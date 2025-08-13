Σήμερα το μεσημέρι η τηλεδιάσκεψη Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ενόψει του ραντεβού με τον Πούτιν

«Βαραίνει» το κλίμα μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να διαμηνύουν ότι δεν θα δεχτούν αλλαγή των συνόρων της Ουκρανίας δια της βίας - Γιατί άλλαξε γνώμη ο Τραμπ και θα συνομιλήσει σήμερα ο ίδιος μαζί τους