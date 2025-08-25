Πόλεμος στην Ουκρανία: Το ενδεχόμενο κυρώσεων κατά της Ρωσίας συζήτησε ο Ζελένσκι με τον απεσταλμένο του Τραμπ

«Είχα μια καλή συνάντηση» με τον στρατηγό Κιθ Κέλογκ, έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος - Ο Αμερικανός διαμεσολαβητής επισκέφθηκε το Κίεβο για να συμμετάσχει στους εορτασμούς για την ανεξαρτησία της χώρας