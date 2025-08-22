bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Αναποδογύρισε τουριστικό λεωφορείο κοντά στον Νιαγάρα: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες, δείτε βίντεο
Στο λεωφορείο, που βρισκόταν στο βορειοδυτικό τμήμα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, επέβαιναν 54 άτομα - Πολλοί άνθρωποι εκτοξεύτηκαν από το λεωφορείο - Καλά στην υγεία του ο οδηγός, άγνωστα για την ώρα τα αίτια του δυστυχήματος
«Πέντε ενήλικες βρέθηκαν νεκροί στο σημείο του δυστυχήματος», σύμφωνα με τον διοικητή της αστυνομικής δύναμης της πολιτείας της Νέας Υόρκης, ταγματάρχη Αντρέ Ρέι.
«Πολλοί άνθρωποι εκτοξεύτηκαν από το λεωφορείο», είπε. «Αρχικά πιστεύονταν ότι ένα παιδί ήταν μεταξύ των νεκρών, αλλά αργότερα διαπιστώθηκε ότι αυτό ήταν ψευδές», σημείωσε ο Ρέι.
Five people were killed after a tour bus with more than 50 passengers lost control and rolled over on a major highway in upstate New York on Friday. The bus was returning to New York City from Niagara Falls, police said. https://t.co/xSh2L7QOVH pic.twitter.com/LybHS6xb35— CBS Evening News (@CBSEveningNews) August 22, 2025
Η αιτία της σύγκρουσης εξακολουθεί να διερευνάται, αν και «πιστεύεται ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και στην προσπάθεια του να διορθώσει την πορεία του κατέληξε στο δεξί κράσπεδο», είπε ο Ρέι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή το βράδυ, ενώ απέκλεισε τη μηχανική βλάβη.
Περισσότεροι από 50 επιβάτες του λεωφορείου υπέστησαν τραυματισμούς, όπως κοψίματα, μώλωπες και εκδορές, σύμφωνα με τον αστυνομικό της πολιτειακής αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέιμς Ο'Κάλαχαν.
Ο οδηγός επίσης τραυματίστηκε, είναι όμως καλά στην υγεία του και συνεργάζεται με τις Αρχές.
Δείτε live από τη σκηνή του δυστυχήματος:
Το λεωφορείο επέστρεφε στη Νέα Υόρκη μετά την επίσκεψή του στους καταρράκτες του Νιαγάρα, με 54 επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένων δύο υπαλλήλων εταιρείας λεωφορείων, ανέφερε η αστυνομία. Οι επιβάτες ήταν ηλικίας από 1 έως 74 ετών. Οι περισσότεροι επιβάτες ήταν Ινδοί, Κινέζοι ή Φιλιππινέζοι, σύμφωνα με τον Ο'Κάλαχαν.
Αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους που έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος ότι ορισμένοι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και ότι η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη.
Κάποιοι από τους επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα όταν ανατράπηκε, είπαν αυτόπτες μάρτυρες.
Rescue efforts were underway along a highway in New York after a tour bus was involved in a crash Friday, New York Gov. Kathy Hochul announced. https://t.co/1kToTPMzSy pic.twitter.com/RDuXaX4n4n— KFOX14 News (@KFOX14) August 22, 2025
A rescue is underway along a highway in New York after a tour bus was involved in a crash, New York Gov. Kathy Hochul announced.https://t.co/I6E25gXWud— CBS2 News (@CBS2Boise) August 22, 2025
Watch live: An ECMC official is providing updates on the bus rollover on I-90 in Pembroke. https://t.co/darsL1JOaz— News 4 Buffalo (@news4buffalo) August 22, 2025
This bus crash is heartbreaking, and I'm praying for everyone impacted.— NY AG James (@NewYorkStateAG) August 22, 2025
Grateful to our first responders on the scene working to rescue and help people.https://t.co/iIvZdzvKXq
At the scene now. https://t.co/tjRAShhhR1 pic.twitter.com/bTD75hHley— Carleigh Minor🧚🏻 (@CarleighMinor1) August 22, 2025
Η αστυνομία είναι σε επαφή με την εταιρεία στην οποία ανήκει το λεωφορείο.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στον Διαπολιτειακό 90, που αποτελεί τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Νέας Υόρκης, στο Πέμπροουκ, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπάφαλο.
