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Η Ελλάδα συμμετέχει πλέον στη(International Abilympic Federation – IAF), μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού από τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εγγραφής της χώρας στον 11ο Διεθνή Διαγωνισμό Abilympics, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Ελσίνκι, από τις 10 έως τις 13 Μαΐου 2027 και ξεκινά η προετοιμασία για τη συγκρότηση της ελληνικής αποστολής.Την εκπροσώπηση της χώρας στη Διεθνή Ομοσπονδία αναλαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μέσω της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνου Βλάση.Τα Abilympics, από τις λέξεις «Olympics of Abilities» («Ολυμπιακοί Αγώνες Ικανοτήτων»), είναι διεθνείς διαγωνισμοί επαγγελματικών δεξιοτήτων για άτομα με αναπηρία. Η πρώτη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο το 1981, στο πλαίσιο του Διεθνούς Έτους Ατόμων με Αναπηρία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μέσα από τους διαγωνισμούς αναδεικνύονται οι επαγγελματικές δεξιότητες των συμμετεχόντων σε διαφορετικά πεδία και ειδικότητες.Η έγκριση της ελληνικής αίτησης γνωστοποιήθηκε από το Γενικό Γραμματέα της IAF, κ. Takeshi Fujii, προς τη Γενική Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, κα Όλγα Καφετζοπούλου. Στο ίδιο πλαίσιο, ανακοινώθηκε η ένταξη και άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων η Ισπανία, η Εσθονία, το Λουξεμβούργο και η Κόστα Ρίκα.Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Βλάσης, δήλωσε: «Η ένταξη της Ελλάδας στη Διεθνή Ομοσπονδία Abilympics αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διεθνή αναγνώριση και την περαιτέρω ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για άτομα με αναπηρία. Για εμάς, η συμπερίληψη δεν περιορίζεται στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Αφορά τη δυνατότητα κάθε ανθρώπου να συμμετέχει ενεργά, να αναπτύσσει τις δεξιότητές του και να διεκδικεί τη θέση που του αναλογεί στην επαγγελματική ζωή. Αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία εργαζόμαστε: μια εκπαιδευτική πολιτική που αναγνωρίζει τις διαφορετικές ανάγκες, αίρει τα εμπόδια και μετατρέπει τη γνώση σε πραγματική δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης.Η συμμετοχή στον διαγωνισμό του Ελσίνκι το 2027 αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους εκπαιδευομένους μας να παρουσιάσουν τις ικανότητές τους σε διεθνές επίπεδο. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τις εκπαιδευτικές δομές, να διευρύνουμε τις συνεργασίες και να δημιουργήσουμε περισσότερες γέφυρες ανάμεσα στην κατάρτιση, την απασχόληση και στο παγκόσμιο γίγνεσθαι».Ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Abilympics θα φιλοξενηθεί στο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο Messukeskus, στο Ελσίνκι, και θα περιλαμβάνει 43 επαγγελματικές ειδικότητες. Απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω με αναπηρία και θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τον εθνικό διαγωνισμό επαγγελματικών δεξιοτήτων της Φινλανδίας, Taitaja 2027, στο πλαίσιο της κοινής διοργάνωσης «Skills Games».Η προετοιμασία της ελληνικής συμμετοχής περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των ειδικοτήτων στις οποίες θα εκπροσωπηθεί η χώρα και την επιλογή των υποψηφίων. Στη διαδικασία δύνανται να συμμετέχουν εκπαιδευόμενοι από δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) για άτομα με αναπηρία, όπως αυτές της Αγίας Παρασκευής και της Πυλαίας-Χορτιάτη, καθώς και από τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝΕΕΓΥΛ). Θα διερευνηθεί επίσης η δυνατότητα συμμετοχής αποφοίτων που συνεχίζουν την εκπαιδευτική τους διαδρομή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, σύμφωνα με τους όρους επιλεξιμότητας της διοργάνωσης.Παράλληλα, αναδεικνύεται η σημασία της συνεργασίας με άλλους δημόσιους φορείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, τους κοινωνικούς εταίρους και τις οργανώσεις εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, με στόχο τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών συμμετοχής και την ευρύτερη ανάδειξη των επαγγελματικών τους ικανοτήτων.Η ένταξη στη Διεθνή Ομοσπονδία Abilympics υπάγεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται η συμμετοχή της χώρας στο WorldSkills Europe και η προώθηση της ένταξής της στο WorldSkills International, μετά τη σχετική έγκριση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη. Μέσω της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας, το Υπουργείο επιδιώκει να αξιοποιήσει τη συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και διοργανώσεις για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την αναβάθμιση της κατάρτισης και τη σύνδεσή της με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στη διεύθυνση tmep@minedu.gov.gr.