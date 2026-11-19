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ΜακΙντάιρ: «Ήταν τρελό το σουτ του Βεζένκοβ, κάνω ό,τι μου πει ο προπονητής», βίντεο
ΜακΙντάιρ: «Ήταν τρελό το σουτ του Βεζένκοβ, κάνω ό,τι μου πει ο προπονητής», βίντεο
Ο γκαρντ του Ολυμπιακού σχολίασε το τρίποντο που σημείωσε ο Βεζένκοβ στο τέλος της κανονικής περιόδου κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά και στον ρόλο που έχει στην ομάδα του Πειραιά
Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στη SUNEL Arena την Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της ΕuroLeague. Ενόψει του αγώνα της Παρασκευής (20/11, 21:15) ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ παραχώρησε δηλώσεις στο πλαίσιο της καθιερωμένης media day.
Αναλυτικά όσα είπε:
Για το τρίποντο του Βεζένκοβ στο ματς με τη Μακάμπι: «Δεν ξέρω, νομίζω πως έπαθα ένα μικρό σοκ, αλλά δεν ξέρω γιατί. Βάζει τρελά σουτ συνεχώς. Όταν το έβαλε, ήμουν σε φάση “φυσικά, από όλους, αυτός θα το έβαζε”. Αλλά ναι, ήταν ένα τρελό σουτ, ένα τρελό παιχνίδι και όλοι ενθουσιαστήκαμε με τον ίδιο τρόπο».
Για τις πάσες τύπο μπείζμπολ: «Όχι, όχι τόσο συχνά. Όχι μπέιζμπολ, σαν φούτμπολ (αμερικανικό ποδόσφαιρο), ναι. Μερικές φορές όταν κάνουμε πλάκα… Αλλά όχι, ήταν η μόνη πάσα, η μόνη επιλογή. Ευτυχώς έχω τα χέρια για να το κάνω».
Για τη νοοτροπία του μετά τα άστοχα σουτ: «Αφού συμβεί κάτι, δεν μπορώ να το ελέγξω πια. Αν χάσω ένα σουτ, αν κάνω ένα λάθος, αν έχω μια κακή μέρα, η επόμενη μέρα, η επόμενη ευκαιρία, το επόμενο σουτ είναι αυτό που θα πάει καλά. Ευτυχώς έβαλα τα επόμενα δύο σουτ που πήρα, όποια κι αν ήταν, και καταφέραμε να βγάλουμε και τις άμυνες».
Για την ψυχολογία του playmaker: «Ναι, σίγουρα. Ξέρετε, όλοι σε αυτή την ομάδα είναι καταπληκτικοί. Είναι διασκεδαστικό να έρχεσαι στη δουλειά κάθε μέρα και να παίζεις με μια ομάδα σαν κι αυτή, όπου έχεις αθλητικούς παίκτες, παίκτες που μπορούν να βάλουν δύσκολα σουτ. Ως πόιντ γκαρντ, αυτό κάνει τη δουλειά μου πολύ πιο εύκολη. Είναι διασκεδαστικό να παίζω με όλους και προσπαθούμε ακόμα να μάθουμε ο ένας τον άλλον».
Για τον ρόλο του στον Ολυμπιακό: «Δεν ξέρω, ό,τι μου πει ο προπονητής να κάνω. Να έρθω από τον πάγκο, να ξεκινήσω βασικός, να παίξω στο δεύτερο ημίχρονο, να παίξω στο πρώτο… Δεν έχει σημασία. Ο Κόρι ξεκινάει, αλλά και οι δύο βλέπουμε το γήπεδο καλά. Δεν έχει σημασία ποιος ξεκινάει ή ποιος έρχεται από τον πάγκο, πρέπει να προσαρμόζεσαι σε όποια κατάσταση βρίσκεσαι και να δίνεις ό,τι έχεις για την ομάδα».
Για τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Είναι απλώς ένα ακόμα παιχνίδι. Είναι ένα ακόμα παιχνίδι όπου πρέπει να εμφανιστούμε, να είμαστε συγκεντρωμένοι. Δεν έχει πραγματικά σημασία με ποιον παίζουμε, αρκεί να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε τη νίκη».
Αναλυτικά όσα είπε:
Για το τρίποντο του Βεζένκοβ στο ματς με τη Μακάμπι: «Δεν ξέρω, νομίζω πως έπαθα ένα μικρό σοκ, αλλά δεν ξέρω γιατί. Βάζει τρελά σουτ συνεχώς. Όταν το έβαλε, ήμουν σε φάση “φυσικά, από όλους, αυτός θα το έβαζε”. Αλλά ναι, ήταν ένα τρελό σουτ, ένα τρελό παιχνίδι και όλοι ενθουσιαστήκαμε με τον ίδιο τρόπο».
Για τις πάσες τύπο μπείζμπολ: «Όχι, όχι τόσο συχνά. Όχι μπέιζμπολ, σαν φούτμπολ (αμερικανικό ποδόσφαιρο), ναι. Μερικές φορές όταν κάνουμε πλάκα… Αλλά όχι, ήταν η μόνη πάσα, η μόνη επιλογή. Ευτυχώς έχω τα χέρια για να το κάνω».
Για τη νοοτροπία του μετά τα άστοχα σουτ: «Αφού συμβεί κάτι, δεν μπορώ να το ελέγξω πια. Αν χάσω ένα σουτ, αν κάνω ένα λάθος, αν έχω μια κακή μέρα, η επόμενη μέρα, η επόμενη ευκαιρία, το επόμενο σουτ είναι αυτό που θα πάει καλά. Ευτυχώς έβαλα τα επόμενα δύο σουτ που πήρα, όποια κι αν ήταν, και καταφέραμε να βγάλουμε και τις άμυνες».
Για την ψυχολογία του playmaker: «Ναι, σίγουρα. Ξέρετε, όλοι σε αυτή την ομάδα είναι καταπληκτικοί. Είναι διασκεδαστικό να έρχεσαι στη δουλειά κάθε μέρα και να παίζεις με μια ομάδα σαν κι αυτή, όπου έχεις αθλητικούς παίκτες, παίκτες που μπορούν να βάλουν δύσκολα σουτ. Ως πόιντ γκαρντ, αυτό κάνει τη δουλειά μου πολύ πιο εύκολη. Είναι διασκεδαστικό να παίζω με όλους και προσπαθούμε ακόμα να μάθουμε ο ένας τον άλλον».
Για τον ρόλο του στον Ολυμπιακό: «Δεν ξέρω, ό,τι μου πει ο προπονητής να κάνω. Να έρθω από τον πάγκο, να ξεκινήσω βασικός, να παίξω στο δεύτερο ημίχρονο, να παίξω στο πρώτο… Δεν έχει σημασία. Ο Κόρι ξεκινάει, αλλά και οι δύο βλέπουμε το γήπεδο καλά. Δεν έχει σημασία ποιος ξεκινάει ή ποιος έρχεται από τον πάγκο, πρέπει να προσαρμόζεσαι σε όποια κατάσταση βρίσκεσαι και να δίνεις ό,τι έχεις για την ομάδα».
Για τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Είναι απλώς ένα ακόμα παιχνίδι. Είναι ένα ακόμα παιχνίδι όπου πρέπει να εμφανιστούμε, να είμαστε συγκεντρωμένοι. Δεν έχει πραγματικά σημασία με ποιον παίζουμε, αρκεί να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε τη νίκη».
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