Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την ισπανική ομάδα την Παρασκευή (20/11, 21:15), στοχεύοντας σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα, ωστόσο θα έχουν μία σημαντική απουσία στο αγωνιστικό τους πλάνο.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιβεβαίωσε πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα βρίσκεται στη διάθεσή του για το παιχνίδι με τη Ρεάλ, στερώντας από τον Ολυμπιακό μία επιπλέον λύση στην περιφέρεια.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης μετά την τιμωρία που του επιβλήθηκε για πειθαρχικό παράπτωμα και παρά το γεγονός πως επέστρεψε στις προπονήσεις, δεν θα βρεθεί στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού.