

Οι ανάγκες ανοικοδόμησης



Ανισότητες και γεωπολιτικές προεκτάσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μέσοι ετήσιοι μισθοί ανέρχονται σε 29.600 ευρώ στην ΕΕ και σε 56.880 ευρώ στις ΗΠΑ, γεγονός που καθιστά τη σύγκριση ακόμη πιο αποκαλυπτική για το βάρος που επωμίζονται οι Ουκρανοί.Πέραν των αμυντικών δαπανών, η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με τεράστιες ανάγκες ανοικοδόμησης. Σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι συνολικές απαιτήσεις φθάνουν τα 448,6 δισ. ευρώ για την επόμενη δεκαετία, σχεδόν εννεαπλάσιες του στρατιωτικού προϋπολογισμού του 2025.Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί άμεσες ζημιές ύψους 150 δισ. ευρώ στις υποδομές. Τα σπίτια βρίσκονται στην πρώτη θέση με απώλειες 48,8 δισ. ευρώ, επηρεάζοντας 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά. Οι ανάγκες για την αποκατάσταση των υποδομών μεταφορών ανέρχονται σε 66,7 δισ. ευρώ, ενώ ο ενεργειακός τομέας - απαιτεί 58,2 δισ. ευρώ για πλήρη επαναφορά.Η ανάλυση δείχνει ότι η Ουκρανία σηκώνει δυσανάλογο βάρος σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας της και τα εισοδήματα των πολιτών της. Αντιθέτως, για τις ΗΠΑ και την ΕΕ, το κόστος αντιπροσωπεύει μικρό μέρος της οικονομικής τους δραστηριότητας και της καθημερινής ζωής των πολιτών. Αυτή η ανισορροπία τροφοδοτεί τη συνεχιζόμενη συζήτηση στο πλαίσιο των διατλαντικών συνομιλιών, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να θέτει επιτακτικά το ερώτημα ποιος πληρώνει τι και κατά πόσο το βάρος κατανέμεται δίκαια.Πέρα από τα δισεκατομμύρια και τα ποσοστά, το πραγματικό κόστος του πολέμου δεν αποτυπώνεται στα οικονομικά στοιχεία. Οι ανθρώπινες απώλειες, οι εκτοπισμένες οικογένειες και οι κατεστραμμένες κοινότητες παραμένουν το πιο βαρύ φορτίο, ένα τίμημα που δεν μπορεί να υπολογιστεί με αριθμούς.