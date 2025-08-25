Πόλεμος στην Ουκρανία: Το ενδεχόμενο κυρώσεων κατά της Ρωσίας συζήτησε ο Ζελένσκι με τον απεσταλμένο του Τραμπ
«Είχα μια καλή συνάντηση» με τον στρατηγό Κιθ Κέλογκ, έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος - Ο Αμερικανός διαμεσολαβητής επισκέφθηκε το Κίεβο για να συμμετάσχει στους εορτασμούς για την ανεξαρτησία της χώρας
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε σήμερα πως συζήτησε το ενδεχόμενο κυρώσεων και άλλων μέσων άσκησης πίεσης σε βάρος της Ρωσίας με τον Αμερικανό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ, που επισκέπτεται τη χώρα του.
«Είχα μια καλή συνάντηση» με τον στρατηγό Κιθ Κέλογκ, έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Συζητήσαμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ασκήσουμε πίεση στους Ρώσους, να τους αναγκάσουμε να λάβουν μέρος σε πραγματικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Κυρώσεις, δασμοί, όλα πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι», συμπλήρωσε.
Επιπλέον, επιβεβαίωσε πως η Ουάσιγκτον και το Κίεβο επεξεργάζονται το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, τις οποίες έχει ζητήσει το Κίεβο από τους δυτικούς συμμάχους του για να προστατευτεί από μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις στην περίπτωση επίτευξης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.
Ο Ζελένσκι είπε πως αναμένει πως τα κύρια σημεία τους θα σκιαγραφηθούν σύντομα.
Ο Κιθ Κέλογκ επισκέφθηκε την Ουκρανία για να συμμετάσχει το περασμένο Σαββατοκύριακο στους εορτασμούς για την ανεξαρτησία της χώρας.
Συναγερμός στην Αθήνα για τα νέα κόλπα της Άγκυρας που βάζει σε... πειρασμό Αίγυπτο και Συρία
Ποιος ήταν ο Τούρκος επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι που πνίγηκε εν πλω για τη Μύκονο - Ο γάμος του με Ελληνίδα και η εταιρεία με τα σκάφη
«Δεν θα της το συγχωρήσω ποτέ, δεν είναι σύμβολο»: Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό αποκαλύπτει τη ρήξη με τη μητέρα της μετά τη δίκη του «τέρατος της Αβινιόν»
