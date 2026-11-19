Πώς η τεχνολογία και οι διαφορετικές επιλογές μετακίνησης μάς επιτρέπουν να περιορίσουμε την ταλαιπωρία και να απολαύσουμε περισσότερο την καθημερινότητά μας.
Τροχαίο με δύο σοβαρά τραυματίες στην Κερατέα, μηχανή έπεσε σε δέντρο
Τροχαίο με δύο σοβαρά τραυματίες στην Κερατέα, μηχανή έπεσε σε δέντρο
Το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος του Αγίου Ταξιάρχη
Δύο τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε στη λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος του Αγίου Ταξιάρχη, στην περιοχή της Κερατέας, όταν μηχανή έπεσε πάνω σε δέντρο.
Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν στο ατύχημα εμπλέκεται και άλλο όχημα, ή αν ο οδηγός της μηχανής έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στο δένδρο.
Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν στο ατύχημα εμπλέκεται και άλλο όχημα, ή αν ο οδηγός της μηχανής έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στο δένδρο.
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