Το γκολ φάντασμα του 1966, το ύποπτο 6-0 στο Αργεντινή - Περού και άλλες άγνωστες ιστορίες από Μουντιάλ Τα μεγάλα πολιτικά γεγονότα άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του Μουντιάλ - Το τρόπαιο που σώθηκε από τους ναζί κάτω από κρεβάτι και ο σκύλος Πικλς που βρήκε το κλεμμένο Κύπελλο - Πρεμιέρα απόψε με Μεξικό-Νότια Αφρική στις 22:00

Τίνα Μανδηλαρά 11.06.2026, 13:39