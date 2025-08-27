Ιράν: Επιβεβαίωσε την είσοδο επιθεωρητών του ΙΑΕΑ, χωρίς να υπάρχει ακόμα τελική συμφωνία
Ιράν: Επιβεβαίωσε την είσοδο επιθεωρητών του ΙΑΕΑ, χωρίς να υπάρχει ακόμα τελική συμφωνία
Επιθεωρητές της υπηρεσίας του ΟΗΕ θέλουν να ελέγξουν την κατάσταση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν
Επιθεωρητές της υπηρεσίας του ΟΗΕ για την επιτήρηση των πυρηνικών (IAEA, Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας) εισήλθαν στο Ιράν με τη συγκατάθεση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το κοινοβουλευτικό πρακτορείο ειδήσεων ICANA, μετά την ανακοίνωση του επικεφαλής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι για επιστροφή στο Ιράν των επιθεωρητών της υπηρεσίας του.
«Δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία για το νέο πλαίσιο συνεργασίας με τον ΔΟΑΕ και συνομιλίες είναι σε εξέλιξη», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί, προσθέτοντας πως «η αλλαγή καυσίμου του πυρηνικού αντιδραστήρα της Μπουσέιρ πρέπει να γίνει υπό την επίβλεψη επιθεωρητών του διεθνούς οργανισμού».
Το Ιράν ανέστειλε με νόμο τον Ιούλιο τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ, μετά τα ισραηλινά, και στη συνέχεια τα αμερικανικά, πλήγματα τον Ιούνιο εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεών του.
