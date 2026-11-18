Σόου της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τους πλειστηριασμούς: Ανέβηκε με ένα... μαύρο χάρτινο κοράκι στο βήμα της Βουλής, δείτε βίντεο

Το είχε ξανακάνει και το 2024 - «Θα σας δείξω το κοράκι που επιπίπτει στα σπίτια των πολιτών και θέλει να πάρει τα σπίτια και τις περιουσίες τους» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης