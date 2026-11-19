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Ατυχία δίχως τέλος στον Ολυμπιακό: Κάταγμα στο μετατάρσιο ο Τσικίνιο, μένει 2,5 μήνες εκτός
Ατυχία δίχως τέλος στον Ολυμπιακό: Κάταγμα στο μετατάρσιο ο Τσικίνιο, μένει 2,5 μήνες εκτός
Ο Πορτογάλος υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο κατά τη διάρκεια της προπόνησης του Ολυμπιακού και θα μείνει εκτός δράσης για δυόμιση μήνες
Νέο σοβαρό πλήγμα για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Τσικίνιο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προπόνησης και θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δυόμισι μήνες.
Ο Πορτογάλος μέσος υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο, με αποτέλεσμα να προστεθεί στη λίστα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι «ερυθρόλευκοι» στη μεσαία γραμμή.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκαλεί μεγάλο πονοκέφαλο στην ομάδα του Πειραιά, αφού ο Τσικίνιο αποτελεί μία σημαντική μονάδα για τον αγωνιστικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού.
Ωστόσο, τα προβλήματα για τους «ερυθρόλευκους» δεν σταματούν εκεί, καθώς ήδη δύο ποδοσφαιριστές της μεσαίας γραμμής ταλαιπωρούνται από τραυματισμό. Συγκεκριμένα, ο Σαντιάγκο Έσε αποχώρησε με πρόβλημα από το ματς με τον ΠΑΟΚ, με τις εξετάσεις να δείχνουν πως θα χρειαστεί να απουσιάσει για σχεδόν δύο μήνες.
Παράλληλα, ανησυχία υπάρχει και για τον Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης της εθνικής Κολομβίας με τη Χιλή. Σύμφωνα με τα Μέσα της χώρας του, ο μέσος του Ολυμπιακού ενδέχεται να μείνει εκτός δράσης για διάστημα ενός έως δύο μηνών, με την οριστική εκτίμηση να αναμένεται μετά τις απαραίτητες εξετάσεις.
Υπενθυμίζεται πως στο ξεκίνημα της σεζόν οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν με πολύμηνο τραυματισμό και τον Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός φορ είχε υποστεί κάταγμα κνήμης στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο και έκτοτε βρίσκεται εκτός δράσης.
Ο Πορτογάλος μέσος υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο, με αποτέλεσμα να προστεθεί στη λίστα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι «ερυθρόλευκοι» στη μεσαία γραμμή.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκαλεί μεγάλο πονοκέφαλο στην ομάδα του Πειραιά, αφού ο Τσικίνιο αποτελεί μία σημαντική μονάδα για τον αγωνιστικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού.
Ωστόσο, τα προβλήματα για τους «ερυθρόλευκους» δεν σταματούν εκεί, καθώς ήδη δύο ποδοσφαιριστές της μεσαίας γραμμής ταλαιπωρούνται από τραυματισμό. Συγκεκριμένα, ο Σαντιάγκο Έσε αποχώρησε με πρόβλημα από το ματς με τον ΠΑΟΚ, με τις εξετάσεις να δείχνουν πως θα χρειαστεί να απουσιάσει για σχεδόν δύο μήνες.
Παράλληλα, ανησυχία υπάρχει και για τον Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης της εθνικής Κολομβίας με τη Χιλή. Σύμφωνα με τα Μέσα της χώρας του, ο μέσος του Ολυμπιακού ενδέχεται να μείνει εκτός δράσης για διάστημα ενός έως δύο μηνών, με την οριστική εκτίμηση να αναμένεται μετά τις απαραίτητες εξετάσεις.
Υπενθυμίζεται πως στο ξεκίνημα της σεζόν οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν με πολύμηνο τραυματισμό και τον Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός φορ είχε υποστεί κάταγμα κνήμης στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο και έκτοτε βρίσκεται εκτός δράσης.
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