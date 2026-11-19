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Ο Κουτέσα πήρε και επίσημα τη θέση του Ζούμπκοφ στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ
Ο Κουτέσα πήρε και επίσημα τη θέση του Ζούμπκοφ στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ
Ο Ελβετός συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης μετά τον τραυματισμό που υπέστη ο Ζούμπκοφ
Ο Ντέρεκ Κουτέσα βρίσκεται πλέον και επίσημα στη λίστα της ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League, παίρνοντας τη θέση του τραυματία Ολεξάντρ Ζούμπκοφ.
Η Ένωση προχώρησε στην απαραίτητη αλλαγή, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει προαναγγείλει τη συγκεκριμένη εξέλιξη μετά την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός ταλαιπωρείται από κάταγμα κόπωσης στην κνήμη και αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση με το νέο έτος, γεγονός που επέτρεψε στους «κιτρινόμαυρους» να τον αντικαταστήσουν βάσει του σχετικού κανονισμού της UEFA.
Έτσι, το όνομα του Ελβετού εξτρέμ βρίσκεται πλέον στην επίσημη ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, με τον ίδιο να κερδίζει μια σημαντική ευκαιρία ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεων της ομάδας.
Η λίστα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League:
Γηγενείς Ομοσπονδίας: Μάνταλος, Πήλιος, Ρότα, Λυκογιάννης.
Μη γηγενείς: Στρακόσια, Μουκουντί, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Κουτέσα, Κοϊτά, Μάγερ, Μαρίν, Βίντα, Αριάγκα, Βάργκα, Ρέλβας, Ζίνι, Μπρινιόλι, Βιτάλις, Ζοάο Μάριο.
Λίστα Β: Μπαλαμώτης
Η Ένωση προχώρησε στην απαραίτητη αλλαγή, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει προαναγγείλει τη συγκεκριμένη εξέλιξη μετά την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός ταλαιπωρείται από κάταγμα κόπωσης στην κνήμη και αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση με το νέο έτος, γεγονός που επέτρεψε στους «κιτρινόμαυρους» να τον αντικαταστήσουν βάσει του σχετικού κανονισμού της UEFA.
Έτσι, το όνομα του Ελβετού εξτρέμ βρίσκεται πλέον στην επίσημη ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, με τον ίδιο να κερδίζει μια σημαντική ευκαιρία ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεων της ομάδας.
Η λίστα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League:
Γηγενείς Ομοσπονδίας: Μάνταλος, Πήλιος, Ρότα, Λυκογιάννης.
Μη γηγενείς: Στρακόσια, Μουκουντί, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Κουτέσα, Κοϊτά, Μάγερ, Μαρίν, Βίντα, Αριάγκα, Βάργκα, Ρέλβας, Ζίνι, Μπρινιόλι, Βιτάλις, Ζοάο Μάριο.
Λίστα Β: Μπαλαμώτης
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