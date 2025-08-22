Αναποδογύρισε τουριστικό λεωφορείο κοντά στον Νιαγάρα: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες, δείτε βίντεο
Αναποδογύρισε τουριστικό λεωφορείο κοντά στον Νιαγάρα: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες, δείτε βίντεο

Στο λεωφορείο, που βρισκόταν στο βορειοδυτικό τμήμα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, επέβαιναν 54 άτομα - Πολλοί άνθρωποι εκτοξεύτηκαν από το λεωφορείο - Καλά στην υγεία του ο οδηγός, άγνωστα για την ώρα τα αίτια του δυστυχήματος

Αναποδογύρισε τουριστικό λεωφορείο κοντά στον Νιαγάρα: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο που επέστρεφε από τους καταρράκτες του Νιαγάρα την Παρασκευή, σύμφωνα με την αστυνομία η οποία αρχικά είχε κάνει λόγο για  για πολλούς νεκρούς και τραυματίες.

«Πέντε ενήλικες βρέθηκαν νεκροί στο σημείο του δυστυχήματος», σύμφωνα με τον διοικητή της αστυνομικής δύναμης της πολιτείας της Νέας Υόρκης, ταγματάρχη Αντρέ Ρέι.

«Πολλοί άνθρωποι εκτοξεύτηκαν από το λεωφορείο», είπε. «Αρχικά πιστεύονταν ότι ένα παιδί ήταν μεταξύ των νεκρών, αλλά αργότερα διαπιστώθηκε ότι αυτό ήταν ψευδές», σημείωσε ο Ρέι.



Η αιτία της σύγκρουσης εξακολουθεί να διερευνάται, αν και «πιστεύεται ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και στην προσπάθεια του να διορθώσει την πορεία του κατέληξε στο δεξί κράσπεδο», είπε ο Ρέι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή το βράδυ, ενώ απέκλεισε τη μηχανική βλάβη.

Περισσότεροι από 50 επιβάτες του λεωφορείου υπέστησαν τραυματισμούς, όπως κοψίματα, μώλωπες και εκδορές, σύμφωνα με τον αστυνομικό της πολιτειακής αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέιμς Ο'Κάλαχαν.

 Ο οδηγός επίσης τραυματίστηκε, είναι όμως καλά στην υγεία του και συνεργάζεται με τις Αρχές.

Δείτε live από τη σκηνή του δυστυχήματος:

'Multiple fatalities, multiple entrapments and multiple injuries': Tour bus crashes in New York


Το λεωφορείο επέστρεφε στη Νέα Υόρκη μετά την επίσκεψή του στους καταρράκτες του Νιαγάρα, με 54 επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένων δύο υπαλλήλων εταιρείας λεωφορείων, ανέφερε η αστυνομία. Οι επιβάτες ήταν ηλικίας από 1 έως 74 ετών. Οι περισσότεροι επιβάτες ήταν Ινδοί, Κινέζοι ή Φιλιππινέζοι, σύμφωνα με τον Ο'Κάλαχαν.

Αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους που έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος ότι ορισμένοι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και ότι η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη.

Κάποιοι από τους επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα όταν ανατράπηκε, είπαν αυτόπτες μάρτυρες.


 Η αστυνομία αρχικά ανέφερε ότι εμπλέκεται και ένα ημιφορτηγό, αλλά αργότερα ανακάλεσε την εκτίμηση.

Η αστυνομία είναι σε επαφή με την εταιρεία στην οποία ανήκει το λεωφορείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον Διαπολιτειακό 90, που αποτελεί τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Νέας Υόρκης, στο Πέμπροουκ, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπάφαλο.


