Σε εξέλιξη είναι μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών μετά το περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα στο πάρκινγκ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, από το οποίο τραυματίστηκε ένας εργαζόμενος





Όπως αναφέρει, το περιστατικό ήταν πρωτόγνωρο για τους εργαζόμενους, οι οποίοι πετάχτηκαν έντρομοι από τα γραφεία τους, καθώς ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα τρία άτομα εισέβαλε στον χώρο του νοσοκομείου, αφού πρώτα έσπασε την μπάρα του πάρκινγκ.







Σύμφωνα με την περιγραφή του, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ο αστυνομικός έριξε τη μοτοσικλέτα του στο έδαφος προκειμένου να τους σταματήσει, ενώ στη συνέχεια πυροβόλησε προς τα ελαστικά του οχήματος, με τους πυροβολισμούς να σημειώνονται μέσα στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου.



Ο πρόεδρος των εργαζομένων υπογραμμίζει ότι από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Ήμασταν πραγματικά τυχεροί που δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές».



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Σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας Σε εξέλιξη είναι μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών μετά το περιστατικό. Όπως αναφέρει το



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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η καταδίωξη ξεκίνησε από την οδό Δομπόλη, κοντά στον κόμβο της πλατείας Ομήρου, όταν ο οδηγός του οχήματος δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών. Μάλιστα, κινήθηκε αντίθετα στην κυκλοφορία και διέφυγε μέσω της οδού Άρη Βελουχιώτη.

Τις στιγμές έντασης και αναστάτωσης που εκτυλίχθηκαν στον αύλειο χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων κατά την καταδίωξη οχήματος με τρεις Ρομά από αστυνομικούς , περιγράφει ο πρόεδρος των εργαζομένων, Γιώργος Φλούδας, μιλώντας στο protothema.grΌπως αναφέρει, το περιστατικό ήταν πρωτόγνωρο για τους εργαζόμενους, οι οποίοι πετάχτηκαν έντρομοι από τα γραφεία τους, καθώς ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα τρία άτομα εισέβαλε στον χώρο του νοσοκομείου, αφού πρώτα έσπασε την μπάρα του πάρκινγκ.«Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για εμάς. Πεταχτήκαμε κυριολεκτικά από τα γραφεία μας. Οι επιβαίνοντες έσπασαν την μπάρα του πάρκινγκ και εισήλθαν στον αύλειο χώρο του νοσοκομείου. Στη συνέχεια έκαναν αναστροφή, χωρίς να ελέγχουν την πορεία τους. Αν υπήρχαν άνθρωποι μπροστά τους, θα μπορούσαν να τους είχαν παρασύρει με το αυτοκίνητο. Τελικά, διέφυγαν από αδιέξοδο, μέσα από χωράφια», περιγράφει ο κ. Φλούδας.Σύμφωνα με την περιγραφή του, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ο αστυνομικός έριξε τη μοτοσικλέτα του στο έδαφος προκειμένου να τους σταματήσει, ενώ στη συνέχεια πυροβόλησε προς τα ελαστικά του οχήματος, με τους πυροβολισμούς να σημειώνονται μέσα στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου.Ο πρόεδρος των εργαζομένων υπογραμμίζει ότι από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Ήμασταν πραγματικά τυχεροί που δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές».Σε εξέλιξη είναι μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών μετά το περιστατικό. Όπως αναφέρει το epiruspost.gr , οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο είναι γνωστοί στις αστυνομικές αρχές για υποθέσεις απάτης, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ από το επεισόδιο τραυματίστηκε ένας εργαζόμενος. Παράλληλα, οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των ίδιων και του οχήματος, με ισχυρές δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή και να πραγματοποιούν έρευνες.Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, επρόκειτο για μαύρο όχημα μεγάλου κυβισμού, το οποίο καταδίωκε αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ με μοτοσικλέτα.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η καταδίωξη ξεκίνησε από την οδό Δομπόλη, κοντά στον κόμβο της πλατείας Ομήρου, όταν ο οδηγός του οχήματος δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών. Μάλιστα, κινήθηκε αντίθετα στην κυκλοφορία και διέφυγε μέσω της οδού Άρη Βελουχιώτη.



Κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο κινήθηκε προς τη Βλαχόστρατα και την Περιφερειακή Οδό, με αστυνομικές δυνάμεις να το καταδιώκουν και άλλες να αναπτύσσονται σε διαφορετικά σημεία για να περιορίσουν τις δυνατότητες διαφυγής του.



Η καταδίωξη κορυφώθηκε όταν το όχημα εισήλθε στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και κινήθηκε προς το ΤΕΠ και το πρώην εμβολιαστικό κέντρο. Η επιλογή της διαδρομής οδήγησε το όχημα σε αδιέξοδο.



Αστυνομικός τοποθέτησε τη μοτοσικλέτα του στο οδόστρωμα, σε μικρή απόσταση από τα ΤΕΠ, επιχειρώντας να εμποδίσει τη διαφυγή του αυτοκινήτου κατά την επιστροφή του. Ο οδηγός, ωστόσο, εμβόλισε τη μηχανή και την παρέσυρε για περίπου 30 μέτρα.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, πυροβολώντας προς τα ελαστικά του οχήματος. Παρά τους πυροβολισμούς και τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του και να διαφύγει.



Μεγάλη αναστάτωση Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εργαζόμενοι και επισκέπτες βγήκαν από τα γραφεία και τους χώρους όπου βρίσκονταν, ενώ μαρτυρίες κάνουν λόγο για πυροβολισμούς μέσα στο νοσηλευτικό ίδρυμα.



Οι εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών είναι ότι το όχημα ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιές τόσο από τους πυροβολισμούς όσο και από τον εμβολισμό της μοτοσικλέτας. Μάλιστα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να κινήθηκε προς την περιοχή του Νεοχωρόπουλου και να έχει εγκαταλειφθεί.