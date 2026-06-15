Η Ισπανία ζητά χρηματικές εγγυήσεις από Βρετανούς τουρίστες για να τους επιτραπεί η είσοδος στη χώρα

Οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο που σχεδιάζουν να παραμείνουν στην Ισπανία έως και 90 ημέρες μπορεί να κληθούν να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα για να καλύψουν τη διάρκεια της διαμονής τους





Σύμφωνα με τη







Παράλληλα, οι ταξιδιώτες οφείλουν να διαθέτουν ένα ελάχιστο συνολικό ποσό ύψους 1.089,90 ευρώ ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα πριν από την άφιξή τους στη χώρα.



Οι βρετανικές αρχές και οι ταξιδιωτικές οδηγίες επισημαίνουν ότι οι επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν τις επικαιροποιημένες απαιτήσεις σχετικά με την απόδειξη οικονομικής επάρκειας.







«Η οικονομική επάρκεια μπορεί να αποδειχθεί με την επίδειξη μετρητών, ταξιδιωτικών επιταγών, πιστωτικής κάρτας συνοδευόμενης από αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, ενημερωμένου τραπεζικού βιβλιαρίου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου που αποδεικνύει το διαθέσιμο ποσό, όπως πιστοποιητικό πίστωσης που αφορά την κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό.



Τραπεζικές επιστολές ή ηλεκτρονικά τραπεζικά αντίγραφα δεν θα γίνονται αποδεκτά».



Κλείσιμο Spain Joins France, Italy, Portugal, Greece, Germany in Tightening Border Financial Checks for British Travellers as New Entry Funding Rules Take Effect in 2026 What Every UK Holidaymaker Should Know Before Flying - Travel And Tour World https://t.co/dksyIBcsdf — Road Trip EU (@RoadTripEU1) June 15, 2026

Μεταξύ των εγγράφων που μπορούν να ζητηθούν κατά τον έλεγχο στα σύνορα περιλαμβάνονται έγγραφο ταυτοποίησης ή έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, όπως διαβατήριο, καθώς και βίζα όπου απαιτείται.



Αν και ο συγκεκριμένος κανόνας ισχύει από το 2021, τα ποσά αυξήθηκαν φέτος λόγω της ανόδου του εθνικού κατώτατου μισθού στην Ισπανία.



Εκατομμύρια Βρετανοί αναμένεται να ταξιδέψουν στην Ισπανία το καλοκαίρι, ωστόσο οι ταξιδιώτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις οικονομικές προϋποθέσεις εισόδου. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, όσοι επισκέπτονται τη χώρα ενδέχεται να κληθούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους για τη διάρκεια της παραμονής τους, διαφορετικά κινδυνεύουν να τους απαγορευτεί η είσοδος.Σύμφωνα με τη Daily Mail , οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο που σχεδιάζουν να παραμείνουν στην Ισπανία έως και 90 ημέρες μπορεί να κληθούν να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα για να καλύψουν τη διάρκεια της διαμονής τους. Οι σχετικοί κανονισμοί εφαρμόζονται από το 2021, μετά το Brexit , ωστόσο - όπως αναφέρει το ρεπορτάζ - τα απαιτούμενα ποσά αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο.Το υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε νωρίτερα μέσα στη χρονιά ότι από το 2026 κάθε επισκέπτης θα πρέπει να αποδεικνύει ότι διαθέτει 122,10 ευρώ ανά άτομο και ανά ημέρα παραμονής.Παράλληλα, οι ταξιδιώτες οφείλουν να διαθέτουν ένα ελάχιστο συνολικό ποσό ύψους 1.089,90 ευρώ ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα πριν από την άφιξή τους στη χώρα.Οι βρετανικές αρχές και οι ταξιδιωτικές οδηγίες επισημαίνουν ότι οι επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν τις επικαιροποιημένες απαιτήσεις σχετικά με την απόδειξη οικονομικής επάρκειας.Τον Φεβρουάριο, το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε τις λεπτομέρειες των κανονισμών, αναφέροντας ότι:«Η οικονομική επάρκεια μπορεί να αποδειχθεί με την επίδειξη μετρητών, ταξιδιωτικών επιταγών, πιστωτικής κάρτας συνοδευόμενης από αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, ενημερωμένου τραπεζικού βιβλιαρίου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου που αποδεικνύει το διαθέσιμο ποσό, όπως πιστοποιητικό πίστωσης που αφορά την κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό.Τραπεζικές επιστολές ή ηλεκτρονικά τραπεζικά αντίγραφα δεν θα γίνονται αποδεκτά».Μεταξύ των εγγράφων που μπορούν να ζητηθούν κατά τον έλεγχο στα σύνορα περιλαμβάνονται έγγραφο ταυτοποίησης ή έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, όπως διαβατήριο, καθώς και βίζα όπου απαιτείται.Αν και ο συγκεκριμένος κανόνας ισχύει από το 2021, τα ποσά αυξήθηκαν φέτος λόγω της ανόδου του εθνικού κατώτατου μισθού στην Ισπανία.

