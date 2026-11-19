Πώς η τεχνολογία και οι διαφορετικές επιλογές μετακίνησης μάς επιτρέπουν να περιορίσουμε την ταλαιπωρία και να απολαύσουμε περισσότερο την καθημερινότητά μας.
Xωρίς τον Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης
Σύμφωνα με τον Γιώργο Μπαρτζώκα ο γκαρντ του Ολυμπιακού δεν θα ενισχύσει τους Πειραιώτες στο εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την «βασίλισσα»
Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague.
Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την ισπανική ομάδα την Παρασκευή (20/11, 21:15), στοχεύοντας σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα, ωστόσο θα έχουν μία σημαντική απουσία στο αγωνιστικό τους πλάνο.
Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιβεβαίωσε πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα βρίσκεται στη διάθεσή του για το παιχνίδι με τη Ρεάλ, στερώντας από τον Ολυμπιακό μία επιπλέον λύση στην περιφέρεια.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης μετά την τιμωρία που του επιβλήθηκε για πειθαρχικό παράπτωμα και παρά το γεγονός πως επέστρεψε στις προπονήσεις, δεν θα βρεθεί στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr