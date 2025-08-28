Μεγάλη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Χτυπήθηκε κτήριο της ΕΕ, «ήταν σκόπιμο», λέει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

ολυκατοικίες και άλλα κτίρια υπέστησαν ζημιές σε επτά συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι, ενώ χτυπήθηκε και το κτήριο της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ. Μεταξύ των νεκρών είναι και 4 ανήλικοι, από 2 ως 17 ετών. Όπως εξήγησαν οι αρχές του Κιέβου, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τις ομάδες της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να σβήνουν φωτιές και να αναζητούν επιζώντες και θύματα στα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων. Δείτε βίντεο με τη μεγάλη έκρηξη στο κέντρο του Κιέβου Χτυπήθηκε το κτήριο της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια της μαζικές επίθεσης στην ουκρανική πρωτεύουσα, υπέστη ζημιές και το κτίριο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος, η οποία δημοσίευσε σχετικές φωτογραφίες στο X.

«Μία ακόμη μαζική επίθεση εναντίον των πόλεών μας. Ακόμη περισσότεροι φόνοι», έγραψε στο Telegram

ο Ουκρανός πρόεδρος

ενώ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «επιλέγει τους βαλλιστικούς (πυραύλους) από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων». «Επιλέγει να συνεχίσει τους φόνους αντί να τερματίσει τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Η Ρωσία εξαπέλυσε σχεδόν 600 drones και 31 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας