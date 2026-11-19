Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Έγκλημα στην Ακρόπολη: Νεκρή 61χρονη, συνελήφθη ο 63χρονος σύζυγός της, φέρεται να την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου
Έγκλημα στην Ακρόπολη: Νεκρή 61χρονη, συνελήφθη ο 63χρονος σύζυγός της, φέρεται να την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου
Ο ίδιος φέρεται να κάλεσε την Αστυνομία - Η γυναίκα εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη τα ξημερώματα στην οδό Αίθρας
Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην περιοχή της Ακρόπολης εντοπίστηκε μία 61χρονη γυναίκα, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11), με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός 63χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να ευθύνεται για τον θάνατό της.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατοικία επί της οδού Αίθρας, όπου η γυναίκα βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 63χρονος σύζυγός της φέρεται να την ξυλοκόπησε, προκαλώντας τον θάνατό της.
Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον φερόμενο ως δράστη μέσα στην κατοικία και προχώρησαν στη σύλληψή του. Μάλιστα ο δράστης ήταν αυτός που κάλεσε την αστυνομία.
Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση των Αρχών, η ανθρωποκτονία φέρεται να διαπράχθηκε στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 61χρονη διερευνώνται.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατοικία επί της οδού Αίθρας, όπου η γυναίκα βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 63χρονος σύζυγός της φέρεται να την ξυλοκόπησε, προκαλώντας τον θάνατό της.
Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον φερόμενο ως δράστη μέσα στην κατοικία και προχώρησαν στη σύλληψή του. Μάλιστα ο δράστης ήταν αυτός που κάλεσε την αστυνομία.
Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση των Αρχών, η ανθρωποκτονία φέρεται να διαπράχθηκε στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 61χρονη διερευνώνται.
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