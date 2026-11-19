EuroLeague: Ο ασταμάτητος Βεζένκοβ αναδείχθηκε MVP της 12ης αγωνιστικής
EuroLeague: Ο ασταμάτητος Βεζένκοβ αναδείχθηκε MVP της 12ης αγωνιστικής
Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης της αγωνιστικής
Πολυτιμότερος παίκτης της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοβ, όπως γνωστοποίησε η διοργανώτρια αρχή, στα social media.
Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» και κατέκτησε τον τίτλο του MVP. Εκτός του απίστευτου σουτ που έβαλε στη λήξη της αναμέτρησης με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Βούλγαρος διεθνής έκανε μία πληθωρική εμφάνιση.
Συγκεκριμένα μέτρησε 37 πόντους με 6/9 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 7/8 βολές, ενώ είχε και 9 ριμπάουντ. Έτσι πήρε τον μεγαλύτερο βαθμό στο σύστημα αξιολόγησης της EuroLeague, κατακτώντας τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της αγωνιστικής.
Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» και κατέκτησε τον τίτλο του MVP. Εκτός του απίστευτου σουτ που έβαλε στη λήξη της αναμέτρησης με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Βούλγαρος διεθνής έκανε μία πληθωρική εμφάνιση.
Συγκεκριμένα μέτρησε 37 πόντους με 6/9 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 7/8 βολές, ενώ είχε και 9 ριμπάουντ. Έτσι πήρε τον μεγαλύτερο βαθμό στο σύστημα αξιολόγησης της EuroLeague, κατακτώντας τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της αγωνιστικής.
37 POINTS and the clutch gene activated! 🥶 Sasha Vezenkov is the Round 12 MVP 💫 MVP of the Round I @VisitAbuDhabi https://t.co/AWIidEpGYR— EuroLeague (@EuroLeague) November 19, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα