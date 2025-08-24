Γάζα: Παλαιστίνιος εικονολήπτης νεκρός από τα πυρά του ισραηλινού στρατού
Γάζα: Παλαιστίνιος εικονολήπτης νεκρός από τα πυρά του ισραηλινού στρατού

Ο εργαζόμενος στην παλαιστινιακή τηλεόραση σκοτώθηκε κοντά στο σημείο διέλευσης Ζικίμ

Γάζα: Παλαιστίνιος εικονολήπτης νεκρός από τα πυρά του ισραηλινού στρατού
Ένας Παλαιστίνιος εικονολήπτης έχασε τη ζωή του το Σάββατο (23/8) από τα πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, ο εργαζόμενος στην παλαιστινιακή τηλεόραση σκοτώθηκε από τις σφαίρες του ισραηλινού στρατού κοντά στο σημείο διέλευσης Ζικίμ.

Μέχρι στιγμής ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Η Ένωση Παλαιστίνιων Δημοσιογράφων εξέφρασε την οδύνη της για τον θάνατο του Χάλεντ αλ Μάντχουν και κατήγγειλε «τη συνεχιζόμενη εκστρατεία του Ισραήλ εναντίον δημοσιογράφων με στόχο να φιμωθεί το παλαιστινιακό αφήγημα».