Το 2025 οι ταξιδιώτες έπρεπε να αποδεικνύουν ότι διέθεταν τουλάχιστον 118 ευρώ ανά άτομο και ανά ημέρα παραμονής, καθώς και συνολικά τουλάχιστον 1.065 ευρώ ανεξαρτήτως της διάρκειας του ταξιδιού.



Με τα νέα δεδομένα, ένας επισκέπτης που θα παραμείνει στην Ισπανία μόλις τέσσερις ημέρες εξακολουθεί να πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον 1.089,90 ευρώ, παρότι το ημερήσιο όριο των 122,10 ευρώ αντιστοιχεί συνολικά σε 488,40 ευρώ για το συγκεκριμένο διάστημα.



Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου ενδέχεται να μην τους επιτραπεί η είσοδος στη χώρα, αν και παραμένει ασαφές πόσο αυστηρά εφαρμόζονται στην πράξη οι σχετικοί έλεγχοι.



Πάντως, σύμφωνα με δημοσίευμα της EuroWeekly, ορισμένοι ταξιδιώτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με το πρόβλημα κατά την περίοδο του Πάσχα, καθώς τους απαγορεύτηκε η είσοδος στο αεροδρόμιο της Μάλαγα λόγω ανεπαρκών αποδεικτικών οικονομικής επάρκειας.



Εγγυήσεις μετά το Brexit Η Ισπανία δεν αποτελεί τη μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που εφαρμόζει αντίστοιχους κανόνες. Μετά το Brexit, αρκετά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούν από τους Βρετανούς επισκέπτες να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους, με τα απαιτούμενα ποσά να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.



Στη Γαλλία, οι ταξιδιώτες που διαθέτουν κράτηση σε ξενοδοχείο μπορεί να κληθούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν 65 ευρώ ανά ημέρα παραμονής. Όσοι δεν έχουν κράτηση καταλύματος ενδέχεται να πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν 120 ευρώ ανά ημέρα. Για περιπτώσεις μερικής κράτησης, οι γαλλικές αρχές προβλέπουν 65 ευρώ ημερησίως για το διάστημα που καλύπτεται από την κράτηση και 120 ευρώ για το υπόλοιπο της παραμονής.



Στη Λετονία, οι Βρετανοί επισκέπτες οφείλουν να διαθέτουν τουλάχιστον 14 ευρώ ανά ημέρα για παραμονή έως 30 ημέρες. Για μεγαλύτερες παραμονές, απαιτείται ποσό τουλάχιστον 780 ευρώ, που αντιστοιχεί στον κατώτατο μηνιαίο μισθό της χώρας.



Ανάλογοι κανόνες ισχύουν και στην Ιταλία, όπου οι ταξιδιώτες μπορεί να χρειαστεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη διάρκεια της παραμονής τους. Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, το απαιτούμενο ποσό εξαρτάται από το είδος του καταλύματος. Οι αρχές μπορούν επίσης να ζητήσουν αποδείξεις διαμονής, ταξιδιωτική ασφάλιση και εισιτήριο επιστροφής ή συνέχισης του ταξιδιού.



Στην Πορτογαλία, οι επισκέπτες ενδέχεται να χρειαστεί να επιδείξουν εισιτήριο επιστροφής ή συνέχισης του ταξιδιού, καθώς και αποδεικτικά ότι διαθέτουν επαρκή χρήματα για τη διάρκεια της επίσκεψής τους.



Πρόκληση για τους Βρετανούς η προσαρμογή στο EES Την ίδια στιγμή, οι Βρετανοί ταξιδιώτες καλούνται να προσαρμοστούν και στο νέο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (Entry/Exit System – EES), το οποίο έχει προκαλέσει προβλήματα σε αεροδρόμια και συνοριακούς σταθμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη.



Το EES αποτελεί ένα αυτοματοποιημένο ψηφιακό σύστημα ελέγχου συνόρων για πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των Βρετανών, που εισέρχονται στη Ζώνη Σένγκεν, η οποία περιλαμβάνει τα περισσότερα κράτη της ΕΕ, καθώς και την Ισλανδία, τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και την Ελβετία.



Οι ταξιδιώτες υποχρεώνονται πλέον να καταχωρούν βιομετρικά στοιχεία, όπως δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες. Το σύστημα λειτουργεί σε 29 ευρωπαϊκές χώρες και αρκετοί ταξιδιώτες έχουν ήδη αναφέρει μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις από την έναρξη εφαρμογής του τον Οκτώβριο, με ορισμένους να χάνουν ακόμη και τις πτήσεις τους.



Μάλιστα, η Ryanair ζήτησε πρόσφατα από τις κυβερνήσεις και των 29 χωρών που εφαρμόζουν το σύστημα να το αναστείλουν προσωρινά έως τον Σεπτέμβριο, υποστηρίζοντας ότι έτσι θα περιοριστούν τα προβλήματα και οι ουρές κατά την κορύφωση της θερινής ταξιδιωτικής περιόδου.