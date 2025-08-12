Οι Ουκρανοί πρέπει να μπορούν «να αποφασίσουν για το μέλλον τους», υπογραμμίζουν 26 Ευρωπαίοι ηγέτες

«Ο δρόμος προς την ειρήνη δεν μπορεί να αποφασισθεί χωρίς το Κίεβο», τονίζουν σε κείμενο το οποίο δεν προσυπέγραψε η Ουγγαρία, τρεις ημέρες πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν