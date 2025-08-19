Κασσάνδρα ο Μακρόν για την Ουκρανία: Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, αλλά ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη
Υποχρέωση της «Συμμαχίας των Προθύμων» είναι να συνδράμει με εκπαίδευση, με εξοπλισμό αλλά και κοινή δράση αμέσως μετά την επίτευξη της όποιας συμφωνίας, τονίζει ο Γάλλος πρόεδρος
Αποκλειστική συνέντευξη παραχώρησε ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν λίγο μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο, τον πρόεδρο της Ουκρανίας αλλά και τις κορυφαίες δυνάμεις της Ευρώπης στον Λευκό Οίκο.
Ο Γάλλος πρόεδρος απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις του δικτύου NBC και υπογράμμισε περισσότερες από τρεις φορές πως όσα συζητήθηκαν στην Ουάσιγκτον είναι δεδομένο πως είναι πολύ σημαντικά και παράγουν -αντίστοιχα σημαντικά- νέα δεδομένα.
Για τον Εμανουέλ Μακρόν είναι κομβικής σημασίας το γεγονός πως οι ΗΠΑ μετά τον περασμένο Φεβρουάριο ξεκάθαρα δηλώνουν πως θα μετέχουν στο σχήμα το οποίο θα κληθεί να εγγυηθεί την επόμενη ημέρα για την Ουκρανία, σε περίπτωση που επιτευχθεί μία ειρηνευτική συμφωνία. Υπογράμμισε δε πως είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ο άνθρωπος που έφερε την κατάσταση στο σημείο που βρίσκεται σήμερα μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια μαχών στα πεδία στα ανατολική της Ευρώπης.
Ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε «εξόχως ενθαρρυντική» την αισιοδοξία για συμφωνία που εκφράζει ο Αμερικανός πρόεδρος και σημείωσε με νόημα πως «δεν πρέπει κανένας να αμφιβάλλει για αυτό το γεγονός. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεδομένα έχει τους λόγους του να αισιοδοξεί».
Δεν παρέλειψε πάντως να διαχωρίσει την δική του προσωπική θέση και να υπογραμμίσει πως για τον ίδιο δεν είναι καθόλου εύκολος ο δρόμος που σήμερα έχει ανοίξει. Ο Μακρόν τόνισε με νόημα πως «έχω την αίσθηση -και μπορεί να είμαι εγώ ο απαισιόδοξος- πως ο πρόεδρος Πούτιν δεν έχει καμία διάθεση για ειρήνη» και πως «σε κάποιο σημείο μετά την διμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι και την τριμερή εάν υπάρξει τέτοια θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι με τις πρωτογενείς αλλά και δευτερογενείς κυρώσεις απέναντι στην Μόσχα».
Ο Μακρόν ανέλυσε και τον διττό άξονα των εγγυήσεων ασφαλείας για το Κίεβο σημειώνοντας πως η Ουκρανία θα πρέπει να οικοδομήσει ξεκάθαρα έναν πανίσχυρο δικό της στρατό χωρίς περιορισμούς σε προσωπικό αλλά και εξοπλισμό και σημείωσε πως ο βασικός ρόλος της Ευρώπης είναι για αρχή πως θα έχει τα μέσα για να υλοποιήσει αυτόν τον σχεδιασμό το Κίεβο.
Ο Γάλλος πρόεδρος είπε επίσης πως είναι υποχρέωση της «Συμμαχίας των Προθύμων» να συνδράμει με εκπαίδευση, με εξοπλισμό αλλά και κοινή δράση στα ουκρανικά εδάφη αμέσως μετά την επίτευξη της όποιας συμφωνίας.
Σε ερώτηση αναφορικά με τις ανταλλαγές εδαφών την οποία έχει ήδη προτάξει ο πρόεδρος Τραμπ και αποτελούν βάση των συνομιλιών από την πλευρά της Ρωσίας, ο Μακρόν ξεκαθάρισε πως δεν θα πρέπει να εξισώνεται ο επιτιθέμενος με το θύμα και πως η όποια τέτοια απόφαση είναι ξεκάθαρα εθνικό θέμα της Ουκρανίας.
Ο Μακρόν πάντως δεν παρέλειψε να τονίσει πως σε καμία περίπτωση η Δύση δεν θα πρέπει να αναγνωρίσει τα συγκεκριμένα εδάφη καθώς σε μία τέτοια περίπτωση όπως είπε «θα χαθεί την ίδια στιγμή η Παγκόσμια τάξη και κανένας από τους ισχυρούς του κόσμου δεν θα μπορεί να εμφανίζεται ως εγγυητής της ειρήνης».
