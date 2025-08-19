Ουάσινγκτον και Ευρωπαίοι θέλουν τετ-α-τετ Ζελένσκι με Πούτιν - Πόσο έτοιμη είναι η Μόσχα;
Μπορεί η κυβέρνηση Τραμπ να τονίζει πως «δουλεύει» για τη συνάντηση του Ουκρανού με τον Ρώσο πρόεδρο, ωστόσο η μέχρι τώρα στάση της Μόσχας δείχνει πως δεν έχει προετοιμαστεί γι' αυτό
Η συμφωνία που επιτεύχθηκε τη Δευτέρα στο Λευκό Οίκο σχετικά με το επόμενο βήμα – μια διμερή συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι – ήταν ομόφωνη.
Στη συνέχεια, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, στην ενημέρωση που παρείχε για την τηλεφωνική συνομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφερε πως «συζητήθηκε η ιδέα ότι θα ήταν σκόπιμο να μελετηθεί η δυνατότητα αναβάθμισης του επιπέδου των εκπροσώπων της ρωσικής και της ουκρανικής πλευράς». Στην ορολογία του Κρεμλίνου, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι καθόλου έτοιμοι, και ίσως να μην είναι ποτέ. Και αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022 ξεκίνησε με την μονομερή αναγνώριση από τον Πούτιν ενός τμήματος της ουκρανικής επικράτειας (των αυτοαποκαλούμενων Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ που συνθέτουν το Ντονμπάς) ως ανεξάρτητο, χαρακτηρίζοντάς το «ιστορικά εδάφη μας».
Ο Πούτιν υποστηρίζει ότι η Ουκρανία είναι «αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας, του πολιτισμού και του πνευματικού χώρου της [Ρωσίας]» και ότι η αποχώρησή της από τη Ρωσία αποτελεί ιστορικό λάθος.
Το Κρεμλίνο δεν προσπαθεί καθόλου... να κρύψει την περιφρόνησή του για τον Ζελένσκι. Όχι μόνο αμφισβητεί συστηματικά τη νομιμότητα του Ουκρανού ηγέτη, εστιάζοντας στην αναβολή των εκλογών στην Ουκρανία λόγω του στρατιωτικού νόμου, αλλά στο τελευταίο «ειρηνευτικό» μνημόνιο που προώθησε, απαιτούσε από την Ουκρανία να διεξαγάγει εκλογές πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε τελικής ειρηνευτικής συνθήκης.
Ο Πούτιν και άλλοι Ρώσοι αξιωματούχοι σπάνια αναφέρονται στον Ζελένσκι με το όνομά του, προτιμώντας το σαρκαστικό «καθεστώς του Κιέβου». Επιπλέον, όταν ο Ζελένσκι ταξίδεψε στην Τουρκία για τις πρώτες άμεσες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στα μέσα Μαΐου, ο Πούτιν προτίμησε να στείλει μια αντιπροσωπεία με επικεφαλής έναν συγγραφέα ιστορικών βιβλίων.
Ο Πούτιν έχει ήδη πετύχει αυτό που ήθελε: μια διμερή συνάντηση με τον Τραμπ, έναν ηγέτη που θεωρεί ισάξιο του. Η συνάντηση με τον Ζελένσκι θα ήταν, στα μάτια του, ασυμβίβαστη με την κοσμοθεωρία του και τους πολεμικούς του στόχους, όσο κι αν η Ουάσινγκτον δηλώνει, σε όλους τους τόνους (και με τελευταίο τον Μάρκο Ρούμπιο) πως έχει καταφέρει να πάρει - σε γενικές γραμμές - το «ΟΚ» του Ρώσου προέδρου για το συγκεκριμένο τετ-α-τετ.
