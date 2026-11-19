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Ζίβκοβιτς και Ντεσπόντοφ για πάντα στον ΠΑΟΚ: Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις
Ζίβκοβιτς και Ντεσπόντοφ για πάντα στον ΠΑΟΚ: Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις
Oι δύο ποδοσφαιριστές έβαλαν την υπογραφή τους στα νέα συμβόλαια συνεργασίας με τον «Δικέφαλο» και θα παραμείνουν κάτοικοι Θεσσαλονίκης
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε και τυπικά δύο σημαντικές υποθέσεις που αφορούν τον σχεδιασμό του για τα επόμενα χρόνια, καθώς οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Κίριλ Ντεσπόντοφ υπέγραψαν τα νέα τους συμβόλαια.
Οι Θεσσαλονικείς είχαν φτάσει εδώ και καιρό σε συμφωνία με τους δύο ποδοσφαιριστές, ωστόσο πλέον οι σχετικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν και οι υπογραφές μπήκαν στα νέα συμβόλαια.
Πρώτος, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συμφώνησε να παραμείνει στην Τούμπα μέχρι το καλοκαίρι του 2029, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο Βούλγαρος εξτρέμ επέστρεψε πρόσφατα στην αγωνιστική δράση, συμμετέχοντας στο φιλικό παιχνίδι με την Παρτιζάν, όπου γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας.
Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ προχώρησε και στην επισημοποίηση της συμφωνίας με τον αρχηγό του, Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός υπέγραψε νέο συμβόλαιο διάρκειας 4+1 ετών, κάτι που σημαίνει πως, εφόσον εξαντλήσει τη συμφωνία, θα συμπληρώσει μία δεκαετία παρουσίας στην Ελλάδα με τη φανέλα του «Δικεφάλου».
Οι Θεσσαλονικείς είχαν φτάσει εδώ και καιρό σε συμφωνία με τους δύο ποδοσφαιριστές, ωστόσο πλέον οι σχετικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν και οι υπογραφές μπήκαν στα νέα συμβόλαια.
Πρώτος, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συμφώνησε να παραμείνει στην Τούμπα μέχρι το καλοκαίρι του 2029, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο Βούλγαρος εξτρέμ επέστρεψε πρόσφατα στην αγωνιστική δράση, συμμετέχοντας στο φιλικό παιχνίδι με την Παρτιζάν, όπου γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας.
Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ προχώρησε και στην επισημοποίηση της συμφωνίας με τον αρχηγό του, Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός υπέγραψε νέο συμβόλαιο διάρκειας 4+1 ετών, κάτι που σημαίνει πως, εφόσον εξαντλήσει τη συμφωνία, θα συμπληρώσει μία δεκαετία παρουσίας στην Ελλάδα με τη φανέλα του «Δικεφάλου».
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