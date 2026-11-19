Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην περιοχή της Ακρόπολης εντοπίστηκε μία 61χρονη γυναίκα, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11), με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός 63χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να ευθύνεται για τον θάνατό της.Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατοικία επί της οδού Αίθρας, όπου η γυναίκα βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 63χρονος σύζυγός της φέρεται να την ξυλοκόπησε, προκαλώντας τον θάνατό της.Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον φερόμενο ως δράστη μέσα στην κατοικία και προχώρησαν στη σύλληψή του. Μάλιστα ο δράστης ήταν αυτός που κάλεσε την αστυνομία.Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση των Αρχών, η ανθρωποκτονία φέρεται να διαπράχθηκε στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας.Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 61χρονη διερευνώνται.