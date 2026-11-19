Ευέλικτο στις καθημερινές μετακινήσεις, ευρύχωρο όταν οι ανάγκες μεγαλώνουν και άνετο στις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, το compact SUV της Volkswagen αποδεικνύει ότι η πρακτικότητα μπορεί να έχει χαρακτήρα.
Μούντρικ κατά ουκρανικής ομοσπονδίας: «Όταν τους χρειαζόμασταν, μας γύρισαν την πλάτη»
Ο Ουκρανός διεθνής στράφηκε κατά της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας του, με αφορμή την υπόθεση ντόπινγκ που αμαύρωσε την καριέρα του
Ο Ουκρανός εξτρέμ, μιλώντας στον δημοσιογράφο Ντμίτρο Γκόρντον, αναφέρθηκε εκτενώς στην περιπέτεια που ακολούθησε μετά τον εντοπισμό μελδονίου στον οργανισμό του, υποστηρίζοντας πως η απαγορευμένη ουσία ενδέχεται να εισήλθε στον οργανισμό του κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
Ο ίδιος υποστήριξε πως πριν από την υπόθεση δεν γνώριζε καν την ύπαρξη του συγκεκριμένου σκευάσματος, ενώ εξέφρασε προβληματισμό για τις διαδικασίες που εφαρμόζονταν στην εθνική ομάδα. Ειδικότερα, έκανε λόγο για πρακτικές που διέφεραν από εκείνες των συλλόγων, αποκαλύπτοντας πως διατροφολόγος της εθνικής μοίραζε στους ποδοσφαιριστές ποτηράκια με χάπια ανά δύο ημέρες, τα οποία εκείνοι καλούνταν να καταναλώσουν.
🚨 Mykhailo Mudryk says he blames the Ukraine national team for his doping suspension in an interview with 'Guest of Gordon', a Ukranian podcast. "It was a bolt from the blue. I couldn’t believe it [the positive doping test] was true... "It was like falling off a skyscraper. In a dream you would hit the ground. In life, I just kept on failing. It hit me very hard, mentally." "Q: Did you want to get drunk?" "I did" "Q: What did you know about the drug?" "I had never of heard of a drug like meldonium. It is a drug you can only get in Eastern Europe. It could only have got into my body in Ukraine. Ther is no such drug in England. "Q: How did it get in your system?" "The Ukrainian national team has absolutely no security system... "At clubs, when you travel to an away game, there are always people responsible for what happens on the hotel floors and in the team. There are people who keep an eye on it... "On the Ukrainian national team we have a nutritionist who hands us pills, every couple of days before games. He brings us a little cup. Everyone has to take the pills that are in that cup. Q: "Do you blame the Ukrainian national team?" "Yes, exactly."— Ben Jacobs (@JacobsBen) November 18, 2026
Ωστόσο, ο Μούντρικ δεν παρουσίασε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα συγκεκριμένα χάπια σχετίζονται με την ουσία που ανιχνεύθηκε στο δείγμα του. Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και αναφορικά με τη στάση της ουκρανικής ομοσπονδίας κατά τη διάρκεια της δύσκολης περιόδου που πέρασε.
«Όταν χρειαζόμασταν περισσότερο τη βοήθειά τους, μας γύρισαν την πλάτη», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιό του, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την έλλειψη υποστήριξης που, όπως υποστηρίζει, αντιμετώπισε.
Παράλληλα, αποκάλυψε πως εμπιστευτική ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της νομικής του ομάδας και της ομοσπονδίας διέρρευσε στο διαδίκτυο, αναγκάζοντας τους δικηγόρους του να κινηθούν προκειμένου να περιορίσουν τη δημοσιοποίησή της.
Mykhailo Mudryk has put the blame for his drug ban on the Ukraine National Team... 🫢 🗣️ Mudryk: "On the Ukrainian national team we have a nutritionist who hands us pills, every couple of days before games. He brings us a little cup. Everyone has to take the pills that are in that cup. ❓ Question: "Do you blame the Ukrainian national team?" 🗣️ Mudryk: "Yes, exactly."— Football Insider (@footyinsider247) November 19, 2026
Ο ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε και στον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Αντρέι Σεφτσένκο, επιβεβαιώνοντας πως υπήρξε επικοινωνία μεταξύ τους. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως η συγκεκριμένη επικοινωνία δεν του έδωσε την αίσθηση της ουσιαστικής συμπαράστασης που περίμενε.
Η υπόθεση του Μούντρικ, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με τον κίνδυνο πολυετούς αποκλεισμού μετά τον εντοπισμό μελδονίου σε δείγμα του Οκτωβρίου του 2024, εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr