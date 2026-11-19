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Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται στη Σενεγάλη μετά την ανατροπή πλοιαρίου που μετέφερε μετανάστες, δείτε βίντεο
Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται στη Σενεγάλη μετά την ανατροπή πλοιαρίου που μετέφερε μετανάστες, δείτε βίντεο
Το περιστατικό σημειώθηκε στ΄ανοικτά των ακτών της Γεν, νότια της πρωτεύουσας Ντακάρ
Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται μετά την ανατροπή σήμερα στις ακτές της Σενεγάλης ενός πλοιαρίου που μετέφερε μετανάστες με προορισμό την Ευρώπη, δήλωσε μια τοπική μη κυβερνητική οργάνωση στο Reuters, στο τελευταίο αυτό περιστατικό που σημειώνεται κατά μήκος της επικίνδυνης διαδρομής της Δυτικής Αφρικής.
«Υπήρξε ένας επιζών, ο οποίος είπε ότι στο πλοιάριο επέβαιναν περίπου 50 άνθρωποι», δήλωσε στο Ρόιτερς ο Αντάμα Μπένγκουε, ο πρόεδρος της μκο «Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Φιλία».
Το περιστατικό σημειώθηκε στ΄ανοικτά των ακτών της Γεν, νότια της πρωτεύουσας Ντακάρ. Παρόμοιο περιστατικό νωρίτερα αυτόν τον μήνα στ' ανοικτά των ακτών της Κεμπεμέρ, βόρεια του Ντακάρ, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 39 άνθρωποι.
Το Radio France Internationale, επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχος, μετέδωσε ότι έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τουλάχιστον ενός ανθρώπου στο πιο πρόσφατο περιστατικό.
Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι σχεδόν 8.200 μετανάστες που ακολούθησαν τη διαδρομή της Δυτικής Αφρικής έφθασαν στα Κανάρια Νησιά τις πρώτες 12 ημέρες του Νοεμβρίου.
Ανέφερε ότι σχεδόν 600 άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται κατά μήκος της διαδρομής το 2026, σε σύγκριση με 1.200 για το σύνολο του 2025.
«Υπήρξε ένας επιζών, ο οποίος είπε ότι στο πλοιάριο επέβαιναν περίπου 50 άνθρωποι», δήλωσε στο Ρόιτερς ο Αντάμα Μπένγκουε, ο πρόεδρος της μκο «Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Φιλία».
Το περιστατικό σημειώθηκε στ΄ανοικτά των ακτών της Γεν, νότια της πρωτεύουσας Ντακάρ. Παρόμοιο περιστατικό νωρίτερα αυτόν τον μήνα στ' ανοικτά των ακτών της Κεμπεμέρ, βόρεια του Ντακάρ, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 39 άνθρωποι.
🇸🇳 A boat carrying migrants has sunk off the coast of Senegal.— Маrina Wolf (@volkova_ma57183) November 18, 2026
More than 50 people are reported missing, the news portal Senego said, citing eyewitnesses. pic.twitter.com/zcorcAYV3X
Το Radio France Internationale, επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχος, μετέδωσε ότι έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τουλάχιστον ενός ανθρώπου στο πιο πρόσφατο περιστατικό.
Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι σχεδόν 8.200 μετανάστες που ακολούθησαν τη διαδρομή της Δυτικής Αφρικής έφθασαν στα Κανάρια Νησιά τις πρώτες 12 ημέρες του Νοεμβρίου.
Ανέφερε ότι σχεδόν 600 άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται κατά μήκος της διαδρομής το 2026, σε σύγκριση με 1.200 για το σύνολο του 2025.
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