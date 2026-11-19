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Μπαρτζώκας για τον Ντόρσεϊ: «Πρέπει να προπονηθεί, όσο αυτό είναι ελλειμματικό δεν μπορεί να γίνει μέλος της ομάδας», βίντεο
Μπαρτζώκας για τον Ντόρσεϊ: «Πρέπει να προπονηθεί, όσο αυτό είναι ελλειμματικό δεν μπορεί να γίνει μέλος της ομάδας», βίντεο
Ο προπονητής του Ολυμπιακού χαρακτήρισε σίριαλ την υπόθεση του γκαρντ των «ερυθρόλευκων», ενώ αναφέρθηκε και στο ερχόμενο εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Ρεάλ Μαδρίτης
Στους ρυθμούς της Ρεάλ Μαδρίτης κινείται ο Ολυμπιακός, καθώς το βράδυ της Παρασκευής (20/11, 21:15) θα αντιμετωπίσει την «βασίλισσα» στη SUNEL Arena για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε την πρόσφατη νίκη επί της Μακάμπι, ενώ αναφέρθηκε και στο ερχόμενο παιχνίδι με τους Ισπανούς. Παράλληλα ρωτήθηκε για την υπόθεση του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος παραμένει εκτός πλάνων.
Αναλυτικά όσα είπε:
Για την αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Εντάξει, νομίζω ότι είναι μέρος της ζωής όσων ασχολούνται με το μπάσκετ. Είναι ένα άθλημα που μπορεί να προσφέρει αυτές τις έντονες συγκινήσεις. Όλη η Ευρώπη συζητάει για αυτή την εξέλιξη αυτού του ματς. Αν θέλετε τη γνώμη μου, αν χάρηκα, σας λέω πως όχι. Προφανώς ήταν μια ανακούφιση πως κερδίσαμε, ήμασταν πολύ τυχεροί στο τέλος. Ήμασταν όμως και επίμονοι. Κυνηγήσαμε ό,τι πιθανότητες είχαμε για να κερδίσουμε. Αυτό που μας προβλημάτισε είναι ότι δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε το ίδιο επίπεδο απόδοσης και στο δεύτερο ημίχρονο, όπως παίξαμε στο πρώτο. Δώσαμε πολλές δεύτερες επιθέσεις στον αντίπαλο και, ξέρετε, οι προπονητές πιο πολύ ασχολούνται με αυτά. Να προβληματίζονται με το τι δεν έγινε καλά, παρά με το ότι χαράτε μετά το αποτέλεσμα. Που βέβαια είναι πολύ σημαντική. Σκέφτομαι όμως πάντα και τον αντίπαλο, σκέφτομαι τον αντίπαλο προπονητή, πώς αισθάνθηκε μετά από αυτή την εξέλιξη. Οπότε λέω τουλάχιστον αυτή τη φορά, γιατί το μπάσκετ είναι και στις δύο πλευρές, τα ζεις και εις βάρος σου και υπέρ σου, τουλάχιστον αυτή τη φορά ήταν υπέρ μας».
Για το αν ήταν τυχερό το σουτ στο τέλος: «Όχι, ήταν τόσο τυχερός όσο φάνηκε. Εμείς σχεδιάσαμε, οι συνεργάτες μου, ο Γιώργος ο Μποζίκας, έχουμε κάποια special plays για λίγα δευτερόλεπτα. Σχεδιάσαμε κάτι, σε κάποιο βαθμό έγινε, αλλά ξέρετε, αυτό δεν λέει ότι εξαιτίας του play που παίξαμε βάλαμε το καλάθι. Αυτό το καλάθι… οι παίκτες μας σουτάρουν από τη σέντρα κάθε προπόνηση, διαγωνίζονται. Αλλά είναι διαφορετικό να βλέπεις το καλάθι και να σουτάρεις από εκεί και διαφορετικό να πάρεις την μπάλα και να γυρίσεις στον αέρα, να την πετάξεις όπως ο Σάσα εκεί. Άρα σε μεγάλο βαθμό ήταν τυχερό».
Για το τρίποντο του Βεζένκοβ: «Εντάξει, ο Σάσα είναι πολύ έμπειρος. Ξέρετε, είναι πανέξυπνος. Μιλάει τόσες γλώσσες: Ισπανικά, Κυπριακά, Αγγλικά, Βουλγάρικα, μπορεί και λίγο Ρώσικα. Θέλω να πω ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι από μικρός να διαχειρίζεται, έφυγε πολύ από μικρός από το σπίτι του. Ξέρει πολύ καλά πώς να χειρίζεται τα media. Είναι ταπεινός σίγουρα, αλλά είναι και αρκετά έξυπνος».
