Πόλεμος στην Ουκρανία: «Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη, σκοτώνει παιδιά και αμάχους» - Σφοδρές αντιδράσεις από ΕΕ και Βρετανία
Τουλάχιστον 18 νεκροί, μεταξύ τους τέσσερα παιδιά - Ζημιές σε κτίρια της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου - Οι Βρυξέλλες κάλεσαν για εξηγήσεις τον Ρώσο επιτετραμμένο - Πυρά από Στάρμερ, Μακρόν  την ώρα που η Μόσχα μιλάει... για πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους

Σφοδρές αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο έχει προκαλέσει η μαζική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο τα ξημερώματα της Πέμπτης, η οποία προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 18 ανθρώπων (μεταξύ τους τέσσερα παιδιά), ενώ την ίδια στιγμή, η Μόσχα αρκέστηκε μονάχα να πει πως χτύπησε «στρατιωτικούς στόχους» με απόλυτα επιτυχία.

Άμεσα επηρεαζόμενες από τα ρωσικά χτυπήματα ήταν και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Βρετανία, καθώς χτυπήθηκαν τα κτίρια που φιλοξενούν τη διπλωματική αποστολή της ΕΕ και το Βρετανικό Συμβούλιο.

Δείτε βίντεο με τη μεγάλη έκρηξη στο κέντρο του Κιέβου



Λίγες ώρες μετά την επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ότι «σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνευση». «Ο Πούτιν σκοτώνει παιδιά και αμάχους και σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνευση. Αυτή η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει», σημείωσε ο Στάρμερ σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, επιβεβαιώνοντας ότι από τα πλήγματα αυτά «υπέστη ζημιές» το κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου στην ουκρανική πρωτεύουσα.



«Οι σκέψεις μου βρίσκονται με όλους αυτούς που επλήγησαν από τα παράλογα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, τα οποία προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου», πρόσθεσε.

Το γραφείο του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο υπέστη «σοβαρές ζημιές» στη ρωσική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα και «θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι νεωτέρας», ανακοίνωσε επίσης ο βρετανικός οργανισμός στον λογαριασμό του στο Facebook.

«Μετά την επίθεση που έγινε στη διάρκεια της νύχτας κατά του Κιέβου, το γραφείο μας του Βρετανικού Συμβουλίου υπέστη σοβαρές ζημιές», ανέφερε ο βρετανικός οργανισμός, τα γραφεία του οποίου βρίσκονται στο κέντρο του Κιέβου, κοντά στο κτίριο της αποστολής της ΕΕ, που επίσης υπέστη ζημιές από τα πλήγματα.



Παράλληλα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε σήμερα τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, καταγγέλλοντας τη «βαρβαρότητα» της Ρωσίας. «Εξακόσιοι είκοσι εννέα πύραυλοι και drones σε μία νύχτα στην Ουκρανία: αυτή είναι η άποψη της Ρωσίας για την ειρήνη. Τρόμος και βαρβαρότητα», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X. «Πλήρης υποστήριξη στον ουκρανικό λαό, βαθιά συμπόνια για όλες τις οικογένειες που πενθούν», πρόσθεσε.



Η ΕΕ κάλεσε για εξηγήσεις τον Ρώσο επιτετραμμένο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να καλέσει τον Ρώσο επιτετραμμένο στην ΕΕ για εξηγήσεις σχετικά με την επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα που προκάλεσε ζημιές και στο κτίριο της διπλωματικής αποστολής.

Αυτό ανακοίνωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, Κάγια Κάλλας, στο δίκτυο X. «Μόλις μίλησα με τους συναδέλφους μου στην αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο, μετά την καταστροφή του κτιρίου μας από ρωσική επίθεση. Η αποφασιστικότητά σας να συνεχίσετε να υποστηρίζετε την Ουκρανία μας δίνει δύναμη. Καμία διπλωματική αποστολή δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί στόχο», δήλωσε η Κάλλας. «Σε απάντηση, καλούμε τον Ρώσο πρέσβη στις Βρυξέλλες», πρόσθεσε.

«Ήταν σκόπιμο» - Σφοδρές καταδίκες από Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ τη ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου, καθώς και το πλήγμα που δέχθηκε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Άλλη μια νύχτα αδιάκοπων βομβαρδισμών της Ρωσίας έπληξε πολιτικές υποδομές και σκότωσε αθώους. Έπληξε επίσης την αντιπροσωπεία μας στην ΕΕ στο Κίεβο. Το προσωπικό της αντιπροσωπείας μας είναι ασφαλές. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις αδιάκριτες επιθέσεις της σε πολιτικές υποδομές και να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει στο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν.


Και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε «σοκαρισμένος» σήμερα από τη νέα μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και στο κτίριο της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα στην Ουκρανία αλλά και με το προσωπικό της αντιπροσωπείας της ΕΕ, το κτίριο της οποίας υπέστη ζημιές από αυτά τα σκόπιμα πλήγματα της Ρωσίας», έγραψε ο Κόστα στο Χ. «Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η επίθεση της Ρωσίας απλώς ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της», τόνισε.

Η πρεσβευτής της ΕΕ στην Ουκρανία Καταρίνα Μαθέρνοβα διευκρίνισε ότι η διπλωματική αποστολή «υπέστη σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα» των βομβαρδισμών.

Φωτογραφία που ανήρτησε ο Κόστα δείχνει το εύρος των ζημιών στα γραφεία της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας: κατέρρευσε η οροφή, ενώ έχουν σπάσει και τζάμια. Ωστόσο κανένα μέλος της αποστολής δεν έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη.


Από την πλευρά της η Ευρωπαία επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος σχολίασε στο Χ: «Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα σημερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον περιοχών όπου βρίσκονται άμαχοι».

«Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βάναυσες επιθέσεις, μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και προτιμά την τρομοκρατία. Η πλήρης αλληλεγγύη μας προς το προσωπικό της ΕΕ, τις οικογένειές τους και όλους τους Ουκρανούς που υφίστανται αυτή την επίθεση», πρόσθεσε η επίτροπος από τη Σλοβενία.


Χτυπήσαμε στρατιωτικούς στόχους με επιτυχία, αρκέστηκε να πει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε στο μεταξύ ότι τα νυχτερινά πλήγματά του εναντίον της Ουκρανίας είχαν στόχο «υποδομές του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος και στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις», μετά τα φονικά πλήγματα στο Κίεβο που κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 14 ανθρώπους.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο επεσήμανε ότι εξαπέλυσε «ομαδικό πλήγμα» εναντίον της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας drones, πυραύλους Kinzhal και πυραύλους αέρος ακριβείας, προσθέτοντας ότι πέτυχε όλους τους στόχους που είχε ορίσει.

Η Μόσχα διαβεβαιώνει συνεχώς ότι στοχοθετεί μόνο εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό.


Ζελένσκι: Η Ρωσία επιλέγει τους βαλλιστικούς πυραύλους αντί της διπλωματίας


«Μία ακόμη μαζική επίθεση εναντίον των πόλεών μας. Ακόμη περισσότεροι φόνοι», έγραψε στο Telegram ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «επιλέγει τους βαλλιστικούς (πυραύλους) από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων». «Επιλέγει να συνεχίσει τους φόνους αντί να τερματίσει τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Παράλληλα ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι η Ουκρανία αναμένει «την αντίδραση» όλου του κόσμου, κυρίως την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία. Κάλεσε συγκεκριμένα την Κίνα, σύμμαχο της Μόσχας, και την Ουγγαρία, χώρα μέλος της ΕΕ που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, να υιοθετήσουν ξεκάθαρη στάση.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, τον Βιτάλι Κλίτσκο, από τη ρωσική επίθεση τραυματίστηκαν 38 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τριάντα νοσηλεύονται.

Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν πολλές, ισχυρές εκρήξεις, ενώ είδαν έναν πύραυλο να καταρρίπτεται και συντρίμμια να πέφτουν στο έδαφος. Η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου επεσήμανε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με drones και πυραύλους – βαλλιστικούς, κρουζ και υπερηχητικούς—και έπληξε στόχους σε περισσότερες από 20 τοποθεσίες της πρωτεύουσας.

Πολλά κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές, ανάμεσά τους μία πενταώροφη πολυκατοικία που κατέρρευσε παγιδεύοντας ενοίκους στα συντρίμμια, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ένας παιδικός σταθμός υπέστη ζημιές, ενώ δεκάδες οχήματα καταστράφηκαν και επλήγη ένα εμπορικό κέντρο στην κεντρική συνοικία του Κιέβου. «Ορίστε όλα όσα πρέπει κανείς να γνωρίζει για το κράτος τρομοκράτη, για τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν και την ‘επιθυμία’ τους για ειρήνη», σχολίασε ο Αντρίι Γιερμάκ προσωπάρχης του Ζελένσκι στο Telegram.

Η Ρωσία εξαπέλυσε σχεδόν 600 drones και 31 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας


Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 598 drones και 31 πυραύλους στη διάρκεια της νυκτερινής της επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας. Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τα 563 drones και 26 πυραύλους, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τη ρωσική μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας επλήγησαν 13 περιοχές, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε 26.


