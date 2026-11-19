Κλείσιμο



Το σόου Αντετοκούνμπο στη νίκη 137-130 των Χιτ με τους Μπακς

Με ένα προσωπικό του σόου υποδέχθηκε ο

τους

στο Μαϊάμι, στην πρώτη αναμέτρηση με την πρώην ομάδα του μετά την αποχώρησή του το καλοκαίρι που μας πέρασε.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 27 πόντους και έφτασε μια ανάσα από το triple-double, ο Μπαμ Αντεμπάγιο πέτυχε 21 από τους 26 πόντους του στο πρώτο ημίχρονο και οι

επικράτησαν με 137-130 των Μιλγουόκι Μπακς, που συνεχίζουν την καθοδική τους πορεία.

Ο Αντετοκούνμπο πρόσθεσε 14 ριμπάουντ και εννέα ασίστ για το Μαϊάμι, το οποίο πανηγύρισε την έκτη διαδοχική νίκη του και έχει πλέον ρεκόρ 9-2, μετά το αρχικό 0-4.