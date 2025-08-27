Ιράν: Επιθεωρητές του ΙΑΕΑ επέστρεψαν για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ
«Υπάρχουν πολλές εγκαταστάσεις στο Ιράν· κάποιες δέχθηκαν επίθεση, άλλες όχι» είπε ο πρόεδρος του Οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι - Το Ιράν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά του με Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία
Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ανακοίνωσε ότι ομάδα επιθεωρητών του επέστρεψε στο Ιράν, ύστερα από μια περίοδο διακοπής της συνεργασίας με την Τεχεράνη. Η αναστολή είχε επιβληθεί τον Ιούνιο, μετά τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ, όταν η ιρανική κυβέρνηση κατηγόρησε τον οργανισμό ότι δεν καταδίκασε τις επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σε κρίσιμες πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας.
«Τώρα η πρώτη ομάδα επιθεωρητών της ΙΑΕΑ βρίσκεται ξανά στο Ιράν και βρισκόμαστε κοντά στην επανεκκίνηση της αποστολής μας», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΙΑΕΑ, Ραφαέλ Γκρόσι, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο Fox News. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «υπάρχουν πολλές εγκαταστάσεις στο Ιράν· κάποιες δέχθηκαν επίθεση, άλλες όχι», εξηγώντας ότι οι συνομιλίες αφορούν τις «πρακτικές ρυθμίσεις» που θα επιτρέψουν την ομαλή συνέχιση του έργου των επιθεωρητών.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η Τεχεράνη πραγματοποιεί διαπραγματεύσεις με τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία στη Γενεύη, με στόχο να αποτρέψει την ενεργοποίηση ενός μηχανισμού «επιστροφής κυρώσεων» για τα πυρηνικά. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν προειδοποιήσει πως ενδέχεται να προχωρήσουν σε επαναφορά των μέτρων εναντίον του Ιράν, στο πλαίσιο της συμφωνίας του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα, η οποία παραμένει ουσιαστικά ανενεργή.
Το Ισραήλ εξαπέλυσε στις 13 Ιουνίου μαζική επίθεση εναντίον του Ιράν, πλήττοντας πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, επιχειρηματολογώντας πως η Τεχεράνη είναι κοντά στην κατασκευή πυρηνικού όπλου. Το Ιράν απάντησε με πυρά πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) εναντίον του Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου αυτού που κράτησε 12 ημέρες.
Το Ιράν διαψεύδει ότι θέλει να αποκτήσει ατομική βόμβα αλλά υπεραμύνεται του δικαιώματός του να εμπλουτίζει ουράνιο για μη στρατιωτικούς σκοπούς.
