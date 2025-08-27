Ιράν: Επιβεβαίωσε την είσοδο επιθεωρητών του ΙΑΕΑ, χωρίς να υπάρχει ακόμα τελική συμφωνία
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας Πυρηνικά

Ιράν: Επιβεβαίωσε την είσοδο επιθεωρητών του ΙΑΕΑ, χωρίς να υπάρχει ακόμα τελική συμφωνία

Επιθεωρητές της υπηρεσίας του ΟΗΕ θέλουν να ελέγξουν την κατάσταση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Ιράν: Επιβεβαίωσε την είσοδο επιθεωρητών του ΙΑΕΑ, χωρίς να υπάρχει ακόμα τελική συμφωνία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Επιθεωρητές της υπηρεσίας του ΟΗΕ για την επιτήρηση των πυρηνικών (IAEA, Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας) εισήλθαν στο Ιράν με τη συγκατάθεση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το κοινοβουλευτικό πρακτορείο ειδήσεων ICANA, μετά την ανακοίνωση του επικεφαλής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι για επιστροφή στο Ιράν των επιθεωρητών της υπηρεσίας του.

«Δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία για το νέο πλαίσιο συνεργασίας με τον ΔΟΑΕ και συνομιλίες είναι σε εξέλιξη», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί, προσθέτοντας πως «η αλλαγή καυσίμου του πυρηνικού αντιδραστήρα της Μπουσέιρ πρέπει να γίνει υπό την επίβλεψη επιθεωρητών του διεθνούς οργανισμού».

Το Ιράν ανέστειλε με νόμο τον Ιούλιο τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ, μετά τα ισραηλινά, και στη συνέχεια τα αμερικανικά, πλήγματα τον Ιούνιο εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεών του.


Ειδήσεις σήμερα:

Καταπέλτης η εισαγγελέας στη δίκη Novartis, πρότεινε ενοχή Μαραγγέλη και Δεστεμπασίδη για ψευδή κατάθεση

«Να μπει τάξη στους δρόμους και στις πλατείες» - Παρουσιάστηκε στον Μητσοτάκη η εφαρμογή MyStreet

Financial Times: Αυτό είναι το σχέδιο για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο - Ο Τραμπ θα προσφέρει ραντάρ, επίγεια και εναέρια αεράμυνα
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σπουδές στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση ενισχύουν την ένταξη και την παράλληλη στήριξη

Σπουδές στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση ενισχύουν την ένταξη και την παράλληλη στήριξη

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης