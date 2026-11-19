Μετά τον Γκιουλέρ, η Ρεάλ επιβράβευσε με νέο συμβόλαιο και τον Τσουαμενί
Μετά τον Γκιουλέρ, η Ρεάλ επιβράβευσε με νέο συμβόλαιο και τον Τσουαμενί
Οι Μαδριλένοι προχώρησαν σε νέα επέκταση της συνεργασίας, αυτήν την φορά με τον Γάλλο μέσο έως το 2032
Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει την επέκταση της συνεργασίας της με βασικά στελέχη της ομάδας, ανακοινώνοντας την επέκταση της συνεργασίας της και με τον Ορελιέν Τσουαμενί.
Μία ημέρα μετά την ανανέωση του Αρντά Γκιουλέρ, η «βασίλισσα» προχώρησε σε ακόμη μία σημαντική συμφωνία, αυτή τη φορά με τον Γάλλο μέσο, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2032.
Ο Τσουαμενί βρίσκεται στη Ρεάλ Mαδρίτης από το καλοκαίρι του 2022, όταν αποκτήθηκε από τη Μονακό έναντι 80 εκατομμυρίων ευρώ. Από τότε έχει καταγράψει 205 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό επτά γκολ και εννέα ασίστ.
Μία ημέρα μετά την ανανέωση του Αρντά Γκιουλέρ, η «βασίλισσα» προχώρησε σε ακόμη μία σημαντική συμφωνία, αυτή τη φορά με τον Γάλλο μέσο, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2032.
Με αυτόν τον τρόπο, οι Μαδριλένοι εξασφαλίζουν την παραμονή δύο σημαντικών ποδοσφαιριστών τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους στο πλάνο που έχουν διαμορφώσει για το μέλλον.
✍️🤍👏 https://t.co/niHOmd8rwx— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 19, 2026
Ο Τσουαμενί βρίσκεται στη Ρεάλ Mαδρίτης από το καλοκαίρι του 2022, όταν αποκτήθηκε από τη Μονακό έναντι 80 εκατομμυρίων ευρώ. Από τότε έχει καταγράψει 205 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό επτά γκολ και εννέα ασίστ.
Comunicado Oficial: renovación de Tchouameni. https://t.co/xFOlF09uMB— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 19, 2026
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