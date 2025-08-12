Ποια είναι η πόλη Άνκορατζ της Αλάσκα όπου θα συναντηθούν Τραμπ - Πούτιν: Την αγόρασαν οι ΗΠΑ από τη Ρωσία και έχει φιλοξενήσει ιστορικά τετ α τετ
Τρεις ημέρες πριν από τη συνάντηση κορυφής των δύο προέδρων στη «ακριτική» αμερικανική πολιτεία, οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς
Θα περιμέναμε να επέλεγαν την παραδοσιακά ουδέτερη Ελβετία, ίσως τα Εμιράτα, ή ακόμη τη Ρώμη, τη Βουδαπέστη και την Κωνσταντινούπολη, πόλεις που δεν θα έχαναν την ευκαιρία να φιλοξενήσουν μια συνάντηση που μπορεί να αποδειχτεί ιστορική.
Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ αιφνιδίασε επιλέγοντας για τη συνάντηση αυτή την Παρασκευή με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Αλάσκα.
Η αχανής, σχετικά απομονωμένη, αμερικανική Πολιτεία δεν έχει πολλά σημεία που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν μια τέτοια συνάντηση, η οποία έχει και μεγάλες απαιτήσεις στον τομέα της ασφάλειας.
Την Τρίτη η εκπρόσωπος του προέδρου, Κάρολαϊν Λίβιτ, ανέφερε ότι η συνάντηση θα γίνει στο Άνκορατζ, αλλά ακόμη και τώρα, τρεις ημέρες πριν οι δύο ηγέτες βρεθούν τετ-α-τετ, ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα πολλές λεπτομέρειες.
Ούτε όμως και οι Αρχές στην Πολιτεία δεν γνωρίζουν πολλά, γράφει η Anchorage Daily News.
O κυβερνήτης της Αλάσκας Μάικ Ντανλίβι και οι δύο γερουσιαστές της Πολιτείας δεν μπορούσαν να δώσουν λεπτομέρειες. Η δήμαρχος του Άνκορατζ, της μεγαλύτερης πόλης της Αλάσκας, είπε ότι η πόλη της δεν έχει εμπλακεί στις προετοιμασίες.
Πάντως η Πολιτική Αεροπορία έχει επιβάλλει περιορισμούς στο εναέριο χώρο γύρω από την πόλη.
Αυτό «δείχνει» ότι το αεροδρόμιο της πόλης ίσως είναι πιθανό σημείο συνάντησης. Το είχε επιλέξει το 1984 ο τότε πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγκαν όταν είχε συναντηθεί με τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β’, που ήταν διερχόμενος από την Αλάσκα.
Σε ένα άλλο αεροδρόμιο, στρατιωτικό αυτή τη φορά, της βάσης Έλμεντορφ, είχαν συναντηθεί το 1971 ο Ρίτσαρντ Νίξον και ο Ιάπωνας αυτοκράτορας Χιροχίτο, επίσης διερχόμενο.
Το διεθνές αεροδρόμιο του Άνκορατζ και η βάση Έλμεντορφ είναι από τα λίγα σημεία στην Πολιτεία με διαδρόμους προσγείωσης αρκετά μεγάλους για το Air Force One και το ρωσικό προεδρικό αεροσκάφος. Εξάλλου λίγα είναι και τα αεροδρόμια της Αλάσκας κοντά σε υποδομές αρκετές για την πολυπληθή συνοδεία των προέδρων.
Ένα πιθανό σημείο συνάντησης είναι, μέσα στην πόλη, το ξενοδοχείο Captain Cook. Το 2017 είχε φιλοξενήσει για λίγο τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Και αυτός ήταν διερχόμενος από την Αλάσκα μετά τη συνάντηση που είχε με τον Τραμπ στη Φλόριντα.
Ενδιαφέρον, τέλος, έχει ότι η σύνοδος κορυφής θα συμπέσει με δύο μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις στην Αλάσκα.
Η Northern Edge έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την Πέμπτη και να διαρκέσει έως τις 29 Αυγούστου. Ταυτόχρονα διεξάγονται οι ασκήσεις Arctic Edge 2025, που θα διαρκέσουν όλο τον Αύγουστο.
Στη σύγχρονη εποχή, ο Βρετανός θαλασσοπόρος Τζέιμς Κουκ ήταν από τους πρώτους Ευρωπαίους που είδε τις ακτές της Αλάσκας.
Αγκυροβόλησε το 1778 στο σημείο όπου αργότερα δημιουργήθηκε η πόλη και του έδωσε το όνομα «Anchor Point» που αργότερα έγινε «Anchorage» («Αγκυροβόλιο»).
Τον επόμενο αιώνα μεγάλωσε η ρωσική παρουσία στην περιοχή, κυρίως από εμπόρους που έφεραν μαζί τους και την ευλογιά που εξόντωσε τις ινδιάνικές φυλές.
Τα πράγματα δεν άλλαξαν πολύ τον επόμενο αιώνα, ως το 1867, όταν οι ΗΠΑ αγόρασαν την Αλάσκα από τη Ρωσία. Περίπου 20 χρόνια αργότερα η ανακάλυψη χρυσού σε ποτάμι κοντά στο Άνκορατζ έφερε πλήθος από τυχοδιώκτες που έστησαν μια σειρά από μικρές πόλεις.
Το μικρό Άνκορατζ άρχισε να αναπτύσσεται μετά τη δεκαετία του ‘20 όταν έφτασε στην πόλη σιδηρόδρομος και μερικές δεκαετίες αργότερα χάρη στο αεροδρόμιο και τη στρατιωτική βάση που κατασκευάστηκε μετά τον πόλεμο.
Η πόλη κατάφερε και άντεξε από τον τρομακτικό σεισμό των 9,2 Ρίχτερ τη Μεγάλη Παρασκευή του 1964 (27 Μαρτίου), αν και από την πεντάλεπτη δόνηση καταγράφηκαν 116 θάνατοι και εκτεταμένες ζημιές.
Σήμερα το Άνκορατζ είναι η μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας, αλλά περιέργως όχι η πρωτεύουσα της πολιτείας, παρά τις προσπάθειες να μετακινηθεί η έδρα από το Τζούνο.
Άνκορατζ, η πόλη-πέρασμα από την Αμερική στην ΑσίαΤο σημείο όπου βρίσκεται το Άνκορατζ, στον μυχό ενός μεγάλο κόλπου στην κεντρική Αλάσκα, έχει ίχνη ανθρώπινης κατοίκησης εδώ και περίπου 5.000 χρόνια. Η ανθρώπινη παρουσία, από νομαδικές ινδιάνικες φυλές, συνεχίστηκε για αιώνες, αλλά τα ίχνη ήταν σποραδικά.
