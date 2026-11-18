Επιφυλακτικοί οι αναλυτές για τις προοπτικές συμφωνίας στη Σενζέν - Οι ηγέτες των τριών υπερδυνάμεων προσέρχονται με διαφορετική ατζέντα και επιδιώξεις - Το «κλειδί» κρατά ο οικοδεσπότης Σι, που δεν επιθυμεί να δεσμευτεί σε τίποτα





Η συνάντηση των ηγετών των τριών μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων του κόσμου συγκεντρώνει τεράστιο διπλωματικό ενδιαφέρον, με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να εστιάζουν τόσο στα ζητήματα που ενδέχεται να τεθούν στο τραπέζι όσο και στις αποκλίνουσες προτεραιότητες των τριών πλευρών.







Στην κορυφή των αμερικανικών προτεραιοτήτων βρίσκεται η συζήτηση για τη μείωση των πυρηνικών εξοπλισμών. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία να εξασφαλίσει μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει όχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία, αλλά και την Κίνα.



Ωστόσο, σύμφωνα με τη Washington Post, το εγχείρημα συναντά σημαντικά εμπόδια. Η Ρωσία και οι ΗΠΑ διαθέτουν πολύ μεγαλύτερα







Η εκτίμηση που διατυπώνεται είναι ότι η συνάντηση θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία ενός νέου διαλόγου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για άμεση συμφωνία.



Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος προσέρχεται στη συνάντηση, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στη δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με τον Αμερικανό ομόλογό του. Ο Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι προσδοκά σημαντικά οφέλη από την τριμερή, ενώ η Μόσχα έχει καταστήσει σαφές ότι επιθυμεί να συζητηθεί το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία.



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Όπως μετέδωσε νωρίτερα σήμερα το Reuters, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, διευκρίνισε ότι



Ένα ακόμη ζήτημα που η Ουάσιγκτον επιθυμεί να θέσει είναι ο πόλεμος στο Ιράν και οι προοπτικές αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επιβεβαιώσει ότι ο Τραμπ σκοπεύει να συζητήσει το θέμα με τους δύο ηγέτες, χωρίς πάντως να έχουν αποκαλυφθεί συγκεκριμένες προτάσεις ή το περιεχόμενο μιας πιθανής συμφωνίας.



Η σημασία του ζητήματος συνδέεται με τις στενές σχέσεις που διατηρούν τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα με την Τεχεράνη. Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα επιχειρήσει να διερευνήσει κατά πόσον Μόσχα και Πεκίνο μπορούν να συμβάλουν σε μια διπλωματική διευθέτηση.



Με διαφορετικές επιδιώξεις, χωρίς πλήρως αποσαφηνισμένη κοινή ατζέντα και με τις προσδοκίες για μεγάλες συμφωνίες να παραμένουν συγκρατημένες, Ντόναλντ Τραμπ Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ ετοιμάζονται για την αυριανή, ιστορική τριμερή συνάντησή τους στη Σενζέν της Κίνας, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας - Ειρηνικού (APEC).Η συνάντηση των ηγετών των τριών μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων του κόσμου συγκεντρώνει τεράστιο διπλωματικό ενδιαφέρον, με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να εστιάζουν τόσο στα ζητήματα που ενδέχεται να τεθούν στο τραπέζι όσο και στις αποκλίνουσες προτεραιότητες των τριών πλευρών.Σύμφωνα με αναλυτές, ο Τραμπ επιδιώκει να ανοίξει τη συζήτηση για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών, ο Πούτιν θέλει να επαναφέρει στο προσκήνιο το ουκρανικό και ο Σι επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της Κίνας στη διαμόρφωση των διεθνών ισορροπιών, αποφεύγοντας ωστόσο δεσμεύσεις, που θα μπορούσαν να περιορίσουν τις στρατηγικές επιλογές του Πεκίνου.Στην κορυφή των αμερικανικών προτεραιοτήτων βρίσκεται η συζήτηση για τη μείωση των πυρηνικών εξοπλισμών. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία να εξασφαλίσει μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει όχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία, αλλά και την Κίνα.Ωστόσο, σύμφωνα με τη Washington Post, το εγχείρημα συναντά σημαντικά εμπόδια. Η Ρωσία και οι ΗΠΑ διαθέτουν πολύ μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια από την Κίνα, η οποία δεν εμφανίζεται πρόθυμη να συμμετάσχει σε ένα πλαίσιο περιορισμών, αντίστοιχο με εκείνο των δύο άλλων δυνάμεων.Όπως επισημαίνει ο ειδικός στο κινεζικό πυρηνικό πρόγραμμα Τονγκ Ζάο, από το Carnegie Endowment for International Peace, υπάρχει εξαιρετικά περιορισμένη πολιτική βούληση στο Πεκίνο για ουσιαστικές τριμερείς διαπραγματεύσεις ελέγχου των πυρηνικών όπλων.Η εκτίμηση που διατυπώνεται είναι ότι η συνάντηση θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία ενός νέου διαλόγου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για άμεση συμφωνία.Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος προσέρχεται στη συνάντηση, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στη δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με τον Αμερικανό ομόλογό του. Ο Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι προσδοκά σημαντικά οφέλη από την τριμερή, ενώ η Μόσχα έχει καταστήσει σαφές ότι επιθυμεί να συζητηθεί το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία.Παρά ταύτα, εξακολουθεί να υπάρχει ασάφεια ως προς το εάν το ουκρανικό θα αποτελέσει επίσημο αντικείμενο της τριμερούς. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν αρχικά υποστηρίξει ότι η συζήτηση θα επικεντρωθεί στα πυρηνικά και στο Ιράν , χωρίς να περιλαμβάνει την Ουκρανία, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να αναφερθεί και στον πόλεμο.Όπως μετέδωσε νωρίτερα σήμερα το Reuters, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, διευκρίνισε ότι Τραμπ και Πούτιν θα έχουν ξεχωριστή συνάντηση μετά την Ολομέλεια της APEC , με τη συμμετοχή μελών των αντιπροσωπειών τους, χωρίς ωστόσο να προβλέπονται πλήρους κλίμακας διμερείς διαπραγματεύσεις.Ένα ακόμη ζήτημα που η Ουάσιγκτον επιθυμεί να θέσει είναι ο πόλεμος στο Ιράν και οι προοπτικές αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επιβεβαιώσει ότι ο Τραμπ σκοπεύει να συζητήσει το θέμα με τους δύο ηγέτες, χωρίς πάντως να έχουν αποκαλυφθεί συγκεκριμένες προτάσεις ή το περιεχόμενο μιας πιθανής συμφωνίας.Η σημασία του ζητήματος συνδέεται με τις στενές σχέσεις που διατηρούν τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα με την Τεχεράνη. Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα επιχειρήσει να διερευνήσει κατά πόσον Μόσχα και Πεκίνο μπορούν να συμβάλουν σε μια διπλωματική διευθέτηση.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι τρεις πλευρές έχουν καταλήξει σε κοινή προσέγγιση για τη σύγκρουση.



