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Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17: Ιστορική πρεμιέρα για την Ελλάδα στο Κατάρ
Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17: Ιστορική πρεμιέρα για την Ελλάδα στο Κατάρ
Η Εθνική Παίδων θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε επίπεδο Παγκοσμίου Κυπέλλου και στις 18:00 θα τεθεί αντιμέτωπη με την Αίγυπτο
Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17 στο Κατάρ ολοκληρώθηκε, με την Εθνική Παίδωννα ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, καθώς θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση της συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας.
Από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 13 Δεκεμβρίου, η Ντόχα θα φιλοξενήσει 48 εθνικές ομάδες και περισσότερους από 1.000 νεαρούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο. Συνολικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 104 αναμετρήσεις, με τον μεγάλο τελικό να είναι προγραμματισμένος για το στάδιο «Ahmad bin Ali», χωρητικότητας 45.000 θεατών.
Ανάμεσα στις συμμετέχουσες ομάδες βρίσκεται και η Εθνική Παίδων, η οποία εξασφάλισε το εισιτήριο για την τελική φάση μέσα από τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος τον περασμένο Μάρτιο. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και μια σημαντική ευκαιρία για τη νέα γενιά ποδοσφαιριστών να δοκιμάσει τις δυνάμεις της σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η φετινή διοργάνωση αποτελεί τη δεύτερη από τις πέντε συνεχόμενες που θα πραγματοποιηθούν στο Κατάρ έως το 2029, με τη διευρυμένη μορφή των 48 ομάδων που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πέρυσι. Μάλιστα, επτά εθνικές ομάδες θα κάνουν το ντεμπούτο τους στη διοργάνωση, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, μαζί με το Μαυροβούνιο, τη Μοζαμβίκη, τη Ρουμανία, τη Σερβία, την Τανζανία και το Βιετνάμ.
Η ελληνική αποστολή ταξίδεψε στο Κατάρ με φιλοδοξίες, έχοντας στις τάξεις της μια ιδιαίτερα ταλαντούχα φουρνιά ποδοσφαιριστών, γεννημένων το 2009. Πρώτος στόχος είναι η εξασφάλιση της πρόκρισης από τη φάση των ομίλων, η οποία ολοκληρώνεται στις 27 Νοεμβρίου, ώστε στη συνέχεια η ομάδα να διεκδικήσει την παρουσία της στις νοκ άουτ αναμετρήσεις των «32».
Η συγκεκριμένη γενιά έχει ήδη δείξει τις δυνατότητές της και πλέον καλείται να ανταποκριθεί σε μια μεγάλη πρόκληση, εκπροσωπώντας για πρώτη φορά την Ελλάδα σε Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17. Η πορεία της «γαλανόλευκης» ξεκινά στις 18:00 κόντρα στην Αίγυπτο στο πλαίσιο του πρώτου ομίλου.
Οι 48 συμμετέχουσες και οι συνομοσπονδίες τους, είναι οι εξής:
AFC (Ασία): Αυστραλία, Κίνα, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία, Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν, Βιετνάμ.
CAF (Αφρική): Αλγερία, Καμερούν, Ακτή Ελεφαντοστού, Αίγυπτος, Μάλι, Μαρόκο, Μοζαμβίκη, Σενεγάλη, Τανζανία, Ουγκάντα.
CONCACAF (Βόρεια και Κεντρική Αμερική και Καραϊβική): Κόστα Ρίκα, Κούβα, Αϊτή, Ονδούρα, Τζαμάικα, Μεξικό, Παναμάς, Δομινικανή Δημοκρατία.
CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Ισημερινός, Ουρουγουάη, Βενεζουέλα.
OFC (Ωκεανία): Φίτζι, Νέα Καληδονία, Νέα Ζηλανδία.
UEFA (Ευρώπη): Βέλγιο, Κροατία, Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Ιρλανδία, Ρουμανία, Σερβία, Ισπανία.
Σύστημα διεξαγωγής τελικής φάσης
Οι 48 ομάδες κληρώθηκαν σε 12 ομίλους των τεσσάρων ομάδων έκαστος. Οι δύο πρώτες κάθε ομίλου μαζί με τις οκτώ καλύτερες τρίτες θα προκριθούν στη φάση των «32» και στη συνέχεια το τουρνουά θα συνεχιστεί με νοκ-άουτ αγώνες.
Οι όμιλοι:
1ος όμιλος: Κατάρ, Παναμάς, Αίγυπτος, Ελλάδα
2ος όμιλος: Νότια Κορέα, Ουγκάντα, Νέα Καληδονία, Ισημερινός
3ος όμιλος: Αργεντινή, Αυστραλία, Μοζαμβίκη, Δανία
4ος όμιλος: Γαλλία, Αϊτή, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη
5ος όμιλος: Ιταλία, Τζαμάικα, Ακτή Ελεφαντοστού, Ουζμπεκιστάν
6ος όμιλος: Σενεγάλη, Κροατία, Κούβα, Τατζικιστάν
7ος όμιλος: Μάλι, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, Βιετνάμ
8ος όμιλος: Ισπανία, Κίνα, Φίτζι, Μαρόκο
9ος όμιλος: Βραζιλία, Ιρλανδία, Τανζανία, Κόστα Ρίκα
10ος όμιλος: ΗΠΑ, Μαυροβούνιο, Χιλή, Αλγερία
11ος όμιλος: Μεξικό, Ρουμανία, Καμερούν, Βενεζουέλα
12ος όμιλος: Ιαπωνία, Κολομβία, Σερβία, Ονδούρα
Το πρόγραμμα της Εθνικής Παίδων:
1η αγωνιστική – Πέμπτη 19 Νοεμβρίου: Αίγυπτος – Ελλάδα (18:00)
2η αγωνιστική – Κυριακή 22 Νοεμβρίου: Ελλάδα – Παναμάς (14:30)
3η αγωνιστική – Τετάρτη 25 Νοεμβρίου: Ελλάδα – Κατάρ (16:30)
Από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 13 Δεκεμβρίου, η Ντόχα θα φιλοξενήσει 48 εθνικές ομάδες και περισσότερους από 1.000 νεαρούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο. Συνολικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 104 αναμετρήσεις, με τον μεγάλο τελικό να είναι προγραμματισμένος για το στάδιο «Ahmad bin Ali», χωρητικότητας 45.000 θεατών.
Ανάμεσα στις συμμετέχουσες ομάδες βρίσκεται και η Εθνική Παίδων, η οποία εξασφάλισε το εισιτήριο για την τελική φάση μέσα από τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος τον περασμένο Μάρτιο. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και μια σημαντική ευκαιρία για τη νέα γενιά ποδοσφαιριστών να δοκιμάσει τις δυνάμεις της σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η φετινή διοργάνωση αποτελεί τη δεύτερη από τις πέντε συνεχόμενες που θα πραγματοποιηθούν στο Κατάρ έως το 2029, με τη διευρυμένη μορφή των 48 ομάδων που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πέρυσι. Μάλιστα, επτά εθνικές ομάδες θα κάνουν το ντεμπούτο τους στη διοργάνωση, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, μαζί με το Μαυροβούνιο, τη Μοζαμβίκη, τη Ρουμανία, τη Σερβία, την Τανζανία και το Βιετνάμ.
Η ελληνική αποστολή ταξίδεψε στο Κατάρ με φιλοδοξίες, έχοντας στις τάξεις της μια ιδιαίτερα ταλαντούχα φουρνιά ποδοσφαιριστών, γεννημένων το 2009. Πρώτος στόχος είναι η εξασφάλιση της πρόκρισης από τη φάση των ομίλων, η οποία ολοκληρώνεται στις 27 Νοεμβρίου, ώστε στη συνέχεια η ομάδα να διεκδικήσει την παρουσία της στις νοκ άουτ αναμετρήσεις των «32».
Η συγκεκριμένη γενιά έχει ήδη δείξει τις δυνατότητές της και πλέον καλείται να ανταποκριθεί σε μια μεγάλη πρόκληση, εκπροσωπώντας για πρώτη φορά την Ελλάδα σε Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17. Η πορεία της «γαλανόλευκης» ξεκινά στις 18:00 κόντρα στην Αίγυπτο στο πλαίσιο του πρώτου ομίλου.
Οι 48 συμμετέχουσες και οι συνομοσπονδίες τους, είναι οι εξής:
AFC (Ασία): Αυστραλία, Κίνα, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία, Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν, Βιετνάμ.
CAF (Αφρική): Αλγερία, Καμερούν, Ακτή Ελεφαντοστού, Αίγυπτος, Μάλι, Μαρόκο, Μοζαμβίκη, Σενεγάλη, Τανζανία, Ουγκάντα.
CONCACAF (Βόρεια και Κεντρική Αμερική και Καραϊβική): Κόστα Ρίκα, Κούβα, Αϊτή, Ονδούρα, Τζαμάικα, Μεξικό, Παναμάς, Δομινικανή Δημοκρατία.
CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Ισημερινός, Ουρουγουάη, Βενεζουέλα.
OFC (Ωκεανία): Φίτζι, Νέα Καληδονία, Νέα Ζηλανδία.
UEFA (Ευρώπη): Βέλγιο, Κροατία, Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Ιρλανδία, Ρουμανία, Σερβία, Ισπανία.
Σύστημα διεξαγωγής τελικής φάσης
Οι 48 ομάδες κληρώθηκαν σε 12 ομίλους των τεσσάρων ομάδων έκαστος. Οι δύο πρώτες κάθε ομίλου μαζί με τις οκτώ καλύτερες τρίτες θα προκριθούν στη φάση των «32» και στη συνέχεια το τουρνουά θα συνεχιστεί με νοκ-άουτ αγώνες.
Οι όμιλοι:
1ος όμιλος: Κατάρ, Παναμάς, Αίγυπτος, Ελλάδα
2ος όμιλος: Νότια Κορέα, Ουγκάντα, Νέα Καληδονία, Ισημερινός
3ος όμιλος: Αργεντινή, Αυστραλία, Μοζαμβίκη, Δανία
4ος όμιλος: Γαλλία, Αϊτή, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη
5ος όμιλος: Ιταλία, Τζαμάικα, Ακτή Ελεφαντοστού, Ουζμπεκιστάν
6ος όμιλος: Σενεγάλη, Κροατία, Κούβα, Τατζικιστάν
7ος όμιλος: Μάλι, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, Βιετνάμ
8ος όμιλος: Ισπανία, Κίνα, Φίτζι, Μαρόκο
9ος όμιλος: Βραζιλία, Ιρλανδία, Τανζανία, Κόστα Ρίκα
10ος όμιλος: ΗΠΑ, Μαυροβούνιο, Χιλή, Αλγερία
11ος όμιλος: Μεξικό, Ρουμανία, Καμερούν, Βενεζουέλα
12ος όμιλος: Ιαπωνία, Κολομβία, Σερβία, Ονδούρα
Το πρόγραμμα της Εθνικής Παίδων:
1η αγωνιστική – Πέμπτη 19 Νοεμβρίου: Αίγυπτος – Ελλάδα (18:00)
2η αγωνιστική – Κυριακή 22 Νοεμβρίου: Ελλάδα – Παναμάς (14:30)
3η αγωνιστική – Τετάρτη 25 Νοεμβρίου: Ελλάδα – Κατάρ (16:30)
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