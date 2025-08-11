Δασικές πυρκαγιές στη νότια Ισπανία – Χιλιάδες άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν σε ασφαλή σημεία

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν προς ασφαλή σημεία λόγω της δασικής πυρκαγιάς κοντά στο θέρετρο Ταρίφα στη νότια Ισπανία.Μεταξύ τους είναι παραθεριστές, αλλά και κάτοικοι οικισμών της περιοχής, ανέφερε τη Δευτέρα ο υπουργός Εσωτερικών της Ανδαλουσίας.Η πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας στα δάση με ευκάλυπτους και πεύκα των βουνών Σιέρα ντε λα Πλάτα και εξαπλώθηκε γρήγορα προς την ακτή.Δεκάδες πυροσβέστες, που υποστηρίζονταν ως τη δύση του ήλιου από 14 πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα, αγωνίζονταν να σβήσουν την πυρκαγιά, αναφέρει το dpa. Ωστόσο το έργο τους δυσκόλευαν οι ριπές του ανέμου.Την περασμένη εβδομάδα, η περιοχή γύρω από την Ταρίφα είχε πληγεί ξανά από δασική πυρκαγιά. Τότε, εκκενώθηκαν αρκετά ξενοδοχεία, οικισμοί και ένα κάμπινγκ στην περιοχή Λα Πένια, με περίπου 1.500 τουρίστες και κατοίκους να μεταφέρονται σε ασφαλές μέρος.Η έκταση που είχε καεί ήταν περίπου 3.000 στρέμματα, κάτι που προκάλεσε ανησυχία στις Αρχές.Εν τω μεταξύ, πυρκαγιές ξέσπασαν τη Δευτέρα στις περιφέρειες της Γαλικίας και της Καστίλης και Λεόν στο βορειοδυτικό τμήμα της Ισπανίας.