Κι’ όμως λεφτά υπάρχουν!

Στην καμπούρα της εποχής μας, οι αιωνίως γκρινιάζοντες κόλλησαν, μεταξύ άλλων, και την εξής ρετσινιά: «Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΩΝ»!Είναι βεβαίως αλήθεια ότι εδώ και κάμποσα χρόνια δεν περνάει ημέρα που να μη γίνεται λόγος για κάποιο τρομερό σκάνδαλο. Δεν περνάει ημέρα που να μην έλθει στο φως μια ρεμούλα, κάποια απατηλή ¨ψηλάφηση¨ σε βάρος του Δημόσιου Ταμείου!Υπάρχει παράλληλα και μια δεύτερη αλήθεια: Όλοι μας λίγο-πολύ πάσχουμε από την αρρώστια της κλεπτοφοβίας. Μας αρέσει να βλέπουμε παντού σκάνδαλα. Να κουμπωνόμαστε όταν κάνουμε λόγο για τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Να ανακαλύπτουμε παντού ύποπτες υποθέσεις και αδηφάγους καρχαρίες.Υπάρχει ασφαλώς και μια τρίτη αλήθεια: Αυτά που συμβαίνουν σήμερα στον τόπο μας συνέβαιναν και άλλοτε, σε μια πιο εύπιστη κοινωνία απ’ ότι η σημερινή, και σίγουρα όχι σε τέτοια έκταση!Για να μη λέμε όμως τα ίδια και τα ίδια, αφού ισχύει διαχρονικά το «Τι είχες Γιάννη; Τι είχα πάντα...» θα μιλήσουμε σήμερα για το πιο περίεργο σκάνδαλο που σημειώθηκε από καταβολής Ελληνικού Κράτους. Περίεργο διότι αντί να ανακαλυφθεί –ως είθισται- έλλειμμα, βρέθηκε από το πουθενά περίσσευμα!Θαύμα- Θαύμα! που δικαίως πήρε μεγάλες διαστάσεις, μέσα σε ένα φαιδρότατο διάκοσμο, και καρυκεύτηκε με άφθονη και νοσηρότατη σάτιρα...Η ανάποδη αυτή ¨κατάχρηση¨ -αλλά σε τελική ανάλυση κατάχρηση- έλαβε χώρα επί Πρωθυπουργίας Χαρίλαου Τρικούπη, όταν παράλληλα είχε επωμιστεί και το Υπουργείο Οικονομικών (1893-1895), με κεντρικό Ταμία κάποιο Γρηγοράκη, επονομαζόμενο και Σκυταράκο.Ελέγχοντας καθημερινά τα του Ταμείου, ο Πρωθυπουργός δεν άργησε να υποπτευτεί ανακρίβειες. Πράγματι η συσταθείσα εξεταστική επιτροπή έβγαλε στην επιφάνεια ένα καταπληκτικό πόρισμα και η υπόθεση πήρε άλλες διαστάσεις.

Αντί να βρούνε οι ειδικοί 950.000 δραχμές -όπως έλεγαν τα χαρτιά- βρήκαν ένα θησαυρό έξι ολόκληρων εκατομμυρίων . Φυσικά την υπόθεση ανέλαβε εισαγγελέας με τον Γρηγοράκη να προφυλακίζεται, κατηγορούμενος πως έκρυβε επιμελώς τέτοιο θησαυρό! Εξυπακούεται πως ξεκίνησε παράλληλα έλεγχος σε όλα τα κρατικά ταμεία για την ανακάλυψη περισσευμάτων.Πήραν φωτιά και οι γελοιογραφίες στον Τύπο, όπου στην Ελλάδα γεννούσαν και τα κοκόρια, και οι ευτυχείς κάτοικοι της κολυμπούσαν στα εκατομμύρια.Πάρτε εικόνα:Ο σατυρικός ποιητής συναντά στον δρόμο ένα ελεγκτή αναχωρούντα προς έλεγχο επαρχιακού κρατικού ταμείου:-Που πας μωρέ τρεχάτος;-Ανέλπιστον ευτύχημα ενέσκυψεν στο Κράτος. Ορεβουάρ.-Που πας με τόση φόρα;-Με διέταξαν ευθύς ν’ αναχωρήσω, και τα ταμεία έξαφνα να επιθεωρήσω. Χωρίς κανένα δισταγμό κι’ αναβολής καμίαν και πάντα περισσεύοντα δημόσιον ταμίαν, εις μαύρον δεσμωτήριον αμέσως να τον ρίψω, τον δε μη έχοντα λεπτόν γενναίως ν’ ανταμείψω.Ακολουθεί τακτική αλληλογραφία μεταξύ του περιοδεύοντος Ελεγκτή και του Αθηναίου φίλου του. Ας πάρουμε μια γεύση από την πρώτη του επιστολή:«Ένα ταμία τσιγαριών εξήλεγξα τετράκις, μα περίσσευσε κι’ αυτός καθώς κι’ ο Γρηγοράκης. Εις την αρχήν μου έλεγε πως έχει άδεια κάσσα, αλλά εγώ βρε φίλε μου τον έπιασα στα πράσα. Και πρώτον ανακάλυψα ελάχιστον ποσόν, κατόπιν όμως άργυρον ευρήκα και χρυσόν.»Ω, ευαγγέλια χαράς!... πηγαίνω παρακάτω, και τι νομίζεις, φίλε μου, πως ηύρα εις τον πάτο; Επτά εκατομμύρια μονάχα σε μπακίρια, και τότε πια κατήφορο με τα σωστά μου πήρα, κι’ εκ της μεγάλης μου χαράς αναπηδώ και ψάλλω, κι’ ευθύς εκατομμύριον ανακαλύπτω άλλο...»Οι ανακαλύψεις αυτές ταράσσουν την φαντασία των αναγνωστών των εφημερίδων, οι οποίοι εν χωρώ αναφωνούν:«Αυτή δεν είναι, φίλε μου, κατάσταση πραγμάτων, να βρίσκουν περισσεύματα επί περισσευμάτων. Κι’ ενώ εμείς φωνάζουμε για πείνα ολοένα, ο Γρηγοράκης να κρατεί τα χρήματα κρυμμένα!».Βέβαια, ως είθισται- άφησα το καλύτερο για το τέλος. Η τελευταία επιστολή του Ελεγκτή προς τον φίλο του κλείνει ως εξής:Κι’ εγώ δεν ξέρω τι να πω και τι να υποθέσωΚι’ ενώ προχθές επήγαινα στο στρώμα μου να πέσω,ευρήκα δυό πεντόλιρα εις το προσκέφαλό μου,και παραλίγο αδελφέ να χάσω το μυαλό μου...Γελάστε όσο θέλετε αγαπητοί μου. Απλά να σας θυμίσω πως μερικές δεκαετίες αργότερα ακούστηκε στη Βουλή το «ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕΝ»...Θωμάς Σιταράς, Αθηναιογράφος- Συγγραφέας, FB: Σιταράς Θωμάς