Για την επιβάρυνση των παικτών του: «Rotation. Γι’ αυτό άλλωστε και ο Ντάνστον έπαιξε αρκετό χρονικό διάστημα, ενώ δεν είχε παίξει στα προηγούμενα ματς. Προσπαθούμε να απλώσουμε… Ο Όμηρος είχε σημαντική συνεισφορά όσο έπαιξε. Και θα γίνει και με τους άλλους παίκτες, συνέβη με τον Μπλοντά δύο φορές στα προηγούμενα παιχνίδια. Θα γίνει και με τους άλλους παίκτες. Ελπίζουμε βέβαια να έχουμε λιγότερους τραυματίες, να βρούμε τους παίκτες που θέλουμε για να πάρουμε αυτή τη νίκη, γιατί είναι σημαντικό να ανοίξει το rotation, όπως είπατε. Αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο. Σας διαβεβαιώ ότι αυτή τη στιγμή και το επίπεδο του Ολυμπιακού είναι υψηλό για να βρούμε παίκτη για το επίπεδο αυτό, αλλά και στην ουσία ελεύθεροι παίκτες αυτή την περίοδο που δεν είναι καλοί, δεν υπάρχουν. Πρέπει ή να βγουν από ομάδα ή να βγουν αυτό…».
Για τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Σούπερ σκληρό, πολύ ανταγωνιστικό. Η Ρεάλ πιέζει πάρα πολύ την μπάλα, με παίκτες που είναι ιδιαίτερα καλοί σε αυτό. Δεν ξέρουμε αν θα παίξει ο Καμπάτσο, αλλά ο Φελίς, ο Αμπάλδε, έχει παίκτες που πιέζουν πάρα πολύ τους handlers, τους χειριστές της μπάλας. Και επίσης έχει τον Ιμπάκα και τον Ταβάρες από πίσω που όλοι ξέρουνε τι σημαίνει. Επίσης είναι μια ομάδα που είναι δεύτερη σε pace, σε ταχύτητα εκτέλεσης στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, και χρειάζεται να παίξεις και καλή άμυνα απολογιστικά και να εκτελέσεις επιθετικά χωρίς να βιαστείς. Το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ ανταγωνιστικό, ιδίως για μας με λιγότερο rotation τώρα. Τα παιχνίδια της διπλής αγωνιστικής είναι, το δεύτερο παιχνίδι είναι πάντα πολύ δύσκολο».
Για τον αγώνα με την Καρδίτσα: «Ε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα μιλήσουμε για το αυριανό που είπα, καλύτερα να μην πούμε για την Καρδίτσα. Ας επικεντρωθούμε στο αυριανό παιχνίδι. Όσον αφορά…».
Για το αν θα θυσιάσει κάποιο αποτέλεσμα: «Όχι. Στον Ολυμπιακό δεν μπορείς να θυσιάσεις ποτέ αποτέλεσμα. Δεν είναι ομάδα που… Δεν το ‘χω κάνει ποτέ τα τελευταία 7 χρόνια στον Ολυμπιακό, ούτε τα προηγούμενα δύο. Στον Ολυμπιακό δεν επιτρέπεται να θυσιάσεις ποτέ αποτέλεσμα. Δεν είναι ένας σύλλογος για να το κάνεις αυτό».
Για την κατάσταση του Μιλουτίνοφ: «Ο Μιλουτίνοφ, δεν ξέρω ακόμα, έχει μια ενόχληση. Προπονήθηκε, προπονήθηκε καλά εδώ, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν θα είναι… Είχαμε σκοπό να είναι αύριο, αλλά ξέρετε ότι τον ταλαιπωρεί ακόμα το μικρό κάταγμα που έχει στο δάχτυλο. Να δούμε τώρα, αλλά νομίζω μάλλον δεν θα είναι ο Νίκολα αύριο».
Για τον Ντόρσεϊ: «Κοιτάξτε, καταλαβαίνω ότι είναι η τέταρτη ερώτηση που μου κάνετε για το θέμα του Ντόρσεϊ εδώ. Προφανώς έχει αρχίσει και γίνεται σίριαλ. Για να είμαι ειλικρινής, καταλαβαίνω ότι την εποχή των social media που ο καθένας μπορεί να αρχίσει να βάζει ένα story το πρωί και όλα τα ελληνικά site, πολιτικά, κοινωνικά, αθλητικά, το βάζουν σαν πρώτο θέμα μετά, τι εννοούσε ο παίκτης, τι εννοούσε ο πατέρας του… Αυτό πρέπει να αφήνει πάντα ανεπηρέαστη, ξέρετε, μια ομάδα. Ο Ντόρσεϊ είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, το έχω ξαναπεί 100 φορές, ο οποίος πρέπει να έρθει εδώ να προπονηθεί όπως πρέπει και να ξαναγίνει μέλος της ομάδας. Όσο αυτό είναι ελλειμματικό, δεν μπορεί να γίνει μέλος της ομάδας. Δηλαδή θέλω να ‘μαι σαφής. Ευχαριστούμε πολύ».
