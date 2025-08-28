Πόλεμος στην Ουκρανία: «Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη, σκοτώνει παιδιά και αμάχους» - Σφοδρές αντιδράσεις από ΕΕ και Βρετανία

Κλείσιμο

Σφοδρές αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο έχει προκαλέσει η μαζική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο τα ξημερώματα της Πέμπτης, η οποία προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 18 ανθρώπων (μεταξύ τους τέσσερα παιδιά), ενώ την ίδια στιγμή, η Μόσχα αρκέστηκε μονάχα να πει πως χτύπησε «στρατιωτικούς στόχους» με απόλυτα επιτυχία.Άμεσα επηρεαζόμενες από τα ρωσικά χτυπήματα ήταν και ημε τη, καθώς χτυπήθηκαν τα κτίρια που φιλοξενούν τη διπλωματική αποστολή τηςκαι τοΛίγες ώρες μετά την επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα, ο πρωθυπουργός της Βρετανίαςκατηγόρησε τον πρόεδρο της Ρωσίαςότι «σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνευση». «Ο Πούτιν σκοτώνει παιδιά και αμάχους και σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνευση. Αυτή η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει», σημείωσε οσε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, επιβεβαιώνοντας ότι από τα πλήγματα αυτά «υπέστη ζημιές» το κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου στην ουκρανική πρωτεύουσα.«Οι σκέψεις μου βρίσκονται με όλους αυτούς που επλήγησαν από τα παράλογα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, τα οποία προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου», πρόσθεσε.Το γραφείο του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο υπέστη «σοβαρές ζημιές» στη ρωσική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα και «θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι νεωτέρας», ανακοίνωσε επίσης ο βρετανικός οργανισμός στον λογαριασμό του στο«Μετά την επίθεση που έγινε στη διάρκεια της νύχτας κατά του Κιέβου, το γραφείο μας του Βρετανικού Συμβουλίου υπέστη σοβαρές ζημιές», ανέφερε ο βρετανικός οργανισμός, τα γραφεία του οποίου βρίσκονται στο κέντρο του Κιέβου, κοντά στο κτίριο της αποστολής της ΕΕ, που επίσης υπέστη ζημιές από τα πλήγματα.