Τι επιδιώκει ο Σι Τζινπίνγκ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση της Κίνας, η οποία φιλοξενεί τη συνάντηση, αλλά έχει αποφύγει να παρουσιάσει λεπτομερή ατζέντα για τις τριμερείς συνομιλίες. Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, το Πεκίνο αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα μια συνάντηση που θα μπορούσε να δημιουργήσει πιέσεις για δεσμεύσεις σε ζητήματα πυρηνικών εξοπλισμών και διεθνών συγκρούσεων.



Σήμερα, Τετάρτη, ο Σι υπερασπίστηκε το ανοικτό εμπόριο και την άρση εμποδίων στις οικονομικές συναλλαγές, ενώ ο Πούτιν επέκρινε τις δυτικές κυρώσεις, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές οικονομικές και γεωπολιτικές προτεραιότητες των συμμετεχόντων.



Για την Κίνα, η τριμερής αποτελεί παράλληλα ευκαιρία να ενισχύσει την εικόνα της ως κεντρικού παράγοντα της παγκόσμιας διπλωματίας. Οι Financial Times επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να αξιοποιήσει τη σύνοδο της APEC, για να προβάλει το δικό του όραμα για τη διεθνή οικονομική τάξη, σε μια περίοδο αυξανόμενων εμπορικών και τεχνολογικών ανταγωνισμών.



Πέρα από τα συγκεκριμένα ζητήματα της ατζέντας, διεθνείς αναλυτές εξετάζουν εάν η συνάντηση θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την αρχή μιας ευρύτερης συνεννόησης μεταξύ των τριών δυνάμεων. Η σύγκριση με τη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945 εμφανίζεται σε σειρά αναλύσεων, κυρίως λόγω της επιδίωξης της Μόσχας να αναγνωριστεί ως ισότιμος συνομιλητής της Ουάσινγκτον και του Πεκίνου για τα μεγάλα ζητήματα διεθνούς ασφάλειας.



Ωστόσο, η απόσταση μεταξύ των επιδιώξεων των τριών ηγετών παραμένει μεγάλη. Όπως επισημαίνουν αναλυτές του Atlantic Council, η στενή συνεργασία Ρωσίας και Κίνας δυσκολεύει τις αμερικανικές προσπάθειες να δημιουργηθούν αποστάσεις μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου, ενώ οι διαφορετικές θέσεις τους για τα πυρηνικά, την Ουκρανία και το Ιράν περιορίζουν τις προοπτικές άμεσων αποτελεσμάτων.



Ανάλογα συγκρατημένες είναι οι εκτιμήσεις του Brookings Institution, που θεωρεί ότι οι συνομιλίες μπορεί να επικεντρωθούν περισσότερο στη διαμόρφωση ενός πλαισίου μελλοντικού διαλόγου, παρά στην επίτευξη σημαντικών συμφωνιών.



Έτσι, το βασικό ζητούμενο της αυριανής τριμερούς (σ.σ. είναι προγραμματισμένη για τις 08:30, ώρα Ελλάδας) δεν είναι μόνο τι θα συμφωνήσουν Τραμπ, Πούτιν και Σι, αλλά και εάν θα καταφέρουν να καθορίσουν ένα κοινό πλαίσιο συζητήσεων για τις σημαντικότερες διεθνείς προκλήσεις.



Ακόμη και μια συνάντηση χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία νέων διπλωματικών επαφών, με το περιεχόμενο και την κατεύθυνσή τους να παραμένουν προς το παρόν ανοιχτά.