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε την πρόσφατη νίκη επί της Μακάμπι, ενώ αναφέρθηκε και στο ερχόμενο παιχνίδι με τους Ισπανούς. Παράλληλα ρωτήθηκε για την υπόθεση του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος παραμένει εκτός πλάνων.
Αναλυτικά όσα είπε:
Για την αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Εντάξει, νομίζω ότι είναι μέρος της ζωής όσων ασχολούνται με το μπάσκετ. Είναι ένα άθλημα που μπορεί να προσφέρει αυτές τις έντονες συγκινήσεις. Όλη η Ευρώπη συζητάει για αυτή την εξέλιξη αυτού του ματς. Αν θέλετε τη γνώμη μου, αν χάρηκα, σας λέω πως όχι. Προφανώς ήταν μια ανακούφιση πως κερδίσαμε, ήμασταν πολύ τυχεροί στο τέλος. Ήμασταν όμως και επίμονοι. Κυνηγήσαμε ό,τι πιθανότητες είχαμε για να κερδίσουμε. Αυτό που μας προβλημάτισε είναι ότι δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε το ίδιο επίπεδο απόδοσης και στο δεύτερο ημίχρονο, όπως παίξαμε στο πρώτο. Δώσαμε πολλές δεύτερες επιθέσεις στον αντίπαλο και, ξέρετε, οι προπονητές πιο πολύ ασχολούνται με αυτά. Να προβληματίζονται με το τι δεν έγινε καλά, παρά με το ότι χαράτε μετά το αποτέλεσμα. Που βέβαια είναι πολύ σημαντική. Σκέφτομαι όμως πάντα και τον αντίπαλο, σκέφτομαι τον αντίπαλο προπονητή, πώς αισθάνθηκε μετά από αυτή την εξέλιξη. Οπότε λέω τουλάχιστον αυτή τη φορά, γιατί το μπάσκετ είναι και στις δύο πλευρές, τα ζεις και εις βάρος σου και υπέρ σου, τουλάχιστον αυτή τη φορά ήταν υπέρ μας».
Για το αν ήταν τυχερό το σουτ στο τέλος: «Όχι, ήταν τόσο τυχερός όσο φάνηκε. Εμείς σχεδιάσαμε, οι συνεργάτες μου, ο Γιώργος ο Μποζίκας, έχουμε κάποια special plays για λίγα δευτερόλεπτα. Σχεδιάσαμε κάτι, σε κάποιο βαθμό έγινε, αλλά ξέρετε, αυτό δεν λέει ότι εξαιτίας του play που παίξαμε βάλαμε το καλάθι. Αυτό το καλάθι… οι παίκτες μας σουτάρουν από τη σέντρα κάθε προπόνηση, διαγωνίζονται. Αλλά είναι διαφορετικό να βλέπεις το καλάθι και να σουτάρεις από εκεί και διαφορετικό να πάρεις την μπάλα και να γυρίσεις στον αέρα, να την πετάξεις όπως ο Σάσα εκεί. Άρα σε μεγάλο βαθμό ήταν τυχερό».
Για το τρίποντο του Βεζένκοβ: «Εντάξει, ο Σάσα είναι πολύ έμπειρος. Ξέρετε, είναι πανέξυπνος. Μιλάει τόσες γλώσσες: Ισπανικά, Κυπριακά, Αγγλικά, Βουλγάρικα, μπορεί και λίγο Ρώσικα. Θέλω να πω ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι από μικρός να διαχειρίζεται, έφυγε πολύ από μικρός από το σπίτι του. Ξέρει πολύ καλά πώς να χειρίζεται τα media. Είναι ταπεινός σίγουρα, αλλά είναι και αρκετά έξυπνος».
Για την επιβάρυνση των παικτών του: «Rotation. Γι’ αυτό άλλωστε και ο Ντάνστον έπαιξε αρκετό χρονικό διάστημα, ενώ δεν είχε παίξει στα προηγούμενα ματς. Προσπαθούμε να απλώσουμε… Ο Όμηρος είχε σημαντική συνεισφορά όσο έπαιξε. Και θα γίνει και με τους άλλους παίκτες, συνέβη με τον Μπλοντά δύο φορές στα προηγούμενα παιχνίδια. Θα γίνει και με τους άλλους παίκτες. Ελπίζουμε βέβαια να έχουμε λιγότερους τραυματίες, να βρούμε τους παίκτες που θέλουμε για να πάρουμε αυτή τη νίκη, γιατί είναι σημαντικό να ανοίξει το rotation, όπως είπατε. Αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο. Σας διαβεβαιώ ότι αυτή τη στιγμή και το επίπεδο του Ολυμπιακού είναι υψηλό για να βρούμε παίκτη για το επίπεδο αυτό, αλλά και στην ουσία ελεύθεροι παίκτες αυτή την περίοδο που δεν είναι καλοί, δεν υπάρχουν. Πρέπει ή να βγουν από ομάδα ή να βγουν αυτό…».
Για τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Σούπερ σκληρό, πολύ ανταγωνιστικό. Η Ρεάλ πιέζει πάρα πολύ την μπάλα, με παίκτες που είναι ιδιαίτερα καλοί σε αυτό. Δεν ξέρουμε αν θα παίξει ο Καμπάτσο, αλλά ο Φελίς, ο Αμπάλδε, έχει παίκτες που πιέζουν πάρα πολύ τους handlers, τους χειριστές της μπάλας. Και επίσης έχει τον Ιμπάκα και τον Ταβάρες από πίσω που όλοι ξέρουνε τι σημαίνει. Επίσης είναι μια ομάδα που είναι δεύτερη σε pace, σε ταχύτητα εκτέλεσης στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, και χρειάζεται να παίξεις και καλή άμυνα απολογιστικά και να εκτελέσεις επιθετικά χωρίς να βιαστείς. Το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ ανταγωνιστικό, ιδίως για μας με λιγότερο rotation τώρα. Τα παιχνίδια της διπλής αγωνιστικής είναι, το δεύτερο παιχνίδι είναι πάντα πολύ δύσκολο».
Για τον αγώνα με την Καρδίτσα: «Ε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα μιλήσουμε για το αυριανό που είπα, καλύτερα να μην πούμε για την Καρδίτσα. Ας επικεντρωθούμε στο αυριανό παιχνίδι. Όσον αφορά…».
Για το αν θα θυσιάσει κάποιο αποτέλεσμα: «Όχι. Στον Ολυμπιακό δεν μπορείς να θυσιάσεις ποτέ αποτέλεσμα. Δεν είναι ομάδα που… Δεν το ‘χω κάνει ποτέ τα τελευταία 7 χρόνια στον Ολυμπιακό, ούτε τα προηγούμενα δύο. Στον Ολυμπιακό δεν επιτρέπεται να θυσιάσεις ποτέ αποτέλεσμα. Δεν είναι ένας σύλλογος για να το κάνεις αυτό».
Για την κατάσταση του Μιλουτίνοφ: «Ο Μιλουτίνοφ, δεν ξέρω ακόμα, έχει μια ενόχληση. Προπονήθηκε, προπονήθηκε καλά εδώ, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν θα είναι… Είχαμε σκοπό να είναι αύριο, αλλά ξέρετε ότι τον ταλαιπωρεί ακόμα το μικρό κάταγμα που έχει στο δάχτυλο. Να δούμε τώρα, αλλά νομίζω μάλλον δεν θα είναι ο Νίκολα αύριο».
Για τον Ντόρσεϊ: «Κοιτάξτε, καταλαβαίνω ότι είναι η τέταρτη ερώτηση που μου κάνετε για το θέμα του Ντόρσεϊ εδώ. Προφανώς έχει αρχίσει και γίνεται σίριαλ. Για να είμαι ειλικρινής, καταλαβαίνω ότι την εποχή των social media που ο καθένας μπορεί να αρχίσει να βάζει ένα story το πρωί και όλα τα ελληνικά site, πολιτικά, κοινωνικά, αθλητικά, το βάζουν σαν πρώτο θέμα μετά, τι εννοούσε ο παίκτης, τι εννοούσε ο πατέρας του… Αυτό πρέπει να αφήνει πάντα ανεπηρέαστη, ξέρετε, μια ομάδα. Ο Ντόρσεϊ είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, το έχω ξαναπεί 100 φορές, ο οποίος πρέπει να έρθει εδώ να προπονηθεί όπως πρέπει και να ξαναγίνει μέλος της ομάδας. Όσο αυτό είναι ελλειμματικό, δεν μπορεί να γίνει μέλος της ομάδας. Δηλαδή θέλω να ‘μαι σαφής. Ευχαριστούμε πολύ».
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