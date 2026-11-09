Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Ολυμπιακός: Νοκ άουτ για αρκετές εβδομάδες ο Έσε
Ολυμπιακός: Νοκ άουτ για αρκετές εβδομάδες ο Έσε
Ο Αργεντινός μέσος τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του για σημαντικό χρονικό διάστημα
Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι στον Ολυμπιακό αναφορικά με τον τραυματισμό του Σαντιάγκο Έσε, καθώς οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Αργεντινός μέσος έδειξαν πρόβλημα στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γόνατος.
Συγκεκριμένα, ο 25χρονος ποδοσφαιριστής έχει υποστεί κάκωση, με αποτέλεσμα να τίθεται εκτός αγωνιστικής δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα. Ο ίδιος έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασής του, προκειμένου να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν στις υποχρεώσεις των «ερυθρόλευκων».
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου των Πειραιωτών, η απουσία του αναμένεται να φτάσει περίπου τις έξι εβδομάδες. Αυτό σημαίνει πως ο Έσε θα χάσει το υπόλοιπο των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας του Πειραιά για το τρέχον έτος, με την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους να υπολογίζεται στις αρχές της νέας χρονιάς.
Υπενθυμίζεται πως ο Αργεντινός χαφ αποχώρησε τραυματίας στο 55ο λεπτό του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, έχοντας αισθανθεί ενοχλήσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για μυϊκό πρόβλημα, ωστόσο οι εξετάσεις έδειξαν τελικά κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γόνατος.
Συγκεκριμένα, ο 25χρονος ποδοσφαιριστής έχει υποστεί κάκωση, με αποτέλεσμα να τίθεται εκτός αγωνιστικής δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα. Ο ίδιος έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασής του, προκειμένου να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν στις υποχρεώσεις των «ερυθρόλευκων».
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου των Πειραιωτών, η απουσία του αναμένεται να φτάσει περίπου τις έξι εβδομάδες. Αυτό σημαίνει πως ο Έσε θα χάσει το υπόλοιπο των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας του Πειραιά για το τρέχον έτος, με την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους να υπολογίζεται στις αρχές της νέας χρονιάς.
Υπενθυμίζεται πως ο Αργεντινός χαφ αποχώρησε τραυματίας στο 55ο λεπτό του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, έχοντας αισθανθεί ενοχλήσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για μυϊκό πρόβλημα, ωστόσο οι εξετάσεις έδειξαν τελικά κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γόνατος.
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