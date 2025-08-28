Πόλεμος στην Ουκρανία: «Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη, σκοτώνει παιδιά και αμάχους» - Σφοδρές αντιδράσεις από ΕΕ και Βρετανία
Τουλάχιστον 18 νεκροί, μεταξύ τους τέσσερα παιδιά - Ζημιές σε κτίρια της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου - Οι Βρυξέλλες κάλεσαν για εξηγήσεις τον Ρώσο επιτετραμμένο - Πυρά από Στάρμερ, Μακρόν την ώρα που η Μόσχα μιλάει... για πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους
Άμεσα επηρεαζόμενες από τα ρωσικά χτυπήματα ήταν και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Βρετανία, καθώς χτυπήθηκαν τα κτίρια που φιλοξενούν τη διπλωματική αποστολή της ΕΕ και το Βρετανικό Συμβούλιο.
Δείτε βίντεο με τη μεγάλη έκρηξη στο κέντρο του Κιέβου
Center of Kyiv, two Russian missiles hit a regular residential area pic.twitter.com/wlvdJLQkYD— Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) August 28, 2025
Λίγες ώρες μετά την επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ότι «σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνευση». «Ο Πούτιν σκοτώνει παιδιά και αμάχους και σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνευση. Αυτή η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει», σημείωσε ο Στάρμερ σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, επιβεβαιώνοντας ότι από τα πλήγματα αυτά «υπέστη ζημιές» το κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου στην ουκρανική πρωτεύουσα.
My thoughts are with all those affected by the senseless Russian strikes on Kyiv which have damaged the British Council building.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 28, 2025
Putin is killing children and civilians, and sabotaging hopes of peace.
This bloodshed must end.
«Οι σκέψεις μου βρίσκονται με όλους αυτούς που επλήγησαν από τα παράλογα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, τα οποία προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου», πρόσθεσε.
Το γραφείο του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο υπέστη «σοβαρές ζημιές» στη ρωσική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα και «θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι νεωτέρας», ανακοίνωσε επίσης ο βρετανικός οργανισμός στον λογαριασμό του στο Facebook.
«Μετά την επίθεση που έγινε στη διάρκεια της νύχτας κατά του Κιέβου, το γραφείο μας του Βρετανικού Συμβουλίου υπέστη σοβαρές ζημιές», ανέφερε ο βρετανικός οργανισμός, τα γραφεία του οποίου βρίσκονται στο κέντρο του Κιέβου, κοντά στο κτίριο της αποστολής της ΕΕ, που επίσης υπέστη ζημιές από τα πλήγματα.
629 missiles and drones in a single night over Ukraine: this is Russia’s idea of peace. Terror and barbarism.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 28, 2025
More than a dozen dead, including children.
Residential areas and civilian infrastructures deliberately targeted. The offices of the European Union Delegation…
🇷🇺🔥🇺🇦— 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺 🇷🇺 (@SMO_VZ) August 28, 2025
Kiev is on fire after a massive combined strike
There are massive fires in the city as a result of missile hits, "Geraniums" and the work of the Ukrainian Armed Forces air defense.
‼️🇷🇺💥
New footage of the aftermath of the strike on enemy targets in Kyiv and the… pic.twitter.com/IVIbV95wgz
Η ΕΕ κάλεσε για εξηγήσεις τον Ρώσο επιτετραμμένοΗ Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να καλέσει τον Ρώσο επιτετραμμένο στην ΕΕ για εξηγήσεις σχετικά με την επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα που προκάλεσε ζημιές και στο κτίριο της διπλωματικής αποστολής.
Αυτό ανακοίνωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, Κάγια Κάλλας, στο δίκτυο X. «Μόλις μίλησα με τους συναδέλφους μου στην αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο, μετά την καταστροφή του κτιρίου μας από ρωσική επίθεση. Η αποφασιστικότητά σας να συνεχίσετε να υποστηρίζετε την Ουκρανία μας δίνει δύναμη. Καμία διπλωματική αποστολή δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί στόχο», δήλωσε η Κάλλας. «Σε απάντηση, καλούμε τον Ρώσο πρέσβη στις Βρυξέλλες», πρόσθεσε.
«Ήταν σκόπιμο» - Σφοδρές καταδίκες από Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο ΚόσταΗ πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ τη ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου, καθώς και το πλήγμα που δέχθηκε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα.
«Άλλη μια νύχτα αδιάκοπων βομβαρδισμών της Ρωσίας έπληξε πολιτικές υποδομές και σκότωσε αθώους. Έπληξε επίσης την αντιπροσωπεία μας στην ΕΕ στο Κίεβο. Το προσωπικό της αντιπροσωπείας μας είναι ασφαλές. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις αδιάκριτες επιθέσεις της σε πολιτικές υποδομές και να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει στο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν.
Another night of Russia’s relentless bombings struck civilian infrastructure and killed innocents.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2025
It also hit our EU Delegation in Kyiv. Our Delegation staff is safe.
Russia must stop its indiscriminatory attacks on civilian infrastructure immediately and join negotiations for…
Και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε «σοκαρισμένος» σήμερα από τη νέα μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και στο κτίριο της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ.
«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα στην Ουκρανία αλλά και με το προσωπικό της αντιπροσωπείας της ΕΕ, το κτίριο της οποίας υπέστη ζημιές από αυτά τα σκόπιμα πλήγματα της Ρωσίας», έγραψε ο Κόστα στο Χ. «Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η επίθεση της Ρωσίας απλώς ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της», τόνισε.
Η πρεσβευτής της ΕΕ στην Ουκρανία Καταρίνα Μαθέρνοβα διευκρίνισε ότι η διπλωματική αποστολή «υπέστη σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα» των βομβαρδισμών.
Φωτογραφία που ανήρτησε ο Κόστα δείχνει το εύρος των ζημιών στα γραφεία της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας: κατέρρευσε η οροφή, ενώ έχουν σπάσει και τζάμια. Ωστόσο κανένα μέλος της αποστολής δεν έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη.
Horrified by yet another night of deadly Russian missile attacks on Ukraine.— António Costa (@eucopresident) August 28, 2025
My thoughts are with the Ukrainian victims and also with the staff of @EUDelegationUA, whose building was damaged in this deliberate Russian strike.
The EU will not be intimidated. Russia’s aggression… pic.twitter.com/SZNeN31IOo
Από την πλευρά της η Ευρωπαία επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος σχολίασε στο Χ: «Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα σημερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον περιοχών όπου βρίσκονται άμαχοι».
«Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βάναυσες επιθέσεις, μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και προτιμά την τρομοκρατία. Η πλήρης αλληλεγγύη μας προς το προσωπικό της ΕΕ, τις οικογένειές τους και όλους τους Ουκρανούς που υφίστανται αυτή την επίθεση», πρόσθεσε η επίτροπος από τη Σλοβενία.
The EU Delegation in Kyiv was damaged by today’s Russian strikes on civilian areas.— Marta Kos (@MartaKosEU) August 28, 2025
I strongly condemn these brutal attacks, a clear sign that Russia rejects peace & chooses terror.
Our full solidarity goes to EU staff, their families, & all Ukrainians enduring this aggression. pic.twitter.com/FA9hKMq3LJ
Χτυπήσαμε στρατιωτικούς στόχους με επιτυχία, αρκέστηκε να πει το ρωσικό υπουργείο ΆμυναςΤο υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε στο μεταξύ ότι τα νυχτερινά πλήγματά του εναντίον της Ουκρανίας είχαν στόχο «υποδομές του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος και στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις», μετά τα φονικά πλήγματα στο Κίεβο που κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 14 ανθρώπους.
Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο επεσήμανε ότι εξαπέλυσε «ομαδικό πλήγμα» εναντίον της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας drones, πυραύλους Kinzhal και πυραύλους αέρος ακριβείας, προσθέτοντας ότι πέτυχε όλους τους στόχους που είχε ορίσει.
Η Μόσχα διαβεβαιώνει συνεχώς ότι στοχοθετεί μόνο εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό.
Ζελένσκι: Η Ρωσία επιλέγει τους βαλλιστικούς πυραύλους αντί της διπλωματίας
Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed dead. One of them is a… pic.twitter.com/aukkujC9ji— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025
«Μία ακόμη μαζική επίθεση εναντίον των πόλεών μας. Ακόμη περισσότεροι φόνοι», έγραψε στο Telegram ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «επιλέγει τους βαλλιστικούς (πυραύλους) από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων». «Επιλέγει να συνεχίσει τους φόνους αντί να τερματίσει τον πόλεμο», πρόσθεσε.
Παράλληλα ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι η Ουκρανία αναμένει «την αντίδραση» όλου του κόσμου, κυρίως την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία. Κάλεσε συγκεκριμένα την Κίνα, σύμμαχο της Μόσχας, και την Ουγγαρία, χώρα μέλος της ΕΕ που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, να υιοθετήσουν ξεκάθαρη στάση.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, τον Βιτάλι Κλίτσκο, από τη ρωσική επίθεση τραυματίστηκαν 38 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τριάντα νοσηλεύονται.
Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν πολλές, ισχυρές εκρήξεις, ενώ είδαν έναν πύραυλο να καταρρίπτεται και συντρίμμια να πέφτουν στο έδαφος. Η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου επεσήμανε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με drones και πυραύλους – βαλλιστικούς, κρουζ και υπερηχητικούς—και έπληξε στόχους σε περισσότερες από 20 τοποθεσίες της πρωτεύουσας.
Πολλά κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές, ανάμεσά τους μία πενταώροφη πολυκατοικία που κατέρρευσε παγιδεύοντας ενοίκους στα συντρίμμια, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ένας παιδικός σταθμός υπέστη ζημιές, ενώ δεκάδες οχήματα καταστράφηκαν και επλήγη ένα εμπορικό κέντρο στην κεντρική συνοικία του Κιέβου. «Ορίστε όλα όσα πρέπει κανείς να γνωρίζει για το κράτος τρομοκράτη, για τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν και την ‘επιθυμία’ τους για ειρήνη», σχολίασε ο Αντρίι Γιερμάκ προσωπάρχης του Ζελένσκι στο Telegram.
Η Ρωσία εξαπέλυσε σχεδόν 600 drones και 31 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας
Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 598 drones και 31 πυραύλους στη διάρκεια της νυκτερινής της επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας. Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τα 563 drones και 26 πυραύλους, πρόσθεσε.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τη ρωσική μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας επλήγησαν 13 περιοχές, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε 26.
Ειδήσεις σήμερα:
ΗΠΑ: Ο 23χρονος τρανς δράστης του μακελειού στη Μινεάπολη έγραφε πάνω στα όπλα της επίθεσης «πού είναι ο Θεός σας;»
Ινδός ο 35χρονος οδηγός που τράκαρε την Αφροδίτη Λατινοπούλου στην Κηφισίας και εγκατέλειψε το σημείο
Τροχαίο δυστύχημα με δύο 16χρονους νεκρούς στην Καστοριά - Οι γονείς αναζητούσαν τα παιδιά όλο το βράδυ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr