Γάζα: Παλαιστίνιος εικονολήπτης νεκρός από τα πυρά του ισραηλινού στρατού
Γάζα: Παλαιστίνιος εικονολήπτης νεκρός από τα πυρά του ισραηλινού στρατού
Ο εργαζόμενος στην παλαιστινιακή τηλεόραση σκοτώθηκε κοντά στο σημείο διέλευσης Ζικίμ
Ένας Παλαιστίνιος εικονολήπτης έχασε τη ζωή του το Σάββατο (23/8) από τα πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.
Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, ο εργαζόμενος στην παλαιστινιακή τηλεόραση σκοτώθηκε από τις σφαίρες του ισραηλινού στρατού κοντά στο σημείο διέλευσης Ζικίμ.
Μέχρι στιγμής ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.
Η Ένωση Παλαιστίνιων Δημοσιογράφων εξέφρασε την οδύνη της για τον θάνατο του Χάλεντ αλ Μάντχουν και κατήγγειλε «τη συνεχιζόμενη εκστρατεία του Ισραήλ εναντίον δημοσιογράφων με στόχο να φιμωθεί το παλαιστινιακό αφήγημα».
