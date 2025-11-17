Οι μυστηριώδεις «φωτιές του ουρανού»: Από τον Αριστοτέλη και τους μύθους... στην αλήθεια για το Σέλας

«Φωτιές της αλεπούς», «χαρούμενοι χορευτές» και άλλα ονόματα

revontulet στα φινλανδικά – «φωτιές της αλεπούς», από έναν μύθο όπου μια αρκτική αλεπού χτυπά το χιόνι με την ουρά της.

mirrie dancers στη διάλεκτο των Σέτλαντ – «λαμπεροί χορευτές».

guovsahasat στη γλώσσα των Σάμι – «τα φώτα που μπορείς να ακούσεις», λόγω των περίεργων ήχων που ομολογούν ότι άκουγαν μαζί με το θέαμα.





Από τους μύθους στην επιστήμη

Η σύγχρονη εποχή και οι «μύθοι του τουρισμού»

Οι αυτόχθονες λαοί συνδέουν το νότιο σέλας με. Σε ορισμένες κοινότητες θεωρείται ταμπού και το επιτρέπεται να το ερμηνεύσουν μόνο μυημένοι ηλικιωμένοι.Το όνομα aurora borealis εμφανίζεται τον 17ο αιώνα, από τον, που συνδύασε τη ρωμαϊκή θεά της αυγής Aurora με τον Βορέα. Το νότιο σέλας πήρε το όνομα aurora australis από τον Άουστερ, θεό του νότιου ανέμου.Η επιστημονική εξήγηση – δραστήρια σωματίδια από τον Ήλιο που αλληλεπιδρούν με το μαγνητικό πεδίο της Γης – άργησε να γίνει κατανοητή.Ακόμη και ο μυστηριώδης ήχος που ορισμένοι λένε ότι συνοδεύει το σέλας θεωρούνταν κάποτε ψευδαίσθηση, μέχρι οι ερευνητές να εξετάσουν σοβαρά τη γνώση των λαών της Αρκτικής και να υποθέσουν ότι οφείλεται σε εκκένωση στατικού ηλεκτρισμού.Παρά τη σημερινή επιστημονική γνώση,. Όπως σημειώνει Νορβηγός ιστορικός, ένας από τους πιο διαδεδομένους αστικούς θρύλους είναι ότι«κάτω από το σέλας», πιστεύοντας ότι θα τους φέρει τύχη – ένας μύθος που πιθανότατα ξεκίνησε για διαφημιστικούς λόγους.Καθώς η επιστήμη συνεχίζει να αποκαλύπτει πώς δημιουργείται το σέλας, ανθρωπολόγοι και ιστορικοί επισημαίνουν ότι υπάρχουν ακόμη άγνωστες ιστορίες, θαμμένες σε γλώσσες που κινδυνεύουν να χαθούν ή σε κοινότητες που κρατούν τις παραδόσεις τους μυστικές.Οι μυστηριώδεις αυτές λάμψεις – άλλοτε φοβερά σημάδια, άλλοτε θεϊκές προειδοποιήσεις και άλλοτε απλώς ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο – παραμένουν ένα από τα πιο συναρπαστικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι ερμηνεύουν τον ουρανό.