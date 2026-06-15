Οι ρωσικές αρχές χαλαρώνουν τους κανόνες για την ποιότητα των καυσίμων προκειμένου να αποτρέψουν την έλλειψη

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τη χαλάρωση των προδιαγραφών, η βενζίνη ενδέχεται να περιέχει περίπου 15 φορές το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο στην Ευρώπη, την Κίνα και την Ινδία