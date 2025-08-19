Σπουδαία ανακάλυψη μετά από 2.000 χρόνια: Βρέθηκε το λουτρό του Κικέρωνα στο βυθισμένο «λιμάνι της ακολασίας» - Δείτε φωτογραφίες

Μετά τη δολοφονία του Ιουλίου Καίσαρα, ο Κικέρωνας προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τον υιοθετημένο γιο του Καίσαρα, τον Οκταβιανό, για να διατηρήσει την εξουσία. Ωστόσο, ο Οκταβιανός στράφηκε εναντίον του και ο Κικέρωνας εκτελέστηκε τον Δεκέμβριο του 43 π.Χ.Σύγχρονες πηγές αναφέρουν ότι ο Κικέρωνας είχε μια βίλα στη Βάια, όπου περνούσε τις διακοπές του όταν δεν βρισκόταν στη Ρώμη, αλλά η ακριβής τοποθεσία της έχει χαθεί με την πάροδο του χρόνου. Οι ερευνητές χαρακτήρισαν το έργο «συναρπαστικό», αλλά αναφέρουν ότι θα χρειαστούν περαιτέρω έρευνες για να επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα ότι πρόκειται πράγματι για τη βίλα του Κικέρωνα στις Βάιες.Οι ερευνητές έγραψαν: «Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα κεραμικά υλικά που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της ανασκαφής -και τα οποία βρίσκονται υπό μελέτη- τα οποία φαίνεται να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες τόσο για την κατασκευή όσο και για την καταστροφή του χώρου. Οι εργασίες αποκατάστασης του συγκροτήματος των λουτρών, ιδίως των ψηφιδωτών δαπέδων και των θραυσμάτων ζωγραφικής, θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο».Ένα μέλος της ερευνητικής ομάδας πρόσθεσε: «Η ανακάλυψη αυτή όχι μόνο αναδεικνύει την καθημερινή ζωή της ρωμαϊκής ελίτ, αλλά και βελτιώνει την κατανόησή μας για την κοινωνική και πολιτιστική δομή της εποχής».