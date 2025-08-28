Πόλεμος στην Ουκρανία: Χτυπήθηκε και το κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο

Κλείσιμο

Η ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυραύλους στοστη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε ζημιές στο κτίριο τουστην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του προς τα θύματα.«Οι σκέψεις μου βρίσκονται με όλους αυτούς που επλήγησαν από τα παράλογα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, τα οποία προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου», σημείωσε οσε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X. «Η αιματοχυσία αυτή πρέπει να σταματήσει», τόνισε.Το γραφείο τουστο Κίεβο υπέστη «σοβαρές ζημιές» κατά την ρωσική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα και «θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι νεωτέρας», ανακοίνωσε επίσης ο βρετανικός οργανισμός στον λογαριασμό του στο Facebook.Παράλληλα ο πρόεδρος της Γαλλίαςκαταδίκασε σήμερα τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «βαρβαρότητα».«Εξακόσιοι είκοσι εννέα πύραυλοι και drones σε μια μόνο νύχτα πάνω από την Ουκρανία: αυτή είναι η ιδέα της Ρωσίας για την ειρήνη. Τρόμος και βαρβαρότητα», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X.