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Αντετοκούνμπο για το ματς με τους Μπακς: «Θα μπορούσα να παίζω κόντρα στα τέσσερα αδέρφια μου και τους δύο γιους μου»
Αντετοκούνμπο για το ματς με τους Μπακς: «Θα μπορούσα να παίζω κόντρα στα τέσσερα αδέρφια μου και τους δύο γιους μου»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν «dominant» κόντρα στην παλιά του ομάδα, αφού προσέγγισε το triple double, καταγράφοντας 27 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ
Το Μαϊάμι έκαμψε την αντίσταση του Μιλγουόκι με 137-130 και έφτασε τις εννέα νίκες συνολικά στο NBA και τις έξι συνεχόμενες.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν «dominant» κόντρα στην παλιά του ομάδα, αφού προσέγγισε το triple double, καταγράφοντας 27 πόντους, 7/10 δίποντα, 13/16 βολές, 14 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ, 2 λάθη, 4 φάουλ και +12 στο σύστημα αξιολόγησης σε 32:15.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Έλληνας αστέρας σε δηλώσεις του στάθηκε στη συγκέντρωση που έχει την ημέρα των αγώνων και στο κίνητρό του να νικά και να διασκεδάζει παίζοντας μπάσκετ ανεξάρτητα με τον αντίπαλο, με αφορμή το γεγονός πως αγωνιζόταν απέναντι στην παλιά του ομάδα.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:
«Από τότε που ήμουν παιδί όταν παίζω μπάσκετ, προσπαθώ να συγκεντρωθώ απόλυτα. Όσοι είναι γύρω μου ξέρουν πώς λειτουργώ την ημέρα του αγώνα, προσπαθώ να μη μιλάω πολύ και να μην αλληλεπιδρώ ιδιαίτερα, δεν έχει σημασία ποιον αντιμετωπίζω, θα μπορούσα να παίζω απέναντι στα τέσσερα αδέρφια μου και στους δύο γιους μου, δεν έχει σημασία προσπαθώ να κάνω το καλύτερο, προσπαθώ να διασκεδάζω δεν παίζει ρόλο ποια φανέλα φοράει ο αντίπαλος».
Με ένα προσωπικό του σόου υποδέχθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τους Μιλγουόκι Μπακς στο Μαϊάμι, στην πρώτη αναμέτρηση με την πρώην ομάδα του μετά την αποχώρησή του το καλοκαίρι που μας πέρασε.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 27 πόντους και έφτασε μια ανάσα από το triple-double, ο Μπαμ Αντεμπάγιο πέτυχε 21 από τους 26 πόντους του στο πρώτο ημίχρονο και οι Μαϊάμι Χιτ επικράτησαν με 137-130 των Μιλγουόκι Μπακς, που συνεχίζουν την καθοδική τους πορεία.
Ο Αντετοκούνμπο πρόσθεσε 14 ριμπάουντ και εννέα ασίστ για το Μαϊάμι, το οποίο πανηγύρισε την έκτη διαδοχική νίκη του και έχει πλέον ρεκόρ 9-2, μετά το αρχικό 0-4.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν «dominant» κόντρα στην παλιά του ομάδα, αφού προσέγγισε το triple double, καταγράφοντας 27 πόντους, 7/10 δίποντα, 13/16 βολές, 14 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ, 2 λάθη, 4 φάουλ και +12 στο σύστημα αξιολόγησης σε 32:15.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Έλληνας αστέρας σε δηλώσεις του στάθηκε στη συγκέντρωση που έχει την ημέρα των αγώνων και στο κίνητρό του να νικά και να διασκεδάζει παίζοντας μπάσκετ ανεξάρτητα με τον αντίπαλο, με αφορμή το γεγονός πως αγωνιζόταν απέναντι στην παλιά του ομάδα.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:
«Από τότε που ήμουν παιδί όταν παίζω μπάσκετ, προσπαθώ να συγκεντρωθώ απόλυτα. Όσοι είναι γύρω μου ξέρουν πώς λειτουργώ την ημέρα του αγώνα, προσπαθώ να μη μιλάω πολύ και να μην αλληλεπιδρώ ιδιαίτερα, δεν έχει σημασία ποιον αντιμετωπίζω, θα μπορούσα να παίζω απέναντι στα τέσσερα αδέρφια μου και στους δύο γιους μου, δεν έχει σημασία προσπαθώ να κάνω το καλύτερο, προσπαθώ να διασκεδάζω δεν παίζει ρόλο ποια φανέλα φοράει ο αντίπαλος».
When you try dunking on Giannis in Vice City 😂😂 pic.twitter.com/UyRHDy97oH— SportsCenter (@SportsCenter) November 19, 2026
Με ένα προσωπικό του σόου υποδέχθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τους Μιλγουόκι Μπακς στο Μαϊάμι, στην πρώτη αναμέτρηση με την πρώην ομάδα του μετά την αποχώρησή του το καλοκαίρι που μας πέρασε.
Το σόου Αντετοκούνμπο στη νίκη 137-130 των Χιτ με τους Μπακς
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 27 πόντους και έφτασε μια ανάσα από το triple-double, ο Μπαμ Αντεμπάγιο πέτυχε 21 από τους 26 πόντους του στο πρώτο ημίχρονο και οι Μαϊάμι Χιτ επικράτησαν με 137-130 των Μιλγουόκι Μπακς, που συνεχίζουν την καθοδική τους πορεία.
Ο Αντετοκούνμπο πρόσθεσε 14 ριμπάουντ και εννέα ασίστ για το Μαϊάμι, το οποίο πανηγύρισε την έκτη διαδοχική νίκη του και έχει πλέον ρεκόρ 9-2, μετά το αρχικό 0-4.
Για το Μιλγουόκι που γνώρισε την 11η συνεχόμενη ήττα του και υποχώρησε στο 1-14, ο Κάιλ Κούζμα σημείωσε 26 πόντους και ο Μπρέιντεν Μπάρις πρόσθεσε 20. Το σερί των 11 ηττών για τους Μπακς είναι το χειρότερο από τον Νοέμβριο του 2013, όταν ο τότε πρωτοεμφανιζόμενος στο NBA Αντετοκούνμπο προσπαθούσε ακόμη να βρει τα πατήματά του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ.
Σημειώνεται ότι το Μιλγουόκι βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 30 πόντους, ωστόσο μάζεψε τη διαφορά καθώς σημείωσε 30 πόντους έναντι μόλις εννέα των Χιτ στα τελευταία 6,5 λεπτά της αναμέτρησης.
Η εντυπωσιακή τάπα και οι no look ασίστ του ΑντετοκούνμποΑπό μια τέτοια βράδια δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι εντυπωσιακές φάσεις από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Η πρώτη ήταν μια εμφατική τάπα, φάση την οποία ξεχώρισε και το ΝΒΑ, με τους Μαϊάμι Χιτ να σχολιάζουν στα social media «είσαι σοβαρός Γιάννη;».
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