Από τις αυθόρμητες συναντήσεις με φίλους μέχρι τη μουσική, το φαγητό και τις νέες εμπειρίες, τα μπαρ εξελίσσονται μαζί με τον τρόπο που διασκεδάζουμε. Νέα έρευνα της Heineken σε εννέα ευρωπαϊκές αγορές αποκαλύπτει τι αναζητούν σήμερα οι επισκέπτες τους και γιατί, ειδικά στην Ελλάδα, η Gen Z δίνει το δικό της στίγμα για το μέλλον της εξόδου.