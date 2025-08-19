Κέρδη και παγίδες μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία - Σε τι συμφώνησαν Τραμπ και Ευρωπαίοι

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει αρχικά το Κίεβο να έχει τα κεφάλαια να πληρώσει όσους θα είναι μέλη του στρατεύματος όπως με νόημα είπε ο Ζελένσκι απαντώντας σε σχετικό ερώτημα. Η Ευρώπη με αυτό τον τρόπο βρίσκεται σήμερα ξεκάθαρα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία και παρά το γεγονός πως γεφύρωσε το χάσμα με το Οβάλ γραφείο πολύ δύσκολα δεν θα βάλει ακόμη βαθύτερα το χέρι στην τσέπη για να διασφαλίσει πως τα ανατολικότερα σύνορά της δεν θα μετατραπούν σύντομα σε πεδία μάχης… Μία παγίδα που φαίνεται να μην λύνεται άμεσα και εύκολα έχει να κάνει με τον άξονα Γαλλίας και Γερμανίας που εχθές μπορεί να πήγε «πάσο» μπροστά στη δέσμευση Τραμπ αλλά δύσκολα δεν θα επιμείνει να ζητά απτές αποδείξεις από τη Μόσχα πως όσα σήμερα λέει ο Πούτιν τα εννοεί. Ο Μερτς ήταν ξεκάθαρος αναφορικά με τηνμία ιδέα που στηρίζει και το Παρίσι και θα ζητήσει ειδικά εάν υπάρξει μέχρι το τέλος Αυγούστου συνάντηση Ζελένσκι – Πούτιν και άμεση εφαρμογή της χωρίς «ναι μεν αλλά». «Μείον» είναι ξεκάθαρα το γεγονός πως σήμερα η Ένωση αλλά και η ήπειρος γενικότερα βρίσκεται κάτω από μία διαρκή και πολυδιάστατη πίεση είτε από τη Δύση είτε από την Ανατολή και δύσκολα μπορεί να τη διαχειριστεί χωρίς οικονομική – μέχρι τώρα –Η Ένωση πρέπει και οφείλει να αλλάξει γρήγορα και αποτελεσματικά όχι απλά μία διαδικασία αλλά σημαντικά κομμάτια των κανόνων της και να διαμορφώσει ένα πλαίσιο στο οποίο η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα θα είναι πρωταγωνίστριες εάν δεν θέλει να είναι το επόμενο μεγάλο θύμα όσων την επιβουλεύονται. Το στοίχημα είναι μεγάλο και οι προτεραιότητες σήμερα άλλες αλλά αυτό δεν σημαίνει πως το πρόβλημα μπορεί να περιμένει για πολύ ακόμη…