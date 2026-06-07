«Δεν τη βλέπω σαν σκυλί, αλλά σαν παιδί μου»: Η Ειρήνη βγάζει κάθε μέρα τη 15χρονη παράλυτη Λαρίτσα βόλτα στη Ρόδο

Μια κουβέντα, απρόσμενη, που αποκαλύπτει υπευθυνότητα και συνείδηση. Γιατί ηδεν είναι μόνο χάδια και φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι και δύσκολες αποφάσεις. Είναι η αποφυγή ανεύθυνων γεννών. Είναι η αποδοχή ότι ένα ζώο δεν είναι παιχνίδι ούτε μέσο επίδειξης.Σε μια κοινωνία που συχνά χάνει πολλές αξίες και αρχές, αυτή η εικόνα είχε κάτι βαθιά ανθρώπινο. Γιατί η αγάπη προς τα ζώα είναι κάτι το μοναδικό, κάτι πολύ πιο βαθύ, που πολλές φορές δεν μπορεί να αποτυπωθεί, με λόγια και εικόνες. Είναι δείγμα πολιτισμού και μιας τεράστιας αγάπης που δεν χωράει σε κανένα πλαίσιο.Ο τρόπος που ένας άνθρωπος συμπεριφέρεται σε ένα ανυπεράσπιστο πλάσμα λέει πολλά για τον χαρακτήρα του. Η φροντίδα ενός ηλικιωμένου ή ανάπηρου ζώου απαιτεί χρόνο, υπομονή, χρήματα, ψυχική αντοχή και κυρίως ανιδιοτέλεια. Δεν υπάρχει ανταπόδοση με ανθρώπινους όρους. Υπάρχει μόνο ένας δεσμός εμπιστοσύνης. Και ίσως εκεί, βρίσκεται η μεγαλύτερη αξία.