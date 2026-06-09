Τζέιμς Δαλαμάγκας: O Γιαννόπουλος, η εκτέλεση του πορτιέρη με πέντε σφαίρες και η σχέση με τον Γιάννη Μακρή

Η σύλληψη του φυγόδικου επί 27 χρόνια σκληρού της νύχτας που κρυβόταν στο Αίγιο ως Αντώνης Τζήμας φέρνει στο φως νέα στοιχεία για τα έργα και τις ημέρες του