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Ταυτοποιήθηκε 51χρονος που οδηγούσε Porsche με ιλιγγιώδη ταχύτητα στους Θρακομακεδόνες έχοντας τα δύο παιδιά του στο αυτοκίνητο
Ταυτοποιήθηκε 51χρονος που οδηγούσε Porsche με ιλιγγιώδη ταχύτητα στους Θρακομακεδόνες έχοντας τα δύο παιδιά του στο αυτοκίνητο
Δημοσίευσε το βίντεο σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, προτροπή σε τέλεση αδικήματος και έκθεση ανηλίκου
Ταυτοποιήθηκε 51χρονος οδηγός της Porsche που δημοσίευσε βίντεο στα social media να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στους Θρακομακεδόνες, ενώ ήταν τα παιδιά του μέσα.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. ο οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα έχοντας εντός του οχήματος δύο ανήλικα παιδιά κάτω των 10 ετών.
Η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.
Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης:
Στο βίντεο εμφανιζόταν οδηγός πολυτελούς αυτοκινήτου ο οποίος κινούμενος στην περιοχή των Θρακομακεδόνων, ανέπτυσσε ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ προέβαινε και σε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.
Στη συνέχεια η Αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα για το συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό και ταυτοποίησαν τον 51χρονο, ως τον οδηγό του αυτοκινήτου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, προτροπή σε τέλεση αδικήματος και έκθεση ανηλίκου.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. ο οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα έχοντας εντός του οχήματος δύο ανήλικα παιδιά κάτω των 10 ετών.
Η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.
Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης:
Στο βίντεο εμφανιζόταν οδηγός πολυτελούς αυτοκινήτου ο οποίος κινούμενος στην περιοχή των Θρακομακεδόνων, ανέπτυσσε ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ προέβαινε και σε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.
Στη συνέχεια η Αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα για το συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό και ταυτοποίησαν τον 51χρονο, ως τον οδηγό του αυτοκινήτου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, προτροπή σε τέλεση αδικήματος και έκθεση ανηλίκου.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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