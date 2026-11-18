Σόου της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τους πλειστηριασμούς: Ανέβηκε με ένα... μαύρο χάρτινο κοράκι στο βήμα της Βουλής, δείτε βίντεο
Σόου της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τους πλειστηριασμούς: Ανέβηκε με ένα... μαύρο χάρτινο κοράκι στο βήμα της Βουλής, δείτε βίντεο
Το είχε ξανακάνει και το 2024 - «Θα σας δείξω το κοράκι που επιπίπτει στα σπίτια των πολιτών και θέλει να πάρει τα σπίτια και τις περιουσίες τους» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης
Με ένα σόου από το βήμα της Βουλής, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε την ομιλία της στην Βουλή για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να συσταθεί εξεταστική επιτροπή για τα funds και τα «κόκκινα δάνεια»: Η πρόεδρος της Πλεύσης εμφανίστηκε κρατώντας θεατρικά ένα μαύρο κοράκι οριγκάμι, όπως είχε κάνει και στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό το 2024.
Παρουσιάζοντας από το βήμα της ολομέλειας την χάρτινη κατασκευή που όπως είπε της την δώρισε η Ενωτική Πρωτοβουλία Κατά των Πλειστηριασμών είπε «θα ξεκινήσω εξηγώντας γιατί έχω φέρει μαζί μου εκτός από τα χαρτιά μου και άλλα υλικά. Και πρώτα από όλα θα σας ξαναδείξω και θα σας επανασυστήσω το κοράκι, εσείς το ξέρετε καλά. Το κοράκι που επιπίπτει στα σπίτια των πολιτών και θέλει να πάρει τα σπίτια και τις περιουσίες των ανθρώπων που μοχθούν, το κοράκι που θέλει να πάρει τα σπίτια, θέλει να πάρει τις περιουσίες».
«Η Πλεύση Ελευθερίας είναι κομμάτι αυτού του κινήματος (σ.σ. κατά των πλειστηριασμών) από ιδρύσεως της» ανέφερε σε άλλο σημείο η κυρία Κωνσταντοπούλου για να επιτεθεί σε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ που όπως είπε εμφανίζονται ως «σωτήρες» αλλά «αυτό που έκαναν ήταν η διάσωση του πολιτικού και τραπεζικού συστήματος, αλλά και η καταδίκη των απλών ανθρώπων σε υπερχρέωση, σε αγωνία, σε κατασχέσεις, πλειστηριασμούς και εξώσεις». Η ίδια παρουσίασε επίσης τις προτάσεις του κόμματος της για την προστασία των πολιτών και ιδίως των πιο ευάλωτων από πλειστηριασμούς.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με το μαύρο κοράκι στη Βουλή τον Δεκέμβριο του 2024:
Παρουσιάζοντας από το βήμα της ολομέλειας την χάρτινη κατασκευή που όπως είπε της την δώρισε η Ενωτική Πρωτοβουλία Κατά των Πλειστηριασμών είπε «θα ξεκινήσω εξηγώντας γιατί έχω φέρει μαζί μου εκτός από τα χαρτιά μου και άλλα υλικά. Και πρώτα από όλα θα σας ξαναδείξω και θα σας επανασυστήσω το κοράκι, εσείς το ξέρετε καλά. Το κοράκι που επιπίπτει στα σπίτια των πολιτών και θέλει να πάρει τα σπίτια και τις περιουσίες των ανθρώπων που μοχθούν, το κοράκι που θέλει να πάρει τα σπίτια, θέλει να πάρει τις περιουσίες».
«Η Πλεύση Ελευθερίας είναι κομμάτι αυτού του κινήματος (σ.σ. κατά των πλειστηριασμών) από ιδρύσεως της» ανέφερε σε άλλο σημείο η κυρία Κωνσταντοπούλου για να επιτεθεί σε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ που όπως είπε εμφανίζονται ως «σωτήρες» αλλά «αυτό που έκαναν ήταν η διάσωση του πολιτικού και τραπεζικού συστήματος, αλλά και η καταδίκη των απλών ανθρώπων σε υπερχρέωση, σε αγωνία, σε κατασχέσεις, πλειστηριασμούς και εξώσεις». Η ίδια παρουσίασε επίσης τις προτάσεις του κόμματος της για την προστασία των πολιτών και ιδίως των πιο ευάλωτων από πλειστηριασμούς.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με το μαύρο κοράκι στη Βουλή τον Δεκέμβριο του 2024:
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