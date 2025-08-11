Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Δασικές πυρκαγιές στη νότια Ισπανία – Χιλιάδες άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν σε ασφαλή σημεία
Δασικές πυρκαγιές στη νότια Ισπανία – Χιλιάδες άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν σε ασφαλή σημεία
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δάση με ευκάλυπτους και πεύκα και εξαπλώθηκε γρήγορα
Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν προς ασφαλή σημεία λόγω της δασικής πυρκαγιάς κοντά στο θέρετρο Ταρίφα στη νότια Ισπανία.
Μεταξύ τους είναι παραθεριστές, αλλά και κάτοικοι οικισμών της περιοχής, ανέφερε τη Δευτέρα ο υπουργός Εσωτερικών της Ανδαλουσίας.
Η πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας στα δάση με ευκάλυπτους και πεύκα των βουνών Σιέρα ντε λα Πλάτα και εξαπλώθηκε γρήγορα προς την ακτή.
Δεκάδες πυροσβέστες, που υποστηρίζονταν ως τη δύση του ήλιου από 14 πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα, αγωνίζονταν να σβήσουν την πυρκαγιά, αναφέρει το dpa. Ωστόσο το έργο τους δυσκόλευαν οι ριπές του ανέμου.
Την περασμένη εβδομάδα, η περιοχή γύρω από την Ταρίφα είχε πληγεί ξανά από δασική πυρκαγιά. Τότε, εκκενώθηκαν αρκετά ξενοδοχεία, οικισμοί και ένα κάμπινγκ στην περιοχή Λα Πένια, με περίπου 1.500 τουρίστες και κατοίκους να μεταφέρονται σε ασφαλές μέρος.
Η έκταση που είχε καεί ήταν περίπου 3.000 στρέμματα, κάτι που προκάλεσε ανησυχία στις Αρχές.
Εν τω μεταξύ, πυρκαγιές ξέσπασαν τη Δευτέρα στις περιφέρειες της Γαλικίας και της Καστίλης και Λεόν στο βορειοδυτικό τμήμα της Ισπανίας.
Μεταξύ τους είναι παραθεριστές, αλλά και κάτοικοι οικισμών της περιοχής, ανέφερε τη Δευτέρα ο υπουργός Εσωτερικών της Ανδαλουσίας.
Η πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας στα δάση με ευκάλυπτους και πεύκα των βουνών Σιέρα ντε λα Πλάτα και εξαπλώθηκε γρήγορα προς την ακτή.
Δεκάδες πυροσβέστες, που υποστηρίζονταν ως τη δύση του ήλιου από 14 πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα, αγωνίζονταν να σβήσουν την πυρκαγιά, αναφέρει το dpa. Ωστόσο το έργο τους δυσκόλευαν οι ριπές του ανέμου.
Την περασμένη εβδομάδα, η περιοχή γύρω από την Ταρίφα είχε πληγεί ξανά από δασική πυρκαγιά. Τότε, εκκενώθηκαν αρκετά ξενοδοχεία, οικισμοί και ένα κάμπινγκ στην περιοχή Λα Πένια, με περίπου 1.500 τουρίστες και κατοίκους να μεταφέρονται σε ασφαλές μέρος.
Η έκταση που είχε καεί ήταν περίπου 3.000 στρέμματα, κάτι που προκάλεσε ανησυχία στις Αρχές.
Εν τω μεταξύ, πυρκαγιές ξέσπασαν τη Δευτέρα στις περιφέρειες της Γαλικίας και της Καστίλης και Λεόν στο βορειοδυτικό τμήμα της Ισπανίας.
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές
Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο
Επιμένουν για τον Αντετοκούνμπο οι Νικς - Γιατί δεν παίζει στην Εθνική Ελλάδας
Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές
Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο
Επιμένουν για τον Αντετοκούνμπο οι Νικς - Γιατί δεν παίζει στην Εθνική Ελλάδας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα