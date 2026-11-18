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Σκληρές εικόνες: Οι φωτογραφίες από τη νεκροψία του Επστάιν που δημοσίευσε ο αδελφός του, ζητά να γίνει έρευνα για ανθρωποκτονία
Σκληρές εικόνες: Οι φωτογραφίες από τη νεκροψία του Επστάιν που δημοσίευσε ο αδελφός του, ζητά να γίνει έρευνα για ανθρωποκτονία
Επτά χρόνια μετά τον θανάτο του καταδικασμένου παιδόφιλου, η επανεξέταση των στοιχείων από ιατροδικαστή αμφισβητεί την επίσημη εκδοχή
Μια σειρά φωτογραφίες από την νεκροψία που έγινε στον δισεκατομμυριούχο καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν έδωσε στη δημοσιότητα ο αδελφός του, ζητώντας μάλιστα να γίνει μια «πραγματική έρευνα για ανθρωποκτονία».
Η κίνηση του Μαρκ Έπσταϊν έρχεται μετά τις δηλώσεις του ειδικού ιατροδικαστή Μάικλ Φρίμαν που υποστηρίζει ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος του Τζέφρι Έπσταιν σε κελί φυλακής του Μανχάταν το 2019 δεν οφείλεται σε αυτοκτονία δι'απαγχονισμού όπως είναι η επίσημη εκδοχή.
Πολλές από φωτογραφίες είναι εξαιρετικά σκληρές, τονίζει η New York Post.
Δείτε μέρος του οπτικού υλικού που δόθηκε στη δημοσιότητα:
Κατά τον Φρίμαν το οπτικό υλικό δείχνει ότι τα τραύματα στο σώμα του Έπσταϊν δεν θα μπορούσαν να προέρχονται από αυτοκτονία. «Αυτό αφήνει στο τραπέζι μόνο την εκδοχή της ανθρωποκτονίας», δήλωσε σχετικά.
«Πρέπει να αναρωτηθείς ποιος τον σκότωσε και ποιος έβαλε να τον σκοτώσουν; Γιατί το καλύπτει αυτό το υπουργείο Δικαισύνης; Ποιον προστατεύουν;», διερωτήθηκε και πρόσθεσε ότι ένα ανεξάρτητο σώμα πρέπει να διεξαγάγει πραγματική έρευνα για ανθρωποκτονία».
Ο Φρίμαν, συνεχίζει η New York Post, δηλώνει ότι ερευνούσε επί ένα χρόνο τα ευρήματα από την νεκροψία. Τα σημάδια στο λαιμό, υποστηρίζει ο ίδιος, αποδεικνύουν ότι υπήρξε πάλη, άρα ανθρωποκτονία δια στραγγαλισμού.
Μεταξύ άλλων υποστηρίζει ότι τα σημάδια από τη θηλιά στο λαιμό του ΈπσταΛιν δεν είναι λεία, όπως συμβαίνει στις αυτοκτονίες. Πιστεύω, συνεχίζει, ότι τα στοιχεία ταιριάζουν με την εκδοχή μιας επίθεσης και του στραγγαλισμού από πίσω με το ίδιο μέσο με το οποίο βρέθηκε κρεμασμένος.
Ο Φρίμαν βλέπει ακόμη και σημάδια από νύχια πάνω από τα σημάδια του σκοινιού.
Αντίθετα, στην αρχική νεκροψία την οποία είχε πραγματοποιήσει η δρ. Κρίστιν Ρόμαν δεν είδε ίχνη πάλης, άρα ούτε και δολοφονίας, και απέκλεισε το ενδεχόμενο στραγγαλισμού ή άλλα ίχνη στο σώμα του.
«Είναι ώρα να αναθεωρήσει η κοινή γνώμη», τονίζει ο Φρίμαν για την πολύκροτη υπόθεση που φαίνεται ότι ακόμη έχει πολύ σημαντικά αλλά σκοτεινά σημεία.
Η κίνηση του Μαρκ Έπσταϊν έρχεται μετά τις δηλώσεις του ειδικού ιατροδικαστή Μάικλ Φρίμαν που υποστηρίζει ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος του Τζέφρι Έπσταιν σε κελί φυλακής του Μανχάταν το 2019 δεν οφείλεται σε αυτοκτονία δι'απαγχονισμού όπως είναι η επίσημη εκδοχή.
Πολλές από φωτογραφίες είναι εξαιρετικά σκληρές, τονίζει η New York Post.
Δείτε μέρος του οπτικού υλικού που δόθηκε στη δημοσιότητα:
Κατά τον Φρίμαν το οπτικό υλικό δείχνει ότι τα τραύματα στο σώμα του Έπσταϊν δεν θα μπορούσαν να προέρχονται από αυτοκτονία. «Αυτό αφήνει στο τραπέζι μόνο την εκδοχή της ανθρωποκτονίας», δήλωσε σχετικά.
«Πρέπει να αναρωτηθείς ποιος τον σκότωσε και ποιος έβαλε να τον σκοτώσουν; Γιατί το καλύπτει αυτό το υπουργείο Δικαισύνης; Ποιον προστατεύουν;», διερωτήθηκε και πρόσθεσε ότι ένα ανεξάρτητο σώμα πρέπει να διεξαγάγει πραγματική έρευνα για ανθρωποκτονία».
Ο Φρίμαν, συνεχίζει η New York Post, δηλώνει ότι ερευνούσε επί ένα χρόνο τα ευρήματα από την νεκροψία. Τα σημάδια στο λαιμό, υποστηρίζει ο ίδιος, αποδεικνύουν ότι υπήρξε πάλη, άρα ανθρωποκτονία δια στραγγαλισμού.
Μεταξύ άλλων υποστηρίζει ότι τα σημάδια από τη θηλιά στο λαιμό του ΈπσταΛιν δεν είναι λεία, όπως συμβαίνει στις αυτοκτονίες. Πιστεύω, συνεχίζει, ότι τα στοιχεία ταιριάζουν με την εκδοχή μιας επίθεσης και του στραγγαλισμού από πίσω με το ίδιο μέσο με το οποίο βρέθηκε κρεμασμένος.
Ο Φρίμαν βλέπει ακόμη και σημάδια από νύχια πάνω από τα σημάδια του σκοινιού.
Αντίθετα, στην αρχική νεκροψία την οποία είχε πραγματοποιήσει η δρ. Κρίστιν Ρόμαν δεν είδε ίχνη πάλης, άρα ούτε και δολοφονίας, και απέκλεισε το ενδεχόμενο στραγγαλισμού ή άλλα ίχνη στο σώμα του.
«Είναι ώρα να αναθεωρήσει η κοινή γνώμη», τονίζει ο Φρίμαν για την πολύκροτη υπόθεση που φαίνεται ότι ακόμη έχει πολύ σημαντικά αλλά σκοτεινά σημεία.
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