Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Πληροφορίες μιλούν για υψηλόβαθμο στέλεχος, αλλά η ΕΔΕ που ζήτησε το ΥΠΕΞ, θα δείξει ποιος το έκανε
Εξηγήσεις περιμένει η κυβέρνηση για την ανάρτηση που εμφανίσθηκε την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025, στον επίσημο λογαριασμό της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Λουξεμβούργο στο Facebook, με περιεχόμενο υπέρ των διαδηλώσεων για τη Λωρίδα της Γάζας. Η ανάρτηση, η οποία ανάφερε ότι «Σε περισσότερα από 100 σημεία της χώρας, στα νησιά και στο ηπειρωτικό τμήμα, πραγματοποιούνται σήμερα κινητοποιήσεις με αίτημα “να σταματήσει η γενοκτονία” στη Γάζα», κατέβηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Η δημοσιοποίηση της ανάρτησης προκάλεσε έντονη και άμεση αντίδραση από το Υπουργείο, που απαίτησε την άμεση αφαίρεση του σχετικού περιεχομένου. Το Υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε, ότι το περιεχόμενο αυτό δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας, ωστόσο προκαλούνται εύλογα ερωτήματα.
Βάσει του εσωτερικού κανονισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, ο διαχειριστής των κοινωνικών δικτύων μιας διπλωματικής αποστολής είναι συνήθως ο επικεφαλής του γραφείου δημόσιας διπλωματίας. Όμως κάθε ανάρτηση σε επίσημο λογαριασμό της Διπλωματικής Αρχής απαιτεί προηγούμενη έγκριση από τον επικεφαλής της αποστολής, στην προκειμένη περίπτωση από την πρέσβη. Πρέσβειρα της Ελλάδος στο Λουξεμβούργο είναι η Χριστιάνα Αλεξοπούλου. Τοποθετήθηκε στη θέση αυτή φέτος, ενώ πριν υπηρετούσε στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Αν και κατά κανόνα υπάρχει ευθύνη του επικεφαλής της Πρεσβείας για όσα αναρτώνται στους επίσημους λογαριασμούς, από τις πρώτες εκτιμήσεις θεωρείται απίθανο η πρέσβειρα να γνώριζε εκ των προτέρων το περιεχόμενο της επίμαχης ανάρτησης. Από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται ότι η έγκριση αυτή δεν της είχε ζητηθεί και η ανάρτηση φέρεται να έγινε με πρωτοβουλία του διαχειριστή. Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν και τις οποίες το ΥΠΕΞ δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως, η ανάρτηση προκλήθηκε από ατομική ενέργεια κάποιου μέλους της πρεσβείας και χαρακτηρίζεται... διπλωματικά ατυχής ή «βλακώδης». Ακούγεται επίσης ως σενάριο ότι στη σχετική πρωτοβουλία εμπλέκεται συγκεκριμένο υψηλόβαθμο μέλος της αποστολής, αλλά αυτό συνιστά φήμη που εξετάζεται.
Προς το παρόν δεν υπάρχει περαιτέρω επίσημη ενημέρωση πέρα από την έναρξη της ΕΔΕ και την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ. Η έρευνα αποσκοπεί στην εξακρίβωση ποιος ακριβώς έδωσε τη σχετική εντολή ή προέβη στην ανάρτηση χωρίς έγκριση, στην αξιολόγηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών και στην υπόδειξη διορθωτικών μέτρων ώστε να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον. Η έρευνα θα κρίνει αν πρόκειται για ατομική πρωτοβουλία χωρίς έγκριση, για παράλειψη εφαρμογής των κανόνων λειτουργίας των κοινωνικών δικτύων της αποστολής ή για άλλου είδους ευθύνες. Εφόσον προκύψουν σαφή ευρήματα, αναμένεται και σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο σχετικά με τα συμπεράσματα της ΕΔΕ και τις συνέπειες για τους εμπλεκόμενους.
Η εκπρόσωπος του Υπουργείου, Λάνα Ζωχιού, απάντησε σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου ότι «έχουν εκκινήσει ήδη οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες προκειμένου να διασαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη ανάρτηση (…) και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες». Επιπλέον επανέλαβε ότι «το περιεχόμενο της ανάρτησης αυτής δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας». Η υπόθεση προβληματίζει έντονα καθώς πρόκειται για μια σύντομη αλλά ευαίσθητη ανάρτηση για ένα πολύ σοβαρό θέμα, από τον επίσημο λογαριασμό της διπλωματικής αποστολής στο Λουξεμβούργο.
Βάσει του εσωτερικού κανονισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, ο διαχειριστής των κοινωνικών δικτύων μιας διπλωματικής αποστολής είναι συνήθως ο επικεφαλής του γραφείου δημόσιας διπλωματίας. Όμως κάθε ανάρτηση σε επίσημο λογαριασμό της Διπλωματικής Αρχής απαιτεί προηγούμενη έγκριση από τον επικεφαλής της αποστολής, στην προκειμένη περίπτωση από την πρέσβη. Πρέσβειρα της Ελλάδος στο Λουξεμβούργο είναι η Χριστιάνα Αλεξοπούλου. Τοποθετήθηκε στη θέση αυτή φέτος, ενώ πριν υπηρετούσε στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Αν και κατά κανόνα υπάρχει ευθύνη του επικεφαλής της Πρεσβείας για όσα αναρτώνται στους επίσημους λογαριασμούς, από τις πρώτες εκτιμήσεις θεωρείται απίθανο η πρέσβειρα να γνώριζε εκ των προτέρων το περιεχόμενο της επίμαχης ανάρτησης. Από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται ότι η έγκριση αυτή δεν της είχε ζητηθεί και η ανάρτηση φέρεται να έγινε με πρωτοβουλία του διαχειριστή. Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν και τις οποίες το ΥΠΕΞ δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως, η ανάρτηση προκλήθηκε από ατομική ενέργεια κάποιου μέλους της πρεσβείας και χαρακτηρίζεται... διπλωματικά ατυχής ή «βλακώδης». Ακούγεται επίσης ως σενάριο ότι στη σχετική πρωτοβουλία εμπλέκεται συγκεκριμένο υψηλόβαθμο μέλος της αποστολής, αλλά αυτό συνιστά φήμη που εξετάζεται.
Προς το παρόν δεν υπάρχει περαιτέρω επίσημη ενημέρωση πέρα από την έναρξη της ΕΔΕ και την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ. Η έρευνα αποσκοπεί στην εξακρίβωση ποιος ακριβώς έδωσε τη σχετική εντολή ή προέβη στην ανάρτηση χωρίς έγκριση, στην αξιολόγηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών και στην υπόδειξη διορθωτικών μέτρων ώστε να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον. Η έρευνα θα κρίνει αν πρόκειται για ατομική πρωτοβουλία χωρίς έγκριση, για παράλειψη εφαρμογής των κανόνων λειτουργίας των κοινωνικών δικτύων της αποστολής ή για άλλου είδους ευθύνες. Εφόσον προκύψουν σαφή ευρήματα, αναμένεται και σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο σχετικά με τα συμπεράσματα της ΕΔΕ και τις συνέπειες για τους εμπλεκόμενους.
Η εκπρόσωπος του Υπουργείου, Λάνα Ζωχιού, απάντησε σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου ότι «έχουν εκκινήσει ήδη οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες προκειμένου να διασαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη ανάρτηση (…) και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες». Επιπλέον επανέλαβε ότι «το περιεχόμενο της ανάρτησης αυτής δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας». Η υπόθεση προβληματίζει έντονα καθώς πρόκειται για μια σύντομη αλλά ευαίσθητη ανάρτηση για ένα πολύ σοβαρό θέμα, από τον επίσημο λογαριασμό της διπλωματικής αποστολής στο Λουξεμβούργο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα