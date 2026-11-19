Ευέλικτο στις καθημερινές μετακινήσεις, ευρύχωρο όταν οι ανάγκες μεγαλώνουν και άνετο στις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, το compact SUV της Volkswagen αποδεικνύει ότι η πρακτικότητα μπορεί να έχει χαρακτήρα.
Διαιτητής λίγο έλειψε να επιτεθεί στον Ντόντσιτς, η επική αντίδραση του Σλοβένου, βίντεο
Διαιτητής λίγο έλειψε να επιτεθεί στον Ντόντσιτς, η επική αντίδραση του Σλοβένου, βίντεο
Ο ρέφερι Τρε Μάντοξ είχε έντονη αντιπαράθεση με τον Σλοβένο γκαρντ στην αναμέτρηση των Λος Άντζελες Λέικερς κόντρα στους Γιούτα Τζαζ
Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε προαναγγείλει πριν από την έναρξη της σεζόν πως θα προσπαθήσει να ελέγχει καλύτερα τα συναισθήματά του μέσα στο παρκέ και στο παιχνίδι απέναντι στους Τζαζ έδωσε ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της προσπάθειας.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο γκαρντ των Λέικερς και ο διαιτητής Τρε Μάντοξ είχαν μια έντονη λεκτική αντιπαράθεση. Καθώς ο 27χρονος γκαρντ κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, ο ρέφερι του απευθύνθηκε, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν επίμονα βλέμματα και την ένταση να ανεβαίνει.
Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο Σλοβένος διεθνής δεν έδωσε συνέχεια, παραμένοντας σιωπηλός, παρά την εμφανή ενόχλησή του. Οι Ματίς Τάιμπουλ και Όστιν Ριβς προσπάθησαν να τον συγκρατήσουν, ενώ ο βοηθός προπονητή της ομάδας, Σκοτ Μπρουκς, απομάκρυνε τον Μάντοξ, προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο γκαρντ των Λέικερς και ο διαιτητής Τρε Μάντοξ είχαν μια έντονη λεκτική αντιπαράθεση. Καθώς ο 27χρονος γκαρντ κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, ο ρέφερι του απευθύνθηκε, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν επίμονα βλέμματα και την ένταση να ανεβαίνει.
Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο Σλοβένος διεθνής δεν έδωσε συνέχεια, παραμένοντας σιωπηλός, παρά την εμφανή ενόχλησή του. Οι Ματίς Τάιμπουλ και Όστιν Ριβς προσπάθησαν να τον συγκρατήσουν, ενώ ο βοηθός προπονητή της ομάδας, Σκοτ Μπρουκς, απομάκρυνε τον Μάντοξ, προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση.
Ref had to be held back from Luka 😳 Wait for Austin Reaves 😅 https://t.co/p1VJ7To7u6— Bleacher Report (@BleacherReport) November 19, 2026
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