Ποια είναι η πόλη Άνκορατζ της Αλάσκα όπου θα συναντηθούν Τραμπ - Πούτιν: Την αγόρασαν οι ΗΠΑ από τη Ρωσία και έχει φιλοξενήσει ιστορικά τετ α τετ

Άνκορατζ, η πόλη-πέρασμα από την Αμερική στην Ασία

Ενδιαφέρον, τέλος, έχει ότι η σύνοδος κορυφήςΗ Northern Edge έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την Πέμπτη και να διαρκέσει έως τις 29 Αυγούστου. Ταυτόχρονα διεξάγονται οι ασκήσεις Arctic Edge 2025, που θα διαρκέσουν όλο τον Αύγουστο.Το σημείο όπου βρίσκεται το Άνκορατζ, στον μυχό ενός μεγάλο κόλπου στην κεντρική Αλάσκα, έχει ίχνη ανθρώπινης κατοίκησης εδώ και περίπου 5.000 χρόνια. Η ανθρώπινη παρουσία, από νομαδικές ινδιάνικες φυλές, συνεχίστηκε για αιώνες, αλλά τα ίχνη ήταν σποραδικά.Στη σύγχρονη εποχή, ο Βρετανός θαλασσοπόρος Τζέιμς Κουκ ήταν από τους πρώτους Ευρωπαίους που είδε τις ακτές της Αλάσκας.Αγκυροβόλησε το 1778 στο σημείο όπου αργότερα δημιουργήθηκε η πόλη και του έδωσε το όνομα «Anchor Point» που αργότερα έγινε «Anchorage» («Αγκυροβόλιο»).Τον επόμενο αιώνα μεγάλωσε η ρωσική παρουσία στην περιοχή, κυρίως από εμπόρους που έφεραν μαζί τους και την ευλογιά που εξόντωσε τις ινδιάνικές φυλές.Τα πράγματα δεν άλλαξαν πολύ τον επόμενο αιώνα, ως το 1867, όταν οι ΗΠΑ αγόρασαν την Αλάσκα από τη Ρωσία. Περίπου 20 χρόνια αργότερα η ανακάλυψη χρυσού σε ποτάμι κοντά στο Άνκορατζ έφερε πλήθος από τυχοδιώκτες που έστησαν μια σειρά από μικρές πόλεις.Το μικρό Άνκορατζ άρχισε να αναπτύσσεται μετά τη δεκαετία του ‘20 όταν έφτασε στην πόλη σιδηρόδρομος και μερικές δεκαετίες αργότερα χάρη στο αεροδρόμιο και τη στρατιωτική βάση που κατασκευάστηκε μετά τον πόλεμο.Η πόλη κατάφερε και άντεξε από τον τρομακτικό σεισμό των 9,2 Ρίχτερ τη Μεγάλη Παρασκευή του 1964 (27 Μαρτίου), αν και από την πεντάλεπτη δόνηση καταγράφηκαν 116 θάνατοι και εκτεταμένες ζημιές.Σήμερα το Άνκορατζ είναι η μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας, αλλά περιέργως όχι η πρωτεύουσα της πολιτείας, παρά τις προσπάθειες να μετακινηθεί η έδρα από το Τζούνο.