Χειρουργήθηκε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του χθες στον Βόλο



«Στιγμές που κόβουν την ανάσα»

Ο σοβαρός τραυματισμός του

στο παιχνίδι του

με τον Βόλο (1-1), όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε αμέσως πρώτο θέμα στα ΜΜΕ του Μαρόκου, καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο αγαπητούς και σημαντικούς διεθνείς ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας.

Εφημερίδες και ιστοσελίδες αναφέρονται σε έναν «

» και «στιγμές που κόβουν την ανάσα» παρουσιάζοντας τις εικόνες από τη στιγμή της σύγκρουσης με τον τερματοφύλακα του Βόλου,

Έντονος ο προβληματισμός και η ανησυχία, καθώς η διάγνωση για κάταγμα κνήμης στο αριστερό πόδι σημαίνει ότι ο έμπειρος επιθετικός θα μείνει εκτός γηπέδων για μεγάλο χρονικό διάστημα, πλήγμα εκτός από τον Ολυμπιακό και για την εθνική ομάδα του Μαρόκου.

Στις 25 Σεπτεμβρίου το Μαρόκο ξεκινάει την προκριματική του διαδρομή για το Κύπελλο εθνών Αφρικής 2027, αντιμτωπίζοντας την Γκαμπόν.

Φυσικά γίνεται αναπαραγωγή των ελληνικών ρεπορτάζ, με τα ξένα ΜΜΕ αναδημοσιεύουν διαρκώς τις πληροφορίες, σημειώνοντας πως ο παίκτης θα περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου σήμερα (6/9).

: «Σοκαριστικός τραυματισμός: Ο Ελ Κααμπί υπέστη κάταγμα κνήμης και οδηγείται στο χειρουργείο».

: «Σοβαρός τραυματισμός για τον Ελ Κααμπί - Σκηνές που κόβουν την ανάσα στην Ελλάδα».

: «Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί υπέστη βαρύ τραυματισμό μετά από βίαιη σύγκρουση».

: «Ο Μαροκινός διεθνής Αγιούμπ Ελ Κααμπί υπέστη κάταγμα κνήμης και χειρουργείται την Κυριακή».

: «Η διάγνωση για τον Ελ Κααμπί: Επιβεβαιώθηκε το κάταγμα, μπαίνει άμεσα στο χειρουργείο από τον γιατρό του Ολυμπιακού».

Παράλληλα, και η εθνική ομάδα του Μαρόκου, της οποίας αποτελεί στέλεχος ο 33χρονος εδώ και αρκετά χρόνια, θέλησε να σταθεί στο πλευρό του και να του στείλει τις ευχές της.

«Να γίνεις γρήγορα καλά, Αγιούμπ Ελ Καάμπι! Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», έγραψαν τα λιοντάρια του Άτλαντα.

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Δραματικές στιγμές: Ξέσπασε σε λυγμούς ο Σιαμπάνης, δεν μπορούσε να το πιστέψει ο Τζήλος

Στο 43ο λεπτό του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super Leauge, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρέθηκε απέναντι από τον Μάριο Σιαμπάνη, με τον τερματοφύλακα του Βόλου να βγαίνει από την εστία του προκειμένου να απομακρύνει την μπάλα. Οι δύο ποδοσφαιριστές συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα. Οι στιγμές πουακολούθησαν ήταν δραματικές.

Η κραυγή του επιθετικού του Ολυμπιακού ήταν σπαρακτική και άπαντες γρήγορα αντιλήφθηκαν πως είχε συμβεί κάτι πολύ σοβαρό. Για αρκετή ώρα ακολούθησε απόλυτη σιωπή και αγωνία στο Πανθεσσαλικό, καθώς άπαντες περίμεναν να διαπιστώσουν την κατάσταση του Μαροκινού.

Πολύ έντονα έζησε τα όσα συνέβησαν και ο Μάριος Σιαμπάνης, ο οποίος συνειδητοποίησε γρήγορα ότι κάτι σοβαρό έχει συμβεί και ξέσπασε σε κλάματα και λυγμούς στην αγκαλιά αντιπάλων και συμπαικτών.

Τόσο ο Στέφαν Ορτέγα, όσο και ο Μπάλσα Πόποβιτς - από τον πάγκο - πήγαν να παρηγορήσουν τον Έλληνα κίπερ, ενώ, και ο ρέφερι της αναμέτρησης, Θανάσης Τζήλος, ήταν σοκαρισμένος και έπιανε το κεφάλι του με δάκρυα στα μάτια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