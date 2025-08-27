Ιράν: Επιθεωρητές του ΙΑΕΑ επέστρεψαν για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ

«Υπάρχουν πολλές εγκαταστάσεις στο Ιράν· κάποιες δέχθηκαν επίθεση, άλλες όχι» είπε ο πρόεδρος του Οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι - Το Ιράν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά του με Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία