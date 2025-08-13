Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Ένας 34χρονος άστεγος κατηγορείται για την άγρια δολοφονία της 39χρονης Αθηνάς Γεωργοπούλου και του 50χρονου Άντριου Γκαν - Μυστήριο με τα απειλητικά γκράφιτι που βρέθηκαν στο σπίτι
Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Αυστραλία η υπόθεση δολοφονίας μιας 39χρονης εγκύου γυναίκας και του 50χρονου συντρόφου της, ο οποίος βρέθηκε αποκεφαλισμένος με το κεφάλι του τοποθετημένο σε πάσσαλο.
Σύμφωνα με την Daily Mail, το φρικτό έγκλημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Δευτέρας, στο σπίτι του ζευγαριού στο Μάουντ Γουέιβερλι, νοτιοανατολικό προάστιο της Μελβούρνης.
Η αστυνομία έλαβε την πρώτη κλήση στις 21:20, όταν γείτονας ανέφερε ότι άκουσε δυνατές φωνές από το σπίτι. Ακολούθησε δεύτερη κλήση που ανέφερε κλιμάκωση της έντασης και στις 21:55 ισχυρές δυνάμεις περικύκλωσαν την οικία.
Οι αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι εντόπισαν νεκρό το ζευγάρι, με τον 50χρονο Άντριου Γκαν να φέρει φρικιαστικά τραύματα και να είναι αποκεφαλισμένος, ενώ η σορός της Αθηνάς Γεωργοπούλου βρισκόταν δίπλα του.
Ένας 34χρονος άστεγος άνδρας συνελήφθη το ίδιο βράδυ για τη διπλή δολοφονία που οι τοπικές Αρχές χαρακτηρίζουν «στοχευμένη επίθεση».
Ο ύποπτος συνελήφθη τέσσερις ώρες αργότερα, στις 01:40 τα ξημερώματα της Τρίτης, στον σταθμό Westall, περίπου 6 χιλιόμετρα από το σημείο του εγκλήματος. Είχε μαζί του δύο μεγάλα σκυλιά και, σύμφωνα με τις Αρχές, γνώριζε τα θύματα. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία και αναμένεται να εμφανιστεί στο Δικαστήριο της Μελβούρνης την Τετάρτη.
Η Αθηνά Γεωργοπούλου, που διένυε τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της, ανυπομονούσε να γίνει μητέρα. «Ήταν τόσο χαρούμενη γιατί δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να αποκτήσει παιδί» δήλωσε στη Herald Sun η θεία της, Πάτι Ντιλβερίδη, προσθέτοντας πως είχε μιλήσει μαζί της δύο μέρες πριν και την είχε ακούσει ευτυχισμένη.
Η Γεωργοπούλου φρόντιζε τη μητέρα της, ενώ εργαζόταν σε τμήματα εξυπηρέτησης πελατών εταιρειών ηλεκτρισμού και ασφάλισης.
Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν το κίνητρο και τη σχέση του δράστη με τα θύματα. Έχει επιβεβαιωθεί ότι χρησιμοποιήθηκε όπλο, αν και όχι πυροβόλο. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, ενώ οι ιατροδικαστικές εξετάσεις προγραμματίστηκαν για την Τετάρτη.
Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν αν απειλητικά γκράφιτι έξω από το σπίτι, με φράσεις όπως «U R Gay», «Enough is Enough», «Betrayal» και «Karma», που είχαν γραφτεί με κίτρινη-πράσινη και μαύρη μπογιά σε φράχτες και τοίχους, σχετίζονται με το έγκλημα.
