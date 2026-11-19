Πώς η τεχνολογία και οι διαφορετικές επιλογές μετακίνησης μάς επιτρέπουν να περιορίσουμε την ταλαιπωρία και να απολαύσουμε περισσότερο την καθημερινότητά μας.
Η μητέρα του Μέσι έχρισε τον Νίκο Παζ διάδοχο του γιου της
Η μητέρα του Μέσι έχρισε τον Νίκο Παζ διάδοχο του γιου της
Σύμφωνα με τον θείο του 22χρονου μεσοεπιθετικού η μητέρα του Μέσι έχρισε τον ποδοσφαιριστή της Κόμο διάδοχο του Λιονέλ
Ο Νίκο Παζ έχει αρχίσει να ξεχωρίζει με τις εμφανίσεις του τόσο στην Κόμο όσο και στην εθνική Αργεντινής, με το όνομά του να βρίσκεται ολοένα και συχνότερα στο επίκεντρο των συζητήσεων για το μέλλον της «αλμπισελέστε». Μάλιστα, μια ιδιαίτερη συνάντηση με τη μητέρα του Λιονέλ Μέσι συνοδεύτηκε από μια ατάκα που δύσκολα θα ξεχάσει.
Όπως αποκάλυψε ο θείος του 22χρονου μεσοεπιθετικού, Φαμπιάν Παζ, σε συνέντευξή του στο «Radio La Red», η Σέλια Κουτσιτίνι είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον νεαρό ποδοσφαιριστή μετά από αγώνα της εθνικής Αργεντινής και του είπε πως τον βλέπει ως τον διάδοχο του γιου της.
«Ο Νίκο βγήκε από τα αποδυτήρια και η μητέρα του Μέσι βρισκόταν εκεί, συγκινημένη και με δάκρυα στα μάτια. Πήγε να τη χαιρετήσει, καθώς τη γνώριζε, κι εκείνη του έπιασε το χέρι και του είπε: "Είσαι ο διάδοχος του γιου μου"», ανέφερε χαρακτηριστικά ο θείος του.
Η συγκεκριμένη στιγμή προκάλεσε έκπληξη στον Παζ, ο οποίος, σύμφωνα με τον συγγενή του, δεν περίμενε μια τέτοια τοποθέτηση από τη μητέρα του κορυφαίου Αργεντινού ποδοσφαιριστή.
Παρά τις συγκρίσεις που έχουν αρχίσει να γίνονται ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές, ο Νίκο Παζ παραμένει προσγειωμένος και δεν επιθυμεί να μπει στη διαδικασία να διεκδικήσει τον χαρακτηρισμό του διαδόχου του Μέσι.
Ο Φαμπιάν Παζ ξεκαθάρισε πως ο ανιψιός του δεν αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο τον εαυτό του, τονίζοντας πως η μεγαλύτερη χαρά του ήταν ότι είχε την ευκαιρία να γνωρίσει και να αγωνιστεί δίπλα στο ίνδαλμά του.
«Ο Νίκο είναι πολύ ήρεμος και προσγειωμένος. Δεν θεωρεί ότι είναι ο διάδοχος του Μέσι. Για εκείνον, το σπουδαιότερο ήταν ότι τον γνώρισε και έπαιξε μαζί του. Ήταν σαν να άγγιξε τον ουρανό», ανέφερε.
Όπως αποκάλυψε ο θείος του 22χρονου μεσοεπιθετικού, Φαμπιάν Παζ, σε συνέντευξή του στο «Radio La Red», η Σέλια Κουτσιτίνι είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον νεαρό ποδοσφαιριστή μετά από αγώνα της εθνικής Αργεντινής και του είπε πως τον βλέπει ως τον διάδοχο του γιου της.
😲🇦🇷 Fabián Paz, tío de Nico Paz, desvela las emocionadas palabras de la madre de Messi. 🗣️ "Nico salió del vestuario y estaba ella emocionada, llorando. Le agarró la mano y le dijo: 'Vos sos el sucesor de mi hijo" https://t.co/ex7fPdMrBJ— MARCA (@marca) November 19, 2026
«Ο Νίκο βγήκε από τα αποδυτήρια και η μητέρα του Μέσι βρισκόταν εκεί, συγκινημένη και με δάκρυα στα μάτια. Πήγε να τη χαιρετήσει, καθώς τη γνώριζε, κι εκείνη του έπιασε το χέρι και του είπε: "Είσαι ο διάδοχος του γιου μου"», ανέφερε χαρακτηριστικά ο θείος του.
Η συγκεκριμένη στιγμή προκάλεσε έκπληξη στον Παζ, ο οποίος, σύμφωνα με τον συγγενή του, δεν περίμενε μια τέτοια τοποθέτηση από τη μητέρα του κορυφαίου Αργεντινού ποδοσφαιριστή.
Παρά τις συγκρίσεις που έχουν αρχίσει να γίνονται ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές, ο Νίκο Παζ παραμένει προσγειωμένος και δεν επιθυμεί να μπει στη διαδικασία να διεκδικήσει τον χαρακτηρισμό του διαδόχου του Μέσι.
Ο Φαμπιάν Παζ ξεκαθάρισε πως ο ανιψιός του δεν αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο τον εαυτό του, τονίζοντας πως η μεγαλύτερη χαρά του ήταν ότι είχε την ευκαιρία να γνωρίσει και να αγωνιστεί δίπλα στο ίνδαλμά του.
«Ο Νίκο είναι πολύ ήρεμος και προσγειωμένος. Δεν θεωρεί ότι είναι ο διάδοχος του Μέσι. Για εκείνον, το σπουδαιότερο ήταν ότι τον γνώρισε και έπαιξε μαζί του. Ήταν σαν να άγγιξε τον ουρανό», ανέφερε